TORONTO et GATINEAU, QC, le 20 déc. 2024 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (Converge ou la Société) (TSX: CTS) (FSE: 0ZB) (OTCQX: CTSDF) a annoncé aujourd'hui qu'à la suite du communiqué de presse de la Société daté du 12 novembre, 2024, en raison du calendrier des jours fériés de décembre 2024, Converge versera son dividende annoncé précédemment (le « dividende ») de 0,015 $ par action ordinaire un jour plus tôt. La date prévue passe du 28 décembre 2024 au 27 décembre 2024.

La date de clôture des registres du 10 décembre 2024 (la date de clôture des registres) pour le dividende demeure inchangée. Le dividende est fondé sur les résultats financiers de Converge pour les périodes de trois mois et de neuf mois closes le 30 septembre 2024. Ce dividende sera versé vers le 27 décembre 2024 aux actionnaires dûment inscrits à la clôture du marché à la date de clôture des registres.

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques axées sur les services qui vise à offrir des solutions de premier plan. L'approche de solution globale de Converge offre des services d'analyse avancée, d'intelligence artificielle (IA), de modernisation des applications, de plateformes infonuagiques, de cybersécurité, d'infrastructure numérique et de milieu de travail numérique à des clients de différents secteurs. Les solutions de la Société s'appuient sur l'expertise en matière de services-conseils, de mise en œuvre et de services gérés de tous les principaux fournisseurs de TI sur le marché. Cette approche à multiples facettes permet à Converge de répondre aux exigences commerciales et technologiques propres à chacun des clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez le site convergetp.com.

Renseignements prospectifs

Ce communiqué contient certains « renseignements prospectifs » et « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable à Converge et à ses activités. Tout énoncé qui comporte des discussions sur les prévisions, les attentes, les croyances, les plans, les projections, les objectifs, les hypothèses, les événements ou le rendement futurs se reconnaît souvent, mais pas toujours, à l'emploi d'expressions comme « s'attendre à », « ne pas s'attendre à », « est attendu », « anticiper » ou « ne pas anticiper », « planifier », « budget », « prévoir », « estimer », « croire » ou « avoir l'intention » ou des variantes de ces mots et ces expressions, ou à l'affirmation selon laquelle certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent » ou « pourraient », ou « pourront » se produire ou être atteints. Ces expressions ne constituent pas des énoncés de faits historiques et peuvent être des énoncés prospectifs.

Plus précisément, les énoncés concernant le moment prévu du versement du dividende sont considérés comme des renseignements prospectifs. Les renseignements prospectifs sont fondés sur les opinions, les estimations et les hypothèses de la direction, y compris, mais sans s'y limiter, les hypothèses décrites sous la rubrique « À propos des renseignements prospectifs » du rapport de gestion de la Société pour la période de neuf mois ayant pris fin le 30 septembre 2024. Bien que ces opinions, estimations et hypothèses soient considérées par la Société comme étant appropriées et raisonnables dans les circonstances à la date du présent communiqué de presse, elles sont sujettes à des risques, incertitudes, hypothèses et autres facteurs connus et inconnus qui pourraient entraîner des résultats réels, des niveaux d'activité, de rendement ou de réalisations sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par de telles informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les facteurs de risque décris plus en détail dans la section « Facteurs de risque » du formulaire d'information annuel le plus récent de la Société et sous la rubrique « Risques et incertitudes », accessible dans le rapport de gestion le plus récent de la Société, tous deux étant disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca. Bon nombre de ces risques sont indépendants de la volonté de la Société.

Si l'un de ces risques ou l'une de ses incertitudes se concrétise, ou si les opinions, les estimations ou les hypothèses qui sous-tendent les informations prospectives s'avèrent inexactes, les résultats réels ou les événements futurs pourraient varier considérablement par rapport à ceux prévus dans les informations prospectives.

Aucun énoncé prospectif ne constitue une garantie de résultats futurs. Par conséquent, vous ne devez pas accorder une confiance excessive aux renseignements prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle ils ont été formulés. Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué représentent les attentes de la Société à la date indiquée aux présentes et sont susceptibles d'être modifiées après cette date. Toutefois, la Société décline toute intention, toute obligation ou tout engagement de mettre à jour ou de réviser toute information prospective ou d'annoncer publiquement les résultats de toute révision de ces déclarations, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres événements, sauf si la législation applicable en matière de valeurs mobilières l'exige.

Toutes les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont expressément qualifiées par les mises en garde qui précèdent.

Pour tout complément d'information, prière de vous adresser à : Converge Technology Solutions Corp., Courriel : [email protected], Téléphone : 416 360-1495