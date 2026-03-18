Financement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale - Un pas dans la bonne direction

MONTRÉAL, le 18 mars 2026 /CNW/ - Le Regroupement salue la fin du surplace budgétaire que l'on a connu ces dernières années. En effet, le budget 2026 alloue aux maisons d'aide et d'hébergement un rehaussement de 9M$ pour 2026-2027. Cependant, si ce rehaussement permettra aux maisons de répondre à davantage de femmes qui tentent de fuir la violence, on reste loin de la coupe aux lèvres.

De nouveaux rehaussements sont aussi prévus dans les prochaines années, pour un total de l'enveloppe actuelle de 21M$ en 2030-2031. « Or, le Regroupement revendiquait une hausse de 50 M$ sur cinq ans ce qui permettrait à chaque maison d'ajouter 1 nouveau poste par année à son équipe et de favoriser la rétention de personnel expérimenté pour pouvoir répondre aux besoins. Pour atteindre cet objectif, le manque à gagner est encore important », rappelle Elise Brien coresponsable des dossiers politiques. « Des femmes continueront donc de se faire dire qu'elles devront attendre plusieurs semaines avant de pouvoir consulter une intervenante ou bénéficier d'un accompagnement dans leurs démarches », poursuit-elle.

Le Regroupement déplore que rien ne soit prévu dans le budget pour ouvrir de nouvelles maisons afin d'accueillir les femmes et les enfants qui ont besoin d'hébergement. Ni pour bonifier le financement des 4 maisons actuellement en démarrage. Rappelons qu'une femme sur deux qui s'adresse à SOS violence conjugale pour un hébergement n'arrive pas à avoir de place.

« Le Regroupement poursuivra son travail de plaidoyer pour convaincre le prochain gouvernement, quel qu'il soit, qu'allouer les budgets nécessaires aux maisons constitue un investissement pour sauver des vies et économiser des coûts dans les services médicaux rendus pour soigner les femmes et les enfants co-victimes. Tout en saluant les efforts du ministre Girard et de la ministre Bélanger, le Regroupement sollicitera une rencontre avec cette dernière pour lui demander de mettre ses équipes au travail et trouver une solution à la hauteur des besoins », souligne Louise Riendeau, coresponsable des dossiers politiques.

SOURCE Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale

Information et demandes d'entrevue : Louise Riendeau, coresponsable des dossiers politiques, [email protected] / 514 220-1057