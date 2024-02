TORONTOet GATINEAU, QC, le 22 févr. 2024 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSX:CTS) est heureuse d'annoncer que CRN®, une marque de The Channel Company, a de nouveau classé Converge dans la catégorie Elite 150 de sa liste 2024 des 500 fournisseurs de services gérés. C'est la troisième année consécutive que Converge figure sur la liste.

La liste des 500 fournisseurs de services gérés, compilée par CRN, sert de guide complet pour identifier et reconnaître les principaux fournisseurs de services gérés en Amérique du Nord. Les fournisseurs de services gérés jouent un rôle essentiel dans le soutien des entreprises en offrant des services gérés qui améliorent l'efficacité, simplifient les solutions de TI et optimisent le rendement du capital investi. La liste annuelle des 500 fournisseurs de services gérés est divisée en trois catégories; la catégorie Elite 150 reconnaît les réalisations d'importants fournisseurs de services gérés axés sur les centres de données qui offrent un heureux mélange de services sur place et hors site.

Ce classement annuel vise à mettre en valeur et à célébrer les fournisseurs de services gérés qui stimulent la croissance et l'innovation au sein de l'industrie. Les fournisseurs de services ont fait remarquer que non seulement ils permettent aux entreprises d'exploiter des technologies complexes, mais qu'ils contribuent aussi à garder le cap sur les objectifs d'affaires de base sans épuiser les ressources financières. En classant les fournisseurs de services gérés en fonction de leurs modèles opérationnels et de leurs domaines d'expertise, cette liste aide les utilisateurs finaux à trouver les bons partenaires pour répondre à leurs besoins et relever leurs défis particuliers dans l'environnement technologique en évolution rapide.

Soulignant l'importance des services gérés pour les entreprises à différents niveaux, Jennifer Follett, vice-présidente, US Content et rédactrice en chef de CRN, The Channel Company, a déclaré : « Les services gérés permettent aux entreprises de toutes tailles de conserver leur efficacité et leur adaptabilité tout au long de leur parcours de croissance. Les fournisseurs de solutions figurant dans notre classement des 500 fournisseurs de services gérés de 2024 introduisent des portefeuilles de services gérés de pointe sur le marché, permettant ainsi à leurs clients d'atteindre le succès en optimisant leurs budgets de TI. Cela permet aux entreprises d'affecter les ressources de façon stratégique, en se concentrant sur les tâches essentielles à la mission qui sont le moteur de leur réussite future. »

« Converge est fière de figurer une fois de plus dans la catégorie Élite 150 de la liste des 500 fournisseurs de services gérés de CRN », a déclaré Greg Berard, président et chef de la direction de Converge. « Nous avons continuellement investi dans notre équipe des Service gérés et dans nos offres, et nous sommes ravis de constater la croissance continue de ce secteur de notre entreprise, conformément à notre stratégie de mise en marché. »

La liste des 500 fournisseurs de services gérés paraît dans le numéro de février 2024 de CRN et en ligne à www.crn.com/msp500.

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques axées sur les services qui vise à offrir des solutions de premier plan. L'approche de solution globale de Converge offre des services d'analyse avancée, d'intelligence artificielle (IA), de modernisation des applications, de plateformes infonuagiques, de cybersécurité, d'infrastructure numérique et de milieu de travail numérique à des clients de différents secteurs. Les solutions de la Société s'appuient sur l'expertise en matière de services-conseils, de mise en œuvre et de services gérés de tous les principaux fournisseurs de TI sur le marché. Cette approche à multiples facettes permet à Converge de répondre aux exigences commerciales et technologiques propres à chacun des clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez le convergetp.com.

À propos de The Channel Company

The Channel Company favorise l'atteinte d'un rendement optimisé au sein du canal des TI grâce aux médias dominants, aux événements engageants, aux conseils d'experts et aux formations, ainsi que grâce à ses services et à ses plateformes de marketing novateurs. En tant que catalyseur du canal, The Channel Company établit des liens avec les fournisseurs de technologies et de solutions et les utilisateurs finaux en vue de les outiller. Forts de plus de 40 ans d'expérience inégalée sur les canaux, nous tirons parti de nos connaissances approfondies pour concevoir des solutions novatrices visant à relever des défis en constante évolution dans le marché des technologies. www.thechannelco.com

