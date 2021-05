« Nous sommes fiers de contribuer au financement de cet important projet de bâtiment résidentiel dont l'esprit communautaire et familial constitue le cœur du concept architectural. Nous continuons non seulement à gérer l'effervescence générée par l'arrivée du REM à la station Bois-Franc, mais planifions surtout un milieu de vie complet, inclusif et convivial misant sur la mobilité et le développement durable. Les familles qui choisiront la Coopérative d'habitation laurentienne bénéficieront d'un espace vert extérieur de qualité où elles seront invitées à profiter d'espaces de repos et de jeux pour enfants ou encore de potagers communs comme autant de lieux de rencontre. Cette vision de long terme permet à la fois de perpétuer notre tradition d'accueil des nouvelles familles, mais aussi notre passion pour l'innovation et la qualité architecturale en proposant une nouvelle référence pour l'aménagement de logements sociaux durables.»

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

Faits saillants

Le projet de Coopérative d'habitation laurentienne prévoit la construction de 169 logements répartis sur 8 étages. Il est subventionné dans le cadre du programme AccèsLogis et constitue un investissement important en matière de logements sociaux à Saint-Laurent, soit près de 54 000 000$ provenant de plusieurs organismes tels que la Société d'habitation du Québec (SHQ), la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) et la Ville de Montréal.

Avec cette résolution, Saint-Laurent complète le financement en autorisant le Service de l'habitation de la Ville de Montréal à utiliser le Fonds d'inclusion social d'un montant de 540 500$ qui lui était destiné. Celui-ci avait été constitué en vertu de la Stratégie d'inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels.

La Coopérative d'habitation laurentienne se situe à l'entrée du secteur Bois-Franc sur le boulevard Marcel-Laurin, dans le prolongement de la future rue Ernest-Anctil et adjacent à une future école primaire accueillant prés de 500 élèves. Cette localisation stratégique fait ainsi partie du territoire du développement du TOD Bois-Franc. Or, Saint-Laurent avait signé une entente de développement en 2013 avec Les Développements Bois-Franc Le Quartier inc. qui prévoyait la construction de logements sociaux dans le cadre de la phase IV. du TOD Bois-Franc.

Visant une certification LEED de niveau Or, ce projet consolide la position de chef de file de Saint-Laurent en matière de construction de bâtiments durables. L'arrondissement espère que cette initiative servira de référence et d'inspiration pour l'aménagement de logements sociaux durables. Celle-ci s'inscrit parfaitement dans la vision du développement du quartier Bois-Franc, déjà lauréat du prix 2015 des collectivités durables décerné par la Fédération canadienne des municipalités en raison de sa planification selon des principes novateurs de développement durable.

À propos de l'arrondissement de Saint-Laurent

Ville fondée en 1893, Saint-Laurent est devenu un des 19 arrondissements de la Ville de Montréal en 2002. Situé au nord de l'île de Montréal, l'arrondissement de Saint-Laurent est le plus vaste avec ses

42,8 kilomètres carrés. Sa population, de plus de 100 000 habitants, est l'une des plus multiculturelles. Devenu « territoire municipal durable » en 2019, Saint-Laurent place le développement durable et la protection de l'environnement en particulier au cœur de toutes ses décisions. Un défi d'autant plus grand que plus de 70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales avec plus de 4500 entreprises et 110 000 emplois. Il possède d'ailleurs l'un des principaux pôles industriels et technologiques du Québec. Offrant déjà une grande accessibilité aux principaux axes routiers et aux transports collectifs, Saint-Laurent s'apprête à accueillir cinq stations du nouveau Réseau express métropolitain. Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son moderne Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, Saint-Laurent offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs. L'arrondissement assure ainsi une belle qualité de vie aux familles et un milieu stimulant aux entreprises.

