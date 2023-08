TORONTO et GATINEAU, QC, le 9 août 2023 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSX : CTS) (FSE : 0ZB) (OTCQX : CTSDF) est heureuse de présenter ses résultats financiers pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2023 (« T2 et T3 2023 »). Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Sommaire financier

(en milliers de dollars, sauf les montants

par action) T2 2023 T2 2022

S1 2023 S1 2022 Chiffre d'affaires brut1 957 219 729 678

1 922 477 1 403 607 Revenus 665 813 515 196

1 344 011 1 009 236 Profit brut 175 672 133 152

347 260 242 196 Profit brut % 26,4 % 25,8 %

25,8 % 24,0 % BAIIA ajusté1 41 527 39 187

82 735 68 836 BAIIA ajusté1 en pourcentage du profit brut 23,6 % 29,4 %

23,8 % 28,4 % BAIIA ajusté1 en pourcentage des produits nets 6,2 % 7,6 %

6,2 % 6,8 % Bénéfice net (perte nette) (4 495) 11 678

(7 856) 9 270 Bénéfice net ajusté1 25 124 $ 29 900

49 565 $ 52 410 BAIIA ajusté1 0,12 $ 0,14 $

0,24 $ 0,24 $

Faits saillants financiers du T2 2023 :

Le chiffre d'affaires brut 1 au T2 2023 s'est élevé à 957,2 millions de dollars comparativement à 729,7 millions de dollars au T2 2022, soit une augmentation de 227,5 millions de dollars, ou 31 %.

au T2 2023 s'est élevé à 957,2 millions de dollars comparativement à 729,7 millions de dollars au T2 2022, soit une augmentation de 227,5 millions de dollars, ou 31 %. Le chiffre d'affaires brut des services 1 de 317,2 millions de dollars a augmenté de 33 % par rapport à l'exercice précédent.

de 317,2 millions de dollars a augmenté de 33 % par rapport à l'exercice précédent. Le profit brut s'est établi à 175,7 millions de dollars comparativement à 133,1 millions de dollars au T2 2022, soit une augmentation de 42,5 millions de dollars, ou 32 %.

La croissance du profit brut interne au T2 2023 a été de 2,5 %, alimentée par la hausse de 14,4 % du profit brut interne des services.

Le BAIIA ajusté1 a augmenté de 6 % et s'établit à 41,5 millions de dollars comparativement à 39,2 millions de dollars au T2 2022.

Le revenu au T2 2023 s'est établi à 665,8 millions de dollars, soit une augmentation de 29 % par rapport au T2 2022.

L'arriéré dans le carnet de commandes de produits 2 à la fin du T2 2023 était de 447,6 millions de dollars.

à la fin du T2 2023 était de 447,6 millions de dollars. Réalisation de 112 nouveaux logos nets3 au T2 2023, obtention de 215 nouveaux logos nets au S1 2023

_______________________________ 1 Il s'agit d'une mesure non conforme aux IFRS (y compris le ratio non conforme aux IFRS). Ce n'est pas une mesure reconnue, définie ou normalisée en vertu des IFRS. Consultez la section des mesures financières non conformes aux IFRS du présent communiqué de presse pour consulter les définitions, les utilisations et un rapprochement des mesures financières historiques non conformes aux IFRS et des mesures financières conformes aux IFRS les plus directement comparables. 2 Le carnet de commandes est calculé en fonction des bons de commande reçus de clients qui n'ont pas encore été livrés à la fin de l'exercice pour la région de l'Amérique du Nord. 3 Statistiques fondées sur la région de l'Amérique du Nord.

Points saillants des activités du T2 2023 et postérieurement au trimestre

Le conseil d'administration autorise un dividende pour le deuxième trimestre de 0,01 $ par action ordinaire à verser le 22 septembre 2023 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 8 septembre 2023

Converge a conclu son programme OPRA annoncé précédemment après avoir acheté 4,28 millions d'actions au cours du T2 2023.

La Société a annoncé que la Bourse de Toronto avait approuvé l'avis d'intention de la Société de faire une offre publique de rachat dans le cours normal des activités. Conformément à l'OPRA, la Société peut acheter pour annulation jusqu'à 19 427 276 actions ordinaires. Toutes les actions ordinaires acquises par la Société dans le cadre de l'OPRA seront annulées.

« Converge a continué de mettre en œuvre sa stratégie de vente croisée tout au long du deuxième trimestre et a mis en place des solutions de grande valeur avec les clients en tirant parti de nos services de conseil, de mise en œuvre et de gestion dans tous les domaines de pratique. Aujourd'hui, 60 % des représentants commerciaux de Converge en Amérique du Nord dirigent plus de quatre secteurs de solutions avec leurs clients, a déclaré Greg Berard, chef de la direction de Converge Global. Dans l'environnement des TI d'aujourd'hui, Converge continue de façonner et de transformer l'innovation, en révolutionnant les interactions client-technologie. L'une des principales raisons pour lesquelles les clients continuent de travailler en partenariat avec Converge est notre capacité de fournir des solutions de bout en bout pour le nuage, le matériel et les logiciels, tout en tirant parti de l'expertise technique requise pour des services professionnels et gérés qui soient efficaces. Converge a acquis un ensemble unique de compétences grâce à des partenariats fondamentaux dans les secteurs de l'analyse, de l'intelligence artificielle, de l'informatique en nuage et de la cybersécurité, et continuera de développer des solutions de pointe pour s'adapter aux besoins croissants de nos clients. Je suis extrêmement fier du rendement de notre équipe, qui a permis de réaliser un profit brut record au deuxième trimestre de 2023. »

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques axées sur les services qui vise à offrir des solutions de premier plan. L'approche de solution globale de Converge offre des services d'analyse avancée, de modernisation des applications, de plateformes infonuagiques, de cybersécurité, d'infrastructure numérique et de milieu de travail numérique à des clients de différents secteurs. La Société fournit ces solutions informatiques grâce à des services de consultation, de mise en œuvre et de gestion couvrant tous les principaux fournisseurs de technologies de l'information sur le marché. Cette approche multidimensionnelle permet à Converge de répondre aux exigences commerciales et technologiques uniques de tous ses clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez convergetp.com.

Sommaire des états consolidés de la situation financière

(en milliers de dollars canadiens)





30 juin

2023 31 décembre

2022 Actifs





nominal primaire





Trésorerie



78 443 $ 159 890 $ Liquidités soumises à restrictions



2 611 5 230 Créances clients et autres débiteurs



781 330 781 683 Stocks



160 411 158 430 Charges payées d'avance et autres actifs



23 337 23 046





1 046 132 1 128 279 Actifs non courants





Autres actifs



17 943 4 646 Immobilisations corporelles et actifs au titre

des droits d'utilisation, montant net



73 659 88 352 Immobilisations incorporelles, montant net



419 403 463 751 Goodwill



561 283 563 848 Total de l'actif

2 118 420 $ 2 248 876 $









Passifs





nominal primaire





Dettes fournisseurs et autres créditeurs



814 855 $ 824 924 $ Autres passifs financiers



63 082 123 932 Produits différés et autres passifs



47 475 60 210 Emprunts



398 421 728 Impôt sur le résultat exigible



7 816 7 112





933 626 1 437 906 Actifs non courants





Autres passifs financiers



51 701 77 183 Emprunts



429 909 - Passifs d'impôts reportés



88 278 102 977 Total du passif

1 503 514 $ 1 618 066 $









Capitaux propres





Actions ordinaires



604 144 595 019 Surplus d'apport



9 243 7 919 Droits d'échange



- 1 705 Cumul des autres éléments du résultat global



156 13 708 Déficit



(27 186) (18 441) Total des capitaux propres attribuables aux

actionnaires de Converge

586 357 599 910 Participation ne donnant pas le contrôle

28 549 30 900



614 906 630 810 Total du passif et des capitaux propres

2 118 420 $ 2 248 876 $

Sommaire des états consolidés du résultat et du résultat global

(en milliers de dollars canadiens)



Trimestres clos les 30 juin

Semestres clos les 30 juin



2023

2022

2023

2022

















Revenus















Produits de la vente de biens $ 511 597 $ 410 361 $ 1 048 286 $ 807 753 Services

154 216

104 835

295 725

201 483 Total des revenus

665 813

515 196

1 344 011

1 009 236 Coût des ventes

490 141

382 044

996 751

767 040 Marge brute

175 672

133 152

347 260

242 196

















Frais généraux, frais de vente et frais d'administration

136 699

95 823

268 732

176 235 Résultat avant les éléments suivants

38 973

37 329

78 528

65 961

















Amortissement

26 893

17 178

52 783

31 657 Charges financières, montant net

10 652

3 094

20 002

4 912 Charges spéciales

13 292

5 559

17 576

11 280 Rémunération fondée sur des actions

1 117

1 685

1 965

2 897 Autres (produits) charges

(6 529)

(3 265)

(4 060)

3 138 Résultat avant impôt sur le résultat

(6 452)

13 078

(9 738)

12 077

















Charge (recouvrement) d'impôt

(1 957)

1 400

(1 882)

2 807

















Bénéfice net (perte nette) $ (4 495) $ 11 678 $ (7 856) $ 9 270 Bénéfice net (perte nette) attribuable aux :















Actionnaires de Converge

(3 548)

12 017

(5 505)

10 223 Participation ne donnant pas le contrôle

(947)

(339)

(2 351)

(953)

$ (4 495) $ 11 678 $ (7 856) $ 9 270 Autres éléments du revenu global (perte globale)















Élément qui pourrait être reclassé ultérieurement dans le

résultat net :















Écarts de conversion des établissements étrangers

(15 725)

5 554

(13 552)

(1 034)



(15 725)

5 554

(13 552)

(1 034) Revenu global (perte globale) $ (20 220) $ 17 232 $ (21 408) $ 8 236 Revenu global (perte globale) attribuable aux :















Actionnaires de Converge

(19 273)

17 571

(19 057)

9 189 Participation ne donnant pas le contrôle

(947)

(339)

(2 351)

(953)



(20 220)

17 232

(21 408)

8 236

















BAIIA ajusté

41 527

39 187

82 735

68 836 BAIIA ajusté exprimé en pourcentage de la marge brute

23,6 %

29,4 %

23,8 %

28,4 % BAIIA ajusté en pourcentage des produits nets

6,2 %

7,6 %

6,2 %

6,8 %

Sommaire des états consolidés des flux de trésorerie

(en milliers de dollars canadiens)





Pour le trimestre clos le

30 juin Pour le semestre clos le 30 juin



2023

2022

2023

2022

















Flux de trésorerie liés aux activités

d'exploitation















Bénéfice net (perte nette) $ (4 495) $ 11 678 $ (7 856) $ 9 270 Ajustements pour rapprocher le bénéfice net

(perte) et la trésorerie nette des activités

d'exploitation















Amortissement

29 235

18 739

56 785

33 969 Pertes (gains) de change latents

(5 281)

(2 968)

(2 818)

3 701 Charge de rémunération fondée sur des

actions

1 117

1 685

1 965

2 897 Charges financières, montant net

10 652

3 094

20 002

4 912 Profit sur la vente d'immobilisations corporelles

(598)

-

(598)

- Variation de la juste valeur de la contrepartie

éventuelle

6 551

-

6 551

- Charge (recouvrement) d'impôt

(1 957)

1 400

(1 882)

2 807



35 224

33 628

72 149

57 556 Variation des éléments hors trésorerie du

fonds de roulement

(40 349)

9 214

(41 585)

(44 290)



(5 125)

42 842

30 564

13 266 Impôts sur les bénéfices payés

(4 520)

(16 272)

(11 446)

(17 025) Flux de trésorerie liés aux activités

d'exploitation

(9 645)

26 570

19 118

(3 759)

















Flux de trésorerie liés aux activités

d'investissement















Acquisition d'immobilisations corporelles

(2 091)

(3 123)

(7 197)

(14 479) Produit de la sortie d'immobilisations corporelles

3 681

-

3 749

178 Paiement d'une contrepartie éventuelle

(975)

-

(9 935)

(10 168) Paiement d'une contrepartie différée

(4 066)

(5 208)

(29 720)

(6 948) Paiement du passif du NCI

-

-

(29 994)

- Regroupements d'entreprises, moins la

trésorerie acquise

-

(131 545)

-

(199 471) Flux de trésorerie liés aux activités

d'investissement

(3 451)

(139 876)

(73 097)

(230 888)

















Flux de trésorerie liés aux activités de

financement















Transferts des (aux) liquidités soumises à

restrictions

2 371

58 980

2 587

(4 513) Intérêts payés

(7 365)

(2 102)

(15 242)

(3 058) Dividendes versés

(2 067)

(1 100)

(2 067)

(1 100) Paiements d'obligations locatives

(5 089)

(2 304)

(10 224)

(5 032) Rachat d'actions ordinaires

(14 230)

-

(14 230)

- Remboursement de billets à payer

(40)

(38)

(80)

(159) Produit net (du remboursement) tiré des

emprunts

(22 815)

22 351

11 384

184 819 Trésorerie liée aux activités de financement

(49 235)

75 787

(27 872)

170 957

















Variation nette de la trésorerie pour la

période

(62 331)

(37 519)

(81 851)

(63 690) Incidence du change sur la trésorerie

1 746

4 526

404

(328) Trésorerie au début de la période

139 028

217 168

159 890

248 193 $ Trésorerie à la fin de la période $ 78 443 $ 184 175 $ 78 443 $ 184 175

Mesures financières non conformes aux IFRS

Le présent communiqué fait référence à certains indicateurs de rendement, notamment le BAIIA ajusté qui n'a pas de signification normalisée en vertu des IFRS et qui pourrait ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d'autres sociétés. La direction est d'avis que ces mesures sont utiles pour la plupart des actionnaires, des créanciers et d'autres intervenants dans l'analyse des résultats de la Société. Ces mesures financières non conformes aux IFRS ne doivent pas être considérées comme un substitut au résultat consolidé ou à toute autre mesure de la performance conforme aux IFRS.

BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté représente le bénéfice net (perte nette) ajusté(e) pour exclure l'amortissement, la dépréciation, les charges d'intérêts et les charges financières, les gains et pertes de change, la charge de rémunération fondée sur des actions, la charge d'impôt et les charges spéciales. Les charges spéciales sont essentiellement des charges de restructuration liées à la cessation d'emploi de salariés, à la résiliation de contrats de location et aux restructurations de sociétés acquises, ainsi qu'à certains honoraires juridiques ou provisions relatifs aux sociétés acquises. De temps à autre, elles peuvent également inclure des ajustements de la juste valeur de la contrepartie éventuelle et d'autres ajustements, comme les coûts non récurrents liés aux restructurations, financements et acquisitions.

La Société se sert du BAIIA ajusté pour fournir à ses investisseurs des mesures supplémentaires de sa performance financière, faisant ainsi ressortir les tendances de ses activités principales qui n'auraient pu se dégager seulement au moyen des mesures financières conformes aux IFRS. La Société croit que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties intéressées utilisent fréquemment des mesures non conformes aux IFRS pour évaluer les émetteurs. La direction utilise aussi des mesures non conformes aux IFRS afin de faciliter les comparaisons du rendement d'exploitation d'une période à l'autre, de préparer le budget d'exploitation annuel et d'évaluer sa capacité de s'acquitter de ses dépenses d'investissement et de satisfaire à ses besoins en fonds de roulement.

Le BAIIA ajusté n'est pas une mesure reconnue, définie, ni normalisée selon les IFRS. La définition du BAIIA ajusté que donne la Société est probablement différente de celle qu'utilisent d'autres sociétés et la comparaison pourrait donc être limitée. Le BAIIA ajusté ne doit pas être considéré distinctement des mesures préparées conformément aux IFRS ou s'y substituer. Les investisseurs sont encouragés à examiner les états financiers et les informations de la Société dans leur totalité et ne doivent pas se fier outre mesure aux mesures non conformes aux IFRS et les considérer conjointement avec les mesures financières conformes aux IFRS les plus comparables.

La Société a rapproché le BAIIA ajusté avec la mesure financière IFRS la plus comparable, comme suit :



Pour le trimestre clos le 30 juin

Pour le semestre clos le 30 juin

2023

2022

2023

2022

Résultat avant impôt sur le résultat (6 452) $

13 078 $

(9 738) $

12 077 $

Charges financières 10 652

3 094

20 002

4 912

Charge de rémunération fondée sur

des actions 1 117

1 685

1 965

2 897

Amortissement 26 893

17 178

52 783

31 657

Amortissement inclus dans le coût

des ventes 2 342

1 561

4 002

2 312

Perte (profit) de change (6 317)

(2 968)

(3 855)

3 701

Charges spéciales 13 292

5 559

17 576

11 280

BAIIA ajusté 41 527 $

39 187 $

82 735 $

68 836 $



BAIIA ajusté exprimé en pourcentage de la marge brute

La Société estime que le BAIIA ajusté exprimé en pourcentage de la marge brute est une mesure utile de l'efficience et de la rentabilité opérationnelles de la Société. Il est calculé en divisant le BAIIA ajusté par la marge brute.

Bénéfice net ajusté (perte) et bénéfice par action (« BPA ») ajusté

Le bénéfice net ajusté (perte) représente le bénéfice net (perte) ajusté pour exclure les charges spéciales, l'amortissement des actifs incorporels acquis et la rémunération fondée sur les actions. La Société croit que le bénéfice net ajusté (perte) est une mesure plus utile que le bénéfice net (perte), car il exclut l'incidence des éléments ponctuels, non monétaires ou non récurrents qui ne reflètent pas le rendement commercial sous-jacent de Converge. Le BPA ajusté est calculé en divisant le bénéfice net ajusté (perte) par le total des actions moyennes pondérées en circulation, de base et après dilution.

La Société a fourni un rapprochement de la mesure financière IFRS la plus comparable comme suit :



Pour le trimestre



Pour le semestre clos le 30 juin



clos le 30 juin

2023



2022



2023



2022 Bénéfice net (perte nette) (4 495) $



11 678 $



(7 856) $



9 270 $ Charges spéciales 13 292



5 559



17 576



11 280 Amortissement des immobilisations

incorporelles acquises 21 527



13 946



41 735



25 262 Perte de change (6 317)



(2 968)



(3 855)



3 701 Rémunération fondée sur des actions 1 117



1 685



1 965



2 897 Bénéfice net ajusté : 25 124 $



29 900 $



49 565 $



52 410 $ De base 0,12



0,14



0,24



0,24

Chiffre d'affaires brut et chiffre d'affaires brut pour la croissance interne

Le chiffre d'affaires brut, une mesure non conforme aux IFRS, correspond au montant brut facturé aux clients, ajusté pour tenir compte des montants différés ou courus. La Société est d'avis que le chiffre d'affaires brut est une mesure financière de rechange utile aux revenus nets, une mesure conforme aux IFRS, étant donné qu'il reflète mieux les fluctuations de volumes que les revenus nets. Selon les directives applicables de la norme IFRS 15 « principal par rapport à l'agent », le principal enregistre les revenus sur une base brute et l'agent enregistre la commission sur une base nette. Dans les transactions où Converge agit à titre d'agent entre le client et le fournisseur, le revenu net est calculé en réduisant le chiffre d'affaires brut par le montant du coût de vente.

La Société a fourni un rapprochement du chiffre d'affaires brut et du revenu net, qui est la mesure financière des IFRS la plus comparable, comme suit :



Pour le trimestre

Pour le semestre clos le 30 juin

clos le 30 juin

2023

2022

2023

2022 Produits de la vente de biens 639 996 $

491 821 $

1 305 306 $

945 210 $ Services gérés 45 182

32 268

85 818

66 251 Services de tiers et services professionnels 272 041

205 589

531 353

392 146 Chiffre d'affaires brut 957 219 $

729 678 $

1 922 477 $

1 403 607 $ Ajustement au titre de transactions

commerciales effectuées en tant qu'agent (291 406)

(214 482)

(578 466)

(394 371) Produits nets 665 813 $

515 196 $

1 344 011 $

1 009 236 $

Croissance interne

La Société mesure la croissance interne au niveau du chiffre d'affaires brut et du profit brut, et inclut les contributions au titre de la participation de Converge pour la période en cours et les périodes comparatives. Pour calculer la croissance interne, la Société déduit donc le chiffre d'affaires brut et le profit brut générés par les sociétés acquises au cours de la période de déclaration.

La croissance interne du chiffre d'affaires brut est calculée en déduisant le chiffre d'affaires brut de la période précédente (comme déclaré dans les documents publics de la Société) du chiffre d'affaires brut de la période en cours pour le même portefeuille de sociétés. Le pourcentage de croissance interne du chiffre d'affaires brut est calculé en divisant la croissance interne par le chiffre d'affaires brut présenté à la période précédente.

Le tableau suivant calcule la croissance interne du chiffre d'affaires brut pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2023 :





Pour le trimestre

Pour le semestre clos le 30 juin

clos le 30 juin



2023 2022

2023

2022 Chiffre d'affaires brut

957 219 $ 729 678 $

1 922 477 $

1 403 607 $ Moins : chiffre d'affaires brut des sociétés

non détenues au cours de la période

comparative

214 227 215 748

459 857

404 433 Chiffre d'affaires brut des sociétés

détenues au cours de la période

comparative

742 992 $ 513 930 $

1 462 620 $

999 174 $ Chiffre d'affaires brut de la période

précédente

729 678 452 120

1 403 607

860 220 Croissance interne - en dollars

13 314 $ 61 810 $

59 013 $

138 954 $ Croissance interne - en pourcentage

1,8 % 13,7 %

4,2 %

16,2 %

La croissance interne de la marge brute est calculée en soustrayant la marge brute de la période précédente, comme présentée dans les documents publics de la Société, de la marge brute de la période considérée pour le même portefeuille d'entreprises. Le pourcentage de croissance interne de la marge brute est calculé en divisant la croissance interne par la marge brute présentée à la période précédente.





Pour le trimestre

Pour le semestre clos le 30 juin

clos le 30 juin



2023 2022

2023 2022 Marge brute

175 672 $ 133 152 $

347 260 $ 242 196 $ Moins : profit brut des sociétés non

détenues au cours de la période

comparative

39 239 40 737

83 836 72 545 Marge brute des sociétés détenues au

cours de la période comparative

136 433 $ 92 415 $

263 424 $ 169 651 $ Marge brute de la période précédente

133 152 78 244

242 197 146 041 Croissance interne - en dollars

3 281 $ 14 171 $

21 227 $ 23 610 $ Croissance interne - en pourcentage

2,5 % 18,1 %

8,8 % 16,2 %

Information prospective

Ce communiqué contient certains « renseignements prospectifs » et « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable à Converge et à ses activités. Tout énoncé qui comporte des discussions sur les prévisions, les attentes, les croyances, les plans, les projections, les objectifs, les hypothèses, les événements ou le rendement futurs se reconnaît souvent, mais pas toujours, à l'emploi d'expressions comme « s'attendre à », « ne pas s'attendre à », « est attendu », « anticiper » ou « ne pas anticiper », « planifier », « budget », « prévoir », « estimer », « croire » ou « avoir l'intention » ou des variantes de ces mots et ces expressions, ou à l'affirmation selon laquelle certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent » ou « pourraient », ou « pourront » se produire ou être atteints. Ces expressions ne constituent pas des énoncés de faits historiques et peuvent être des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se fondent nécessairement sur différentes estimations et hypothèses qui, tout en étant considérées comme raisonnables par la direction, sont intrinsèquement subordonnées à d'importantes éventualités connues et inconnues et incertitudes, et à de nombreux facteurs qui pourraient entraîner un écart important entre les résultats réels et ceux qui sont mentionnés de façon explicite ou implicite dans ces énoncés prospectifs. Sauf si la loi l'exige, Converge n'assume aucune obligation de les mettre à jour si ces convictions, opinions et estimations ou si d'autres circonstances changent. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

Pour obtenir une description détaillée des risques et des incertitudes auxquels la Société est confrontée, ainsi que de ses activités et de ses affaires, les lecteurs sont invités à consulter les documents déposés par la Société sur SEDAR sous le profil de la Société à l'adresse www.sedar.com , y compris sa notice annuelle la plus récente, son rapport de gestion et ses états financiers annuels et trimestriels.

