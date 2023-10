Le prix Triple Crown Award de CRN vise à reconnaître le leadership exceptionnel au sein du secteur des TI

TORONTO et GATINEAU, QC, le 26 oct. 2023 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la société ») (TSX: CTS) (FSE: 0ZB) (OTCQX: CTSDF), un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques axées sur les services,, est heureux d'annoncer que CRN, une marque de The Channel Company, l'a reconnu comme lauréat du prix Triple Crown Award 2023. Converge figure sur la liste pour une deuxième année.

Depuis dix ans, le prix Triple Crown Award a permis aux meilleurs fournisseurs de solutions d'Amérique du Nord d'obtenir un rendement inégalé fondé sur les revenus, la croissance et l'expertise technique dans le secteur des TI.

Les lauréats du prix Triple Crown Award de CRN sont récompensés pour l'exploit incroyable qui consiste à figurer sur trois listes prestigieuses au cours de la même année. Ces listes comprennent le palmarès des 500 plus grands fournisseurs de solutions (Solution Provider 500), qui répertorie les principaux fournisseurs de solutions de TI en Amérique du Nord en fonction des revenus, les 150 entreprises qui connaissent la croissance la plus rapide (Fast Growth 150), qui classe les organisations à la croissance la plus rapide du secteur, et la liste Tech Elite 250, qui reconnaît les principaux fournisseurs de l'industrie ayant obtenu les plus hauts niveaux de certification. Bien que chaque liste soit une réalisation digne de mention, le fait de figurer aux trois palmarès au cours d'une même année témoigne d'un service exceptionnel et mérite une reconnaissance spéciale de la part de toute la communauté du canal.

Jennifer Follett, vice-président, Contenu américain, et rédactrice en chef, CRN, à The Channel Company, a exprimé son enthousiasme et ses félicitations aux meilleurs fournisseurs de solutions qui ont remporté le prestigieux prix Triple Crown Award. « Non seulement ces fournisseurs ont affiché une croissance exceptionnelle de leurs revenus en Amérique du Nord, mais ils ont aussi surpassé de nombreuses autres organisations de canaux en ce qui a trait à leurs progrès. Ils ont réussi à maintenir et à améliorer leurs compétences techniques, ce qui s'est traduit par le plus haut niveau de service dans le secteur des TI. » Jennifer Follett a souligné que : « Ce prix représente l'honneur ultime, reconnaissant les fournisseurs de solutions vraiment extraordinaires qui dépassent constamment les attentes dans leurs contributions au canal et à l'avenir de l'industrie grâce à leur dévouement et à leur expertise inébranlables ».

« Converge est fière de recevoir une fois de plus le prix Triple Crown Award de CRN », a déclaré Greg Berard, chef de la direction mondiale et président de Converge. « Nous étions honorés d'avoir été nommés aux palmarès 500 Solutions Provider, Fast Growth 150, Tech Elite 250 et Managed Service Provider 500 plus tôt cette année, et le fait de recevoir le prix Triple Crown Award complète le travail exceptionnel de l'équipe de Converge et témoigne de notre grande expertise technique et des solutions que nous développons avec nos clients. »

Les lauréats du prix Triple Crown Award de cette année figureront dans le numéro d'octobre 2023 de CRN et en ligne à www.crn.com/triplecrown.

À propos de The Channel Company

The Channel Company favorise l'atteinte d'un rendement optimisé au sein du canal des TI grâce aux médias dominants, aux événements engageants, aux conseils d'experts et aux formations, ainsi que grâce à ses services et à ses plateformes de marketing novateurs. En tant que catalyseur du canal, The Channel Company établit des liens avec les fournisseurs de technologies et de solutions et les utilisateurs finaux en vue de les habiliter. Forts de plus de 40 ans d'expérience inégalée sur le canal, nous tirons parti de nos connaissances approfondies pour élaborer de nouvelles solutions novatrices visant à relever les défis constants dans le marché des technologies. www.thechannelcompany.com

© 2023 The Channel Company LLC. CRN est une marque déposée de The Channel Company, LLC. Tous droits réservés.

Personne-ressource de The Channel Company :

Natalie Lewis

The Channel Company

[email protected]

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques axées sur les services qui vise à offrir des solutions de premier plan. L'approche de solution globale de Converge offre des services d'analyse avancée, de modernisation des applications, de plateformes infonuagiques, de cybersécurité, d'infrastructure numérique et de milieu de travail numérique à des clients de différents secteurs. Les solutions de la société s'appuient sur l'expertise en matière de services-conseils, de mise en œuvre et de services gérés de tous les principaux fournisseurs de TI sur le marché. Cette approche à multiples facettes permet à Converge de répondre aux exigences commerciales et technologiques propres à chacun des clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez convergetp.com.

