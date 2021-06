Coopération France-Québec - Deux projets novateurs entre Montréal, Paris et Strasbourg retenus par le Fonds franco-québécois pour la coopération décentralisée (FFQCD)

MONTRÉAL, le 30 juin 2021 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, se réjouit des deux projets retenus par le Fonds franco-québécois pour la coopération décentralisée (FFQCD) qui permettront des échanges entre Montréal et Paris sur les meilleures pratiques en ce qui a trait à l'itinérance en situation post-pandémique, et entre Montréal et Strasbourg sur un projet sur la transition écologique. Montréal se positionne comme un chef de file de la relance verte et inclusive et pourra profiter des retombées de ces deux projets pour poursuivre son action.

Hier matin avait lieu le lancement du premier séminaire technique virtuel avec des experts de la Ville de Strasbourg. Intitulé Penser la ville en transition avec les citoyens, le projet conjoint entre Montréal et Strasbourg touchera les thématiques fondamentalement reliées aux compétences de nos villes, en ce qui a trait à la transition écologique, à l'urbanisme durable et à l'implication concrète des citoyennes et des citoyens, dans ce cas précis, de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie. Plus spécifiquement, ce projet vise à enrichir nos façons de faire et à améliorer nos pratiques sur le terrain. Il inclut la participation active de collectifs citoyens, ainsi que des échanges internationaux entre élus, experts et universitaires.

« La métropole converge vers la transition écologique et ce projet est une réalisation de plus qui s'imbrique directement dans nos objectifs de Montréal 2030. Je suis fière de cette seconde coopération avec la France dans le cadre du FFQCD. Cela confirme notre conviction commune que les villes peuvent influencer le cours de la lutte contre les changements climatiques, autant au niveau local qu'au niveau global. En somme, il s'agit d'une coopération responsable et d'une relation internationale durable et amicale », a affirmé la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Ce projet de collaboration novateur confirme le leadership de Rosemont-La Petite-Patrie à plusieurs égards et son intention de continuer d'innover et de susciter la participation de la population aux actions de transition écologique. Notre arrondissement possède un long historique de participation citoyenne et cette collaboration permettra d'aller encore plus loin, par le partage d'expertises et l'exploration de nouveaux mécanismes participatifs et d'appropriation de l'espace public, pour mieux contribuer aux efforts de mise en œuvre de lutte aux changements climatiques. C'est ainsi un grand honneur pour l'arrondissement de s'engager dans cette démarche avec la Ville de Strasbourg, une ville pionnière et un modèle d'action publique en matière de transition écologique », a déclaré le maire de Rosemont-La Petite-Patrie, François William Croteau.

L'objectif global consiste à agir d'une même voix dans la lutte contre les changements climatiques, la transition énergétique et la mobilité durable, ainsi que la sortie de la crise de la COVID-19. En outre, ce projet s'inscrit dans les Objectifs de développement durable (ODD) de l'Organisation des Nations Unies (ONU) et l'Objectif 11, qui vise à « faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables ».

Par ailleurs, le webinaire du 21 juin avec Paris a permis de lancer le projet Échange Paris-Montréal sur les enjeux de l'itinérance dans un contexte de pandémie mondiale, qui a également été retenu par le FFQCD. Alors que l'itinérance est une préoccupation récurrente des villes, le contexte de la pandémie de la COVID-19 a mis en évidence des défis grandissants à résoudre dans des conditions d'urgence. Ce projet permettra aux deux villes d'actualiser leurs plans d'actions respectifs en matière de lutte contre l'exclusion, dans une perspective de relance post-pandémique, et de renforcer leur planification respective grâce à l'échange d'expériences en matière d'itinérance.

Pour la mairesse de Montréal, Valérie Plante, « qu'elles soient de Montréal ou de Paris, les personnes en situation d'itinérance ont besoin d'aide. Ce projet permettra à nos experts de mener une réflexion commune, d'échanger sur les meilleures pratiques et d'adapter notre offre de services respective à la situation post-pandémique pour les personnes les plus vulnérables ainsi que pour l'ensemble des acteurs présents sur le terrain. Ce projet nous permettra d'agir ensemble pour améliorer la résilience de nos villes et pour soutenir les personnes en situation d'extrême vulnérabilité. »

Fonds franco-québécois pour la coopération décentralisée (FFQCD)

Issu du ministère des Relations internationales et de la Francophonie du gouvernement du Québec, le FFQCD est l'instrument de financement de la coopération entre les collectivités locales québécoises et françaises. Il permet d'appuyer la réalisation de projets de coopération grâce à un soutien financier (subvention) d'une durée maximale de deux ans, représentant au maximum 50 % des dépenses du projet.

Ces deux projets font partie d'un important investissement de 2,2 millions de dollars pour soutenir la réalisation de 107 projets de coopération franco-québécois au cours des deux prochaines années. Ceux-ci s'inscrivent dans la 68e programmation de la Commission permanente de coopération franco-québécoise (CPCFQ) et la 11e programmation du Fonds franco-québécois de coopération décentralisée (FFQCD), qui sont toutes deux financées et mises en œuvre de façon conjointe par les gouvernements du Québec et de la République française.

Plus de détails : https://www.mrif.gouv.qc.ca/FFQCD .

