TORONTO et GATINEAU, QC, le 8 nov. 2024 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSX: CTS) (FSE: 0ZB) (OTCQX: CTSDF) est heureuse d'annoncer qu'elle a été nommée partenaire en solutions de l'année en Amérique du Nord par Ingram Micro, une entreprise technologique de premier plan dans l'écosystème mondial des technologies de l'information qui est présente auprès de 90 % de la population mondiale. Converge a reçu ce prix dans le cadre du sommet sur l'innovation Ingram Micro One 2024, qui s'est tenu du 6 au 8 novembre 2024, au Maryland.

Les prix remis lors de cet événement soulignent le succès des partenaires de canaux les plus performants qui ont démontré de façon mesurable une capacité exceptionnelle à stimuler la croissance des entreprises et à avoir une incidence positive sur l'écosystème des TI avec le soutien d'Ingram Micro. Les lauréats de cette année ont eu un haut niveau d'innovation, de rendement et de succès commercial et ont été de fiers porte-parole de la marque en 2024.

La catégorie de prix Partenaire en solutions de l'année reconnaît les partenaires de multiples catégories de solutions et ceux qui ont tiré parti de solutions croisées chez Ingram Micro pour avoir une incidence importante et connaître un succès exceptionnel en 2024.

« Nous sommes fiers de reconnaître le succès croissant de Converge et son engagement stratégique avec Ingram Micro, a déclaré Jennifer Anaya, vice-présidente principale, Marketing mondial, Ingram Micro. Les lauréats de cette année sont parmi les meilleurs et continuent de montrer l'exemple en faisant évoluer leurs services et leurs solutions pour mieux répondre aux besoins de leurs clients, maintenant et à l'avenir. Nous félicitions tous nos gagnants et les remercions d'avoir joué un rôle si important et croissant dans le succès des marchés interentreprises et entreprise-consommateur mondiaux, régionaux et locaux. »

« Converge est ravie d'avoir été nommée partenaire en solutions de l'année 2024 par Ingram Micro, a déclaré Greg Berard, directeur général de Converge. Nous sommes fiers de notre solide relation de travail de longue date avec Ingram Micro. Nous avons été nommés partenaire revendeur de l'année Cloud en 2020, en 2021 et en 2022, ainsi que partenaire Blue Series de l'année et partenaire CORE de l'année en 2021. Notre titre de partenaire en solutions de l'année témoigne de notre croissance en tant qu'entreprise et de notre capacité constante à offrir des solutions révolutionnaires à nos clients aux côtés d'Ingram Micro. Nous nous réjouissons à l'idée de connaître encore plus de succès ensemble en 2025. »

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques axées sur les services qui vise à offrir des solutions de premier plan. L'approche de solution globale de Converge offre des services d'analyse avancée, d'intelligence artificielle (IA), de modernisation des applications, de plateformes infonuagiques, de cybersécurité, d'infrastructure numérique et de milieu de travail numérique à des clients de différents secteurs. L'entreprise soutient ces solutions grâce à son expertise en matière de conseils, de mise en œuvre et de services gérés auprès de tous les principaux fournisseurs de TI du marché. Cette approche multidimensionnelle permet à Converge de répondre aux besoins opérationnels et technologiques uniques de tous les clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez convergetp.com.

