TORONTO et GATINEAU, QC, le 8 nov. 2022 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSX: CTS) (FSE: 0ZB) (OTCQX: CTSDF) est heureuse de présenter ses résultats financiers pour les périodes de trois et de neuf mois ayant pris fin le 30 septembre 2022. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Sommaire financier

(en milliers de dollars, sauf les montants

par action) 3 mois T3 2022 3 mois T3 2021 Croissance % 9 mois T3 2022 9 mois T3 2021 Croissance % Revenus bruts1 730 571 472 419 55 % 2 134 178 1 332 639 60 % Revenus nets 603 206 367 349 64 % 1 749 899 1 022 858 71 % Profit brut 139 654 83 771 67 % 381 851 229 811 66 % Marge brute en % 23,2 % 22,8 %

21,8 % 22,5 %

BAIIA ajusté1 30 967 18 862 64 % 99 804 59 349 68 % BAIIA ajusté1 en % du profit brut 22,2 % 22,5 %

26,1 % 25,8 %

BAIIA ajusté1 en % du revenu net 5,1 % 5,1 %

5,7 % 5,8 %

Bénéfice net 18 228 4 596 297 % 27 449 9 287 196 % Bénéfice net par action diluée 0,10 $ 0,02 $ 400 % 0,14 $ 0,05 $ 180 % Bénéfice net ajusté1 21 266 13 815 54 % 73 676 39 979 84 % BPA ajusté1 0,10 $ 0,07 $ 43 % 0,34 $ 0,22 $ 55 %

Faits saillants financiers pour la période de trois mois close le 30 septembre 2022 (« T3 2022 ») :

Le revenu net du T3 2022 ont augmenté de 64 % par rapport au même trimestre de l'exercice précédent (« T3 2021 ») pour s'établir à 603,2 millions de dollars.

Le profit brut du T3 2022 a augmenté de 67 % par rapport à l'exercice précédent pour atteindre 139,7 millions de dollars.

Le BAIIA ajusté 1 a augmenté de 64 %, passant de 18,9 millions de dollars à l'exercice précédent à 31 millions de dollars.

a augmenté de 64 %, passant de 18,9 millions de dollars à l'exercice précédent à 31 millions de dollars. Pour le troisième trimestre de 2022, la Société a généré un flux de trésorerie disponible ajusté 1 et une conversion de flux de trésorerie disponible ajusté 1 de 24,7 millions de dollars et de 80 %, respectivement.

et une conversion de flux de trésorerie disponible ajusté de 24,7 millions de dollars et de 80 %, respectivement. Le BPA ajusté rapporté 1 de 0,10 $ par action pour le T3 2022, en hausse de 43 % par rapport à 0,07 $ par action au T3 2021

de 0,10 $ par action pour le T3 2022, en hausse de 43 % par rapport à 0,07 $ par action au T3 2021 La croissance du revenu brut interne 1 pour le T3 2022 s'est établie à 6 %. La croissance du profit brut interne 1 est de 13 % au T3 2022.

pour le T3 2022 s'est établie à 6 %. La croissance du profit brut interne est de 13 % au T3 2022. Les revenus des services professionnels (conseils et mise en œuvre) au T3 ont augmenté de 85 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 77,4 millions de dollars.

Réalisation de 108 nouveaux logos nets au T3 2022, obtention de 328 nouveaux logos nets en 2022

Les améliorations apportées aux chaînes d'approvisionnement en matériel ont permis de réduire le carnet de produits réservés2 à environ 432,8 millions de dollars au T3 2022, comparativement à 507,4 millions de dollars au T2 2022, tandis que le carnet de services2 au T3 2022 était d'environ 70,2 millions de dollars, comparativement à 70,9 millions de dollars au T2 2022.

________________________________ 1 Il s'agit d'une mesure non conforme aux IFRS (y compris le ratio non conforme aux IFRS) et non d'une mesure reconnue, définie ou normalisée en vertu des IFRS. Consultez la section des mesures financières non conformes aux IFRS du présent communiqué de presse pour connaître les définitions, les utilisations et un rapprochement des mesures financières historiques non conformes aux IFRS et des mesures financières conformes aux IFRS les plus directement comparables.

Points saillants des activités du T3 2022 et postérieurement au trimestre

Converge a célébré le cinquième anniversaire de sa première acquisition et a obtenu le prix Triple Crown 2022 de CRN avec les meilleurs classements sur les trois listes de CRN, soit celle des 500 plus grands fournisseurs de solutions, (Solution Provider 500), la liste des 150 entreprises qui connaissent la croissance la plus rapide (Fast Growth 150) et la liste du Tech Elite 250.

Acquisition d'environ 1,2 milliard de dollars de revenus bruts au cours des douze derniers mois et d'un BAIIA de 68,4 millions de dollars découlant de 10 acquisitions à ce jour, y compris Paragon Development Systems, Inc. (« PDS »); Visucom GmbH (« Visucom »); 1CRM Systems Corp. (« 1CRM »); Creative Breakthroughs, Inc. (« CBI »); Interdynamix Systems (« IDX »); Solutions Notarius Inc. (« Notarius »); Gesellschaft für digitale Bildung, Institur für modern Bildung et DEQSTER (collectivement « GfdB »); et Technology Integration Group (« TIG »), Newcomp Analytics (« Newcomp ») et Stone Technologies Group Limited (« Stone »).

Achèvement d'une facilité de crédit renouvelable mondiale de 500 millions de dollars sur cinq ans (la « facilité de crédit mondiale »), dirigée par J.P. Morgan et la Banque canadienne impériale de commerce à titre de coarrangeurs principaux, avec la Banque de Nouvelle­Écosse, la Banque Toronto-Dominion et la Banque de Montréal participant au groupe des prêteurs. La facilité de crédit mondiale comprend une clause accordéon non engagée de 100 millions de dollars, ce qui porte la capacité d'emprunt totale à 600 millions de dollars.

L'offre publique de rachat dans le cours normal des activités (OPRCNA) a débuté le 11 août 2022, ce qui permet à la Société d'acheter à des fins d'annulation jusqu'à un total de 10 744 818 actions ordinaires.

Richard Lecoutre s'est joint à l'équipe de direction de Converge en tant que directeur financier mondial le 1er septembre 2022 et contribuera à guider l'expansion européenne et mondiale de Converge.

« Nous continuons de faire état de résultats financiers records, et je suis extrêmement fier que Converge ait connu une croissance de plus de 60 % par rapport à l'année dernière pour ce qui est des revenus, du profit brut et d'un BAIIA ajusté », a déclaré Shaun Maine, chef de la direction de Converge. « Le fait qu'après trois trimestres, Converge affiche des revenus, un profit brut et un BAIIA ajusté plus élevés que ceux rapportés dans nos résultats de l'année 2021 montre que la combinaison de croissance intérieure et extérieure de Converge est le meilleur modèle de croissance de l'industrie des services de TI. De plus, notre croissance en glissement annuel de 85 % dans les services professionnels est supérieure à celle de l'ensemble des activités, ce qui prouve que notre virage devient stratégiquement plus utile pour notre clientèle. Cela signifie que nous avons maintenant une entreprise de services rapportant environ 500 millions de dollars annuellement. L'expansion de notre secteur des services-conseils, particulièrement en ce qui a trait à l'analyse et à la cybersécurité, a entraîné des profits bruts records et une croissance accélérée des services. Après avoir effectué notre 10e transaction en 2022, nous avons dépassé notre objectif d'ajouter des revenus bruts de 1 milliard de dollars par des acquisitions cette année. Nous nous concentrerons maintenant sur l'intégration et nos stratégies de vente croisée, en particulier sur les services et les solutions de grande valeur. Nous nous attendons à ce que la forte demande pour nos solutions de TI hybrides axées sur les services et les logiciels se maintienne pour le reste de 2022, les taux de croissance du quatrième trimestre correspondant à ceux du troisième trimestre depuis le début de l'année. Cette forte demande se poursuivra jusqu'en 2023. »

_________________________________ 2 Le carnet de produits réservés est calculé en fonction des bons de commande reçus de clients qui n'ont pas encore été livrés à la fin de l'exercice.

Détails relatifs à la conférence téléphonique :

Date : Mercredi 9 novembre 2022

Heure : 8 h (HE)

Lien vers la webdiffusion pour les participants :

Lien vers la webdiffusion - https://app.webinar.net/kOdERzOlj7K

Détails sur les numéros à composer par les participants :

Numéro de confirmation : 18195364

Toronto : 416 764-8609

Numéro sans frais en Amérique du Nord : 888 390-0605

Numéros sans frais internationaux :

Allemagne : 08007240293

Irlande : 1800939111

Espagne : 900834776

Suisse : 0800312635

Royaume-Uni : 08006522435

Écoute de l ' enregistrement :

Un enregistrement de la webdiffusion sera disponible après la conférence téléphonique au lien suivant :

Lien vers la webdiffusion - https://app.webinar.net/kOdERzOlj7K

Date d'expiration : 9 novembre 2023

La webdiffusion en direct ainsi que les diapositives accompagnant la présentation et l'archive de la conférence téléphonique seront accessibles sur le site Web de la Société à l'adresse https://convergetp.com/investor-relations/ . Veuillez vous connecter au moins 15 minutes avant le début de la conférence téléphonique afin de disposer de suffisamment de temps pour tout téléchargement de logiciel pouvant être nécessaire à l'écoute de la webdiffusion.

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques spécialisé dans la prestation de solutions et de services de pointe. L'approche globale de Converge en matière de solutions permet de proposer des offres d'analyses avancées, de modernisation des applications, d'infonuagique, de cybersécurité, d'infrastructure numérique et de milieu de travail numérique à des clients de différents secteurs. La Société fournit ces solutions informatiques grâce à des services de consultation, de mise en œuvre et de gestion couvrant tous les principaux fournisseurs de TI sur le marché. Cette approche multidimensionnelle permet à Converge de répondre aux exigences commerciales et technologiques uniques de tous ses clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez convergetp.com.

Sommaire des états consolidés de la situation financière

(en milliers de dollars canadiens)



30 septembre 2022 31 décembre 2021 Actifs







Actifs courants









Trésorerie 172 229 $ 248 193 $

Trésorerie soumise à restrictions 4 348

-



Créances clients et autres débiteurs 637 764

416 499



Stocks 163 777

104 254



Charges payées d'avance et autres actifs 21 502

11 762





999 620

780 708

Actifs non courants









Immobilisations corporelles et actifs au titre de droits

d'utilisation, montant net 64 708

30 642



Immobilisations incorporelles, montant net 454 117

233 586



Goodwill 502 575

323 284



Autres actifs non courants 663

617





2 021 683 $ 1 368 837 $











Passifs et capitaux propres







Passifs courants









Dettes fournisseurs et autres créditeurs 686 629 $ 519 434 $



Emprunts 371 690

816



Autres passifs financiers 43 073

29 407



Revenus différés 69 371

27 581



Impôts sur le résultat à payer 14 153

13 977





1 184 916

591 215

Passifs non courants









Autres passifs financiers 106 413

85 296



Emprunts -

412



Passif d'impôt différé 90 685

43 086





1 382 014 $ 720 009 $











Capitaux propres









Actions ordinaires 609 916

633 489



Surplus d'apport 6 497

2 325



Droits d'échange 1 641

2 396



Cumul des autres éléments du résultat global (perte) (530)

329



Déficit (9 874)

(25 050)

Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires

de Converge 607 650

613 489

Participation ne donnant pas le contrôle 32 019

35 339





639 669

648 828





2 021 683 $ 1 368 837 $

Sommaire des états consolidés des résultats et du résultat global

(en milliers de dollars canadiens)



Pour le trimestre clos

le 30 septembre

Pour la période de neuf

mois close le 30 septembre



2022

2021

2022

2021



















Revenus















Produits 474 006 $ 289 591 $ 1 419 216 $ 823 385 $ Service 129 200

77 758

330 683

199 473

Total des revenus 603 206

367 349

1 749 899

1 022 858

Coût des ventes 463 552

283 578

1 368 048

793 047

Profit brut 139 654

83 771

381 851

229 811



















Frais généraux, frais de vente et frais

d'administration 111 032

66 092

287 267

173 365

Résultat avant les éléments suivants 28 622

17 679

94 584

56 446

Amortissement 23 094

10 162

54 751

24 548

Charges financières, montant net 5 886

1 528

10 798

5 675

Charges spéciales 8 211

8 702

19 492

17 101

Charge de rémunération fondée sur

des actions 1 275

1 193

4 172

1 193

Autres bénéfices (25 570)

(8 491)

(22 432)

(5 485)

Bénéfice avant impôts sur le résultat 15 726

4 585

27 803

13 408



















Charge (recouvrement) d'impôt (2 502)

(11)

304

4 121



















Bénéfice net 18 228 $ 4 596 $

27 499 $ 9 287 $

Bénéfice net (perte nette) attribuable à :















Actionnaires de Converge 20 595

4 596

30 819

9 287

Participation ne donnant pas le contrôle (2 367)

-

(3 320)

-



18 228 $ 4 596 $ 27 499 $ 9 287 $ Autres éléments du résultat global















Différences de change liées à la

conversion des établissements à

l'étranger 5 352

(641)

(859)

(23)

Résultat global 23 580 $ 3 955 $ 26 640 $ 9 264 $ Résultat global (perte) attribuable à :















Actionnaires de Converge 25 947

3 955

29 660

9 264

Participation ne donnant pas le contrôle (2 367)

-

(3 320)

-



23 580 $ 3 955

26 640

9 264



















BAIIA ajusté3 30 967 $ 18 862 $ 99 804 $ 59 349 $ BAIIA ajusté en pourcentage des revenus nets3 5,1 %

5,1 %

5,7 %

5,8 %

BAIIA ajusté en pourcentage du profit brut3 22,2 %

22,5 %

26,1 %

25,8 %

























_____________________________________ 3 Il s'agit d'une mesure non conforme aux IFRS (y compris le ratio non conforme aux IFRS) et non d'une mesure reconnue, définie ou normalisée en vertu des IFRS. Consultez la section des mesures financières non conformes aux IFRS du présent communiqué de presse pour connaître les définitions, les utilisations et un rapprochement des mesures financières historiques non conformes aux IFRS et des mesures financières conformes aux IFRS les plus directement comparables.

Sommaire des états consolidés des flux de trésorerie

(en milliers de dollars canadiens)



Pour le trimestre clos le

30 septembre Pour la période de neuf

mois close le

30 septembre

2022

2021

2022

2021



















Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation















Bénéfice net 18 228 $ 4 596 $ 27 499 $ 9 287 $ Ajustements pour rapprocher le bénéfice net et la

trésorerie nette des activités d'exploitation















Amortissement 24 101

10 324

58 071

26 635

Gains de change latents (24 233)

(7 991)

(20 532)

(5 025)

Charge de rémunération fondée sur des actions 1 275

1 193

4 172

1 193

Charges financières, montant net 5 886

1 528

10 798

5 675

Variation de la juste valeur de la contrepartie

conditionnelle -

3 808

-

4 405

Charge (recouvrement) d'impôt (2 502)

(11)

304

4 121



22 755

13 447

80 312

46 291

Variations des éléments hors trésorerie du fonds

de roulement















Créances clients et autres débiteurs 71 898

34 045

(4 241)

93 065

Stocks 6 511

(7 103)

17 769

(31 290)

Charges payées d'avance et autres actifs 835

(4 146)

(3 781)

(4 447)

Dettes fournisseurs et autres créditeurs (86 206)

16 896

(69 836)

(48 706)

Impôts sur le résultat à payer (1 901)

(634)

(18 926)

(2 613)

Autres passifs financiers (338)

6

1 898

1 877

Revenus différés et dépôts de clients 1 396

(4 390)

7 996

13 123

Flux de trésorerie liés aux activités

d'exploitation 14 950

48 121

11 191

67 300



















Flux de trésorerie liés aux activités

d'investissement















Acquisition d'immobilisations corporelles (4 332)

(810)

(18 812)

(3 661)

Produit sur la cession d'immobilisations corporelles -

421

(6)

552

Remboursement de la contrepartie conditionnelle -

-

(10 135)

(5 502)

Remboursement de la contrepartie différée (121)

(1 879)

(7 069)

(5 627)

Regroupements d'entreprises, déduction faite de la

trésorerie acquise (154 212)

(148 143)

(353 683)

(244 293)

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (158 665)

(150 411)

(389 705)

(258 531)



















Flux de trésorerie liés aux activités de

financement















Transferts de (à) la trésorerie soumise à

restrictions 141

(11 467)

(4 372)

(11 467)

Intérêts payés (1 229)

(561)

(4 287)

(5 639)

Dividendes versés -

-

(1 080)

-

Paiements des obligations locatives (3 462)

(2 584)

(8 494)

(7 001)

Produit net de l'émission d'actions ordinaires -

248 370

-

493 886

Rachat d'actions ordinaires (30 539)

-

(30 539)

-

Remboursement des billets payables (37)

(376)

(196)

(3 790)

Produit net (remboursement) des emprunts 173 084

(51 900)

357 901

(135 448)

Flux de trésorerie liés aux activités de

financement 137 958

181 482

308 933

330 541



















Variation nette de la trésorerie au cours de la

période (5 757)

79 192

(69 581)

139 310

Effet des opérations de change sur la trésorerie (6 189)

6 229

(6 383)

6 267

Trésorerie au début de la période 184 175

124 923

248 193

64 767

Trésorerie à la fin de la période 172 229 $ 210 344 $ 172 229 $ 210 344 $























Mesures financières non conformes aux IFRS

Le présent communiqué fait référence à certains indicateurs de rendement, notamment les suivants : « bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, amortissement (BAIIA ajusté) », « flux de trésorerie disponibles ajustés », « conversion des flux de trésorerie disponibles ajustés », « bénéfice net ajusté », « bénéfice net ajusté par action », « revenu brut » et « croissance intérieure », qui ne sont pas reconnus par les IFRS et n'ont pas de sens standardisé prescrit par les IFRS. La méthode utilisée par Converge pour calculer ces mesures et ces ratios non conformes aux IFRS peut différer des méthodes utilisées par d'autres sociétés et, par conséquent, ne pas être comparable aux mesures semblables présentées par d'autres sociétés.

La direction est d'avis que ces mesures sont utiles pour la plupart des actionnaires, des créanciers et d'autres intervenants dans l'analyse des résultats d'exploitation de la Société. Elles peuvent mettre en évidence des tendances dans ses activités de base qui ne seraient peut-être pas évidentes autrement lorsqu'on se fie uniquement aux mesures financières conformes aux IFRS. La Société croit aussi que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties intéressées utilisent fréquemment des mesures non conformes aux IFRS pour évaluer les émetteurs.

La direction utilise aussi des mesures et des ratios non conformes aux IFRS afin de faciliter les comparaisons du rendement d'exploitation entre deux périodes, de préparer le budget d'exploitation annuel et d'évaluer sa capacité de s'acquitter de ses dépenses d'investissement et de satisfaire à ses besoins en fonds de roulement. Ces mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS fournissent des renseignements supplémentaires et ne doivent pas être considérés isolément ou comme un substitut au résultat consolidé ou à toute autre mesure de rendement en vertu des IFRS. Les investisseurs sont encouragés à examiner les états financiers et les informations de la Société dans leur totalité et ne doivent pas se fier indûment aux mesures et aux ratios non conformes aux IFRS ni les considérer conjointement avec les mesures financières conformes aux IFRS les plus comparables.

BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté représente le bénéfice net (perte nette) ajusté(e) pour exclure l'amortissement, la dépréciation, les charges d'intérêts et les charges financières, les gains et pertes de change, la charge de rémunération fondée sur des actions, la charge d'impôt et les charges spéciales. Les charges spéciales sont essentiellement des charges de restructuration liées à la cessation d'emploi de salariés, à la résiliation de contrats de location et aux restructurations de sociétés acquises, ainsi qu'à certains honoraires juridiques ou provisions relatifs aux sociétés acquises. De temps à autre, elles peuvent également inclure des ajustements de la juste valeur de la contrepartie éventuelle et d'autres ajustements comme les coûts non récurrents liés aux restructurations, financements et acquisitions.

Le BAIIA ajusté n'est pas une mesure reconnue, définie, ni normalisée selon les IFRS. La définition du BAIIA ajusté que donne la Société sera probablement différente de celle qu'utilisent d'autres sociétés, et la comparaison pourrait donc être limitée. Le BAIIA ajusté ne doit pas être considéré distinctement des mesures préparées conformément aux IFRS ou s'y substituer.

La Société a rapproché le BAIIA ajusté avec la mesure financière IFRS la plus comparable, comme suit :



Pour le trimestre clos le

30 septembre Pour la période de neuf

mois close le

30 septembre

2022

2021

2022

2021

Bénéfice net avant impôts 15 726 $ 4 585 $

27 803 $ 13 408 $ Charges financières 5 886

1 528

10 798

5 675

Charge de rémunération fondée sur

des actions 1 275

1 193

4 172

1 193

Amortissement 23 094

10 162

54 751

24 548

Amortissement inclus dans le coût

des ventes 1 008

683

3 320

2 443

Gain de change (24 233)

(7 991)

(20 532)

(5 025)

Charges spéciales 8 211

8 702

19 492

17 107

BAIIA ajusté 30 967 $ 18 862 $

99 804 $ 59 349 $

Flux de trésorerie disponibles ajustés et conversion des flux de trésorerie disponibles ajustés

La Société calcule les flux de trésorerie disponibles ajustés comme étant le BAIIA ajusté moins : i) les dépenses en immobilisations récurrentes et ii) les paiements de location relatifs à la norme IFRS 16, obligations locatives. La direction définit les dépenses en immobilisations récurrentes comme les dépenses en immobilisations réelles nécessaires pour maintenir les activités actuelles et continues de la Société dans le cours normal de ses activités. Les dépenses en immobilisations récurrentes excluent les dépenses ponctuelles à l'appui des initiatives de croissance que la Société considère comme non récurrentes. Les flux de trésorerie disponibles ajustés sont une mesure utile qui permet à la Société de déterminer principalement combien de liquidités avant impôt sont disponibles pour un investissement continu dans l'entreprise et pour la stratégie de croissance par acquisition de la Société.

La direction est également d'avis que le BAIIA ajusté est un bon substitut pour la génération de trésorerie et que, par conséquent, la conversion des flux de trésorerie disponibles ajustés est une mesure utile qui démontre le taux auquel la Société peut convertir le BAIIA ajusté en liquidités.

Le tableau suivant fournit un calcul des flux de trésorerie ajustés et de la conversion des flux de trésorerie ajustés :



Pour le trimestre clos le

30 septembre Pour la période de neuf

mois close le 30 septembre

2022

2021

2022

2021

BAIIA ajusté 30 967 $ 18 862 $ 99 804 $ 59 349 $

















Dépenses en immobilisations récurrentes (2 765)

(810)

(8 622)

(3 661)

Paiement des obligations locatives (3 462)

(2 584)

(8 494)

(7 001)

Flux de trésorerie disponibles ajustés 24 740 $ 15 468 $ 82 688 $ 48 687 $ Conversion des flux de trésorerie

disponibles ajustés 80 %

82 %

83 %

82 %



BAIIA ajusté en pourcentage du revenu net

La Société croit que le BAIIA ajusté en pourcentage du revenu net est une mesure utile de l'efficacité et de la rentabilité d'exploitation de la Société. Il est calculé en divisant le BAIIA ajusté par le revenu net.

BAIIA ajusté en pourcentage du profit brut

La Société estime que le BAIIA ajusté en pourcentage du profit brut est une mesure utile de l'efficacité et de la rentabilité d'exploitation de la Société. Il est calculé en divisant le BAIIA ajusté par le profit brut.

Bénéfice net ajusté et bénéfice par action (« BPA ») ajusté

Le bénéfice net ajusté représente le bénéfice net ajusté pour exclure les charges spéciales, l'amortissement des actifs incorporels acquis et la rémunération fondée sur les actions. La Société croit que le bénéfice net ajusté est une mesure plus utile que le bénéfice net, car il exclut l'incidence des éléments ponctuels, non monétaires ou non récurrents qui ne reflètent pas le rendement commercial sous-jacent de Converge. Le BPA ajusté est calculé en divisant le bénéfice net ajusté par le total des actions moyennes pondérées en circulation, de base et après dilution.

La Société a fourni un rapprochement de la mesure financière IFRS la plus comparable comme suit :



Pour le trimestre clos le

30 septembre Pour la période de neuf mois

close le 30 septembre

2022

2021

2022

2021

Bénéfice net 18 228 $ 4 596 $ 27 498 $ 9 287 $ Charges spéciales 8 211

8 702

19 492

17 107

Amortissement des immobilisations incorporelles acquises 17 785

7 315

43 047

17 417

Gain de change (24 233)

(7 991)

(20 533)

(5 025)

Rémunération fondée sur des actions 1 275

1 193

4 172

1 193

Bénéfice net ajusté : 21 266 $ 13 815 $ 73 676 $ 39 979 $ De base 0,10

0,07

0,34

0,22

Dilué 0,10

0,07

0,34

0,22



Revenu brut

Le revenu brut est une mesure non conforme aux IFRS et représente le montant brut facturé aux clients, ajusté en fonction des montants différés ou accumulés. La Société croit que le revenu brut est une mesure financière de rechange utile au revenu net, la mesure des IFRS, car elle reflète mieux les fluctuations de volume que le revenu net. Selon les directives applicables de la norme IFRS 15 « principal par rapport à l'agent », le principal enregistre les revenus sur une base brute et l'agent enregistre la commission sur une base nette. Dans les transactions où Converge agit à titre d'agent entre le client et le fournisseur, le revenu net est calculé en réduisant le revenu brut par le montant du coût de vente.

La Société a fourni un rapprochement du revenu brut et du revenu net, qui est la mesure financière des IFRS la plus comparable, comme suit :



Pour le trimestre clos le

30 septembre Pour la période de neuf mois

close le 30 septembre

2022 2021 2022 2021 Produit 474 006 $ 289 591 $ 1 419 216 $ 823 385 $ Services gérés 35 681 25 785 101 932 64 205 Services de tiers et professionnels 220 884 157 043 613 030 445 049 Total 730 571 $ 472 419 $ 2 134 178 $ 1 332 639 $ Ajustement pour les ventes effectuées en

tant qu'agent 127 365 105 070 384 279 309 781 Revenu net 603 206 $ 367 349 $ 1 749 899 $ 1 022 858 $

Croissance intérieure

La Société mesure la croissance intérieure sur une base trimestrielle et depuis le début de l'année, aux niveaux du revenu brut et du profit brut, et inclut les contributions au titre de la participation de Converge pour la période en cours et les périodes comparatives. Dans le calcul de la croissance intérieure, la Société déduit donc le revenu brut et le profit brut générés par les sociétés acquises au cours de la ou des période(s) de déclaration en cours.

La croissance intérieure du revenu brut est calculée en déduisant les revenus bruts de la période précédente, tels qu'ils sont déclarés dans les documents publics de la Société, des revenus bruts de la période en cours pour le même portefeuille de sociétés. Le pourcentage de croissance intérieure du revenu brut est calculé en divisant la croissance intérieure par les revenus bruts déclarés de la période précédente.

Le tableau suivant calcule la croissance intérieure des revenus bruts pour le T3 2022 :



T3 (3 mois)

T3 depuis le

début de

l'exercice (9 mois)

Revenu brut 730 571 $ 2 134 178 $ Moins : revenus bruts des sociétés non détenues au cours de la période

comparative 230 348

634 781

Revenus bruts des sociétés détenues au cours de la période comparative 500 223

1 499 397

Revenu brut de la période précédente 472 419

1 332 639

Croissance intérieure - en dollars 27 804 $ 166 758 $ Croissance intérieure - en pourcentage 5,9 %

12,5 %



La croissance intérieure du profit brut est calculée en déduisant le profit brut de la période précédente, tel qu'il est déclaré dans les documents publics des sociétés, du profit brut de la période en cours pour le même portefeuille de sociétés. Le pourcentage de croissance intérieure du profit brut est calculé en divisant la croissance intérieure par le profit brut déclaré de la période précédente.

Le tableau suivant calcule la croissance intérieure du profit brut pour le T3 2022 :



T3 (3 mois)

T3 depuis le

début de

l'exercice (9 mois)

Profit brut 139 654 $ 381 851 $ Moins : profit brut des sociétés non détenues au cours de la période

comparative 44 994

117 539

Profit brut des sociétés détenues au cours de la période comparative 94 660

264 312

Profit brut de la période précédente 83 771

229 811

Croissance intérieure - en dollars 10 889 $ 34 501 $ Croissance intérieure - en pourcentage 13,0 %

15,0 %



Information prospective

Ce communiqué contient certains « renseignements prospectifs » et « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable à Converge et à ses activités. Tout énoncé qui comporte des discussions sur les prévisions, les attentes, les croyances, les plans, les projections, les objectifs, les hypothèses, les événements ou le rendement futurs se reconnaît souvent, mais pas toujours, à l'emploi d'expressions comme « s'attendre à », « ne pas s'attendre à », « est attendu », « anticiper » ou « ne pas anticiper », « planifier », « budget », « prévoir », « estimer », « croire » ou « avoir l'intention » ou des variantes de ces mots et ces expressions, ou à l'affirmation selon laquelle certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent » ou « pourraient », ou « pourront » se produire ou être atteints.

Ces expressions ne constituent pas des énoncés de faits historiques et peuvent être des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se fondent nécessairement sur différentes estimations et hypothèses qui, tout en étant considérées comme raisonnables par la Société, sont intrinsèquement subordonnées à d'importantes éventualités connues et inconnues et incertitudes, et à de nombreux facteurs qui pourraient entraîner un écart important entre les résultats réels et ceux qui sont mentionnés de façon explicite ou implicite dans ces énoncés prospectifs. Sauf si la loi l'exige, Converge n'assume aucune obligation de les mettre à jour si ces convictions, opinions et estimations ou si d'autres circonstances changent. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

Pour obtenir une description détaillée des risques et des incertitudes auxquels la Société est confrontée, ainsi que de ses activités et de ses affaires, les lecteurs sont invités à consulter les documents déposés par la Société sur SEDAR sous le profil de la Société à l'adresse www.sedar.com, y compris sa notice annuelle la plus récente, son rapport de gestion et ses états financiers annuels et trimestriels.

SOURCE Converge Technology Solutions Corp.

