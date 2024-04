TORONTO et GATINEAU, QC, le 2 avril 2024 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSX: CTS) a le plaisir d'annoncer qu'il a été nommé partenaire de la cybersécurité de Broadcom Software à la croissance la plus rapide en Amérique du Nord de l'année 2023 et partenaire en matière d'habilitation technique des Amériques de VMware de Broadcom pour l'année 2023 à l'occasion des prix Broadcom Partner Awards de cette année.

Les prix Broadcom Partner Awards et les prix VMware de Broadcom nouvellement créés rendent hommage à des partenaires clés pour leurs réalisations exceptionnelles et leur impact au cours de la dernière année. Ceux qui figurent sur la liste des prix des partenaires ont joué un rôle déterminant dans la promotion de l'innovation, la démonstration de l'excellence dans l'exécution sur le marché et l'investissement dans l'habilitation et l'expertise technique, tout en offrant des résultats exceptionnels aux clients. Converge a été couronné le partenaire de la cybersécurité à la croissance la plus rapide de l'année en fonction des facteurs ci-dessus, ainsi que pour la croissance d'une année à l'autre de la Société, tandis que le prix partenaire en matière d'habilitation technique des Amériques de l'année a été attribué en fonction des compétences techniques de Converge et de sa capacité à aider les clients à déployer et à utiliser la technologie VMware de Broadcom.

« Converge est honoré d'avoir été nommé partenaire de l'année pour la cybersécurité ayant la plus forte croissance de Broadcom et partenaire de l'année en matière d'habilitation technique pour les Amériques de VMware de Broadcom, a déclaré Greg Berard, chef de la direction de Converge. Nous attachons une grande valeur à notre partenariat de longue date avec Broadcom et VMware de Broadcom et nous avons assisté à une croissance extraordinaire et stimulante entre nos organisations au cours des dernières années. Nous nous réjouissons à la perspective d'un brillant avenir ensemble, en collaboration avec la cybersécurité et les pratiques infonuagiques de Converge et les solutions de Broadcom, et ce, pour le reste de 2024. »

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques axées sur les services qui vise à offrir des solutions de premier plan. L'approche mondiale de Converge offre des services d'analyse avancée, d'intelligence artificielle (IA), de modernisation des applications, de plateformes infonuagiques, de cybersécurité, d'infrastructure numérique et de milieu de travail numérique aux clients de divers secteurs. La Société soutient ces solutions grâce à son expertise en matière de conseils, de mise en œuvre et de services gérés auprès de tous les principaux fournisseurs de TI du marché. Cette approche multidimensionnelle permet à Converge de répondre aux besoins opérationnels et technologiques uniques de tous les clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez convergetp.com.

