Coors Light Élimine Les Anneaux En Plastique De Ses Emballages De 6 Canettes À Travers Le Monde

L'investissement de Molson Coors va aussi servir à mettre à niveau les équipements d'emballage, ce qui permettra à tout le portefeuille de marques de l'entreprise en Amérique du Nord de passer à des emballages de carton moulé d'ici la fin de 2025. Au total, cette démarche de la part de Molson Coors empêchera 1,7 million de livres de plastique de se transformer en déchets chaque année. En 2021, Molson Coors a retiré les anneaux en plastique des emballages de toutes ses grandes marques, y compris Coors et Carling, au Royaume-Uni et est passée à des emballages en carton recyclables. Coors Light prévoit également de soutenir fièrement Plastic Bank au Canada dans son objectif d'empêcher le plastique de se jeté dans les océans en 2022.

Comme le soulignait Gavin Hattersley, chef de la direction de Molson Coors, « Notre entreprise et Coors en particulier ont un long historique d'innovation dans le domaine de l'emballage afin de protéger notre environnement et aujourd'hui nous perpétuons cette riche tradition. Tout comme Coors a été un précurseur dans ce secteur en lançant la première canette en aluminium recyclable, Coors Light va devenir un chef de file en éliminant les anneaux en plastique à usage unique en Amérique du Nord. »

Au Canada, la transition de Coors Light des anneaux en plastique à ses nouveaux emballages en carton commencera l'an prochain et devrait se terminer d'ici la fin de 2023. Ce printemps, Coors Light compte aussi appuyer fièrement Plastic Bank au Canada dans sa mission d'aider à empêcher le plastique de se retrouver dans les océans de la planète en 2022.

Comme le déclarait Marcelo Pascoa, vice-président, Marketing pour la gamme de marques Coors, « Nous croyons qu'acheter de la bière ne devrait pas impliquer d'acheter du plastique. Voilà pourquoi nous faisons un grand pas en avant en rendant nos emballages encore plus durables. Grâce à cette réalisation, Coors Light va éviter que 400 000 livres de plastique à usage unique se transforment en déchets chaque année en Amérique du Nord. »

En 1959, Coors a révolutionné l'industrie des boissons en lançant la canette en aluminium recyclable en deux morceaux. Malgré les cinq années et les millions de dollars qu'elle a investis dans le développement de la canette recyclable, Coors n'a pas breveté ce nouvel emballage, encourageant plutôt les autres producteurs de boissons à adopter la canette recyclable, ce qui a donné lieu à une révolution dans le domaine du recyclage. Cliquez ici pour en savoir davantage sur la longue tradition de durabilité de Coors.

En 2017, Molson Coors s'est donné des objectifs ambitieux afin de structurer l'entreprise et a aussi établi de nouvelles normes pour l'industrie de la bière et des boissons. Les trois secteurs sur lesquels elle met l'accent sont l'eau, le climat et l'emballage. L'annonce d'aujourd'hui sur Coors Light rapproche Molson Coors de son objectif d'assurer que ses emballages sont 100 % réutilisables, recyclables ou compostables, et que les emballages en plastique destinés aux consommateurs sont faits d'au moins 30 % de matériaux recyclés d'ici la fin de 2025.

Pour en savoir davantage sur les objectifs et programmes de durabilité de Molson Coors à www.MolsonCoorsOurImprint.com.

