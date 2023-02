La liste des 500 plus grands fournisseurs de services gérés de CRN reconnaît les meilleurs fournisseurs et consultants en matière de technologie dont l'approche avant-gardiste de la prestation de services gérés change le paysage du canal des TI.

TORONTO et GATINEAU, QC, le 21 févr. 2023 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou la « société ») (TSX: CTS) (FSE: 0ZB) (OTCQX: CTSDF), un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques axées sur les services, est heureux d'annoncer que CRN®, une marque de The Channel Company, a classé Converge dans la catégorie Elite 150 de sa liste 2023 des 500 fournisseurs de services gérés. La liste annuelle des 500 fournisseurs de services gérés de CRN indique les principaux fournisseurs de services de l'industrie en Amérique du Nord qui sont à l'origine d'une nouvelle vague de croissance et d'innovation pour le canal grâce à des approches avant-gardistes des services gérés, aidant ainsi les utilisateurs finaux à accroître leur efficacité et à simplifier les solutions de TI, tout en maximisant le rendement de leur investissement.

Les fournisseurs de services gérés sont devenus un élément essentiel du succès des entreprises à l'échelle mondiale. Non seulement permettent-ils aux organisations de tirer parti de technologies complexes, mais ils les aident aussi à se concentrer strictement sur leurs objectifs opérationnels de base sans grever leurs budgets.

La liste annuelle des 500 fournisseurs de services gérés est divisée en trois catégories : le MSP Pioneer 250, qui reconnaît les entreprises dont les modèles d'affaires sont axés sur les services gérés et sont principalement axés sur le marché des PME; le MSP Elite 150, qui reconnaît les grands fournisseurs de services gérés axés sur les centres de données avec un solide mélange de services sur les lieux et hors site; et le Managed Security 100 qui reconnaît les fournisseurs de services gérés qui se consacrent principalement aux services de sécurité hors site et en nuage.

« Les services gérés permettent aux entreprises de toutes tailles de demeurer efficaces et souples à mesure qu'elles prennent de l'expansion, a déclaré Blaine Raddon, chef de la direction de The Channel Company. Les fournisseurs de solutions figurant sur notre liste des 500 fournisseurs de services gérés de 2023 commercialisent des portefeuilles de services gérés novateurs, aident à la réussite de leurs clients en faisant plus avec les budgets de TI dont ils disposent et libèrent des ressources pour se concentrer sur les activités essentielles à la mission afin d'assurer leur succès futur. »

« Converge est très fier de notre organisation de services gérés et d'avoir de nouveau été classé dans la catégorie Elite 150 du palmarès des 500 fournisseurs de services gérés de CRN, a déclaré Shaun Maine, chef de la direction de Converge. L'équipe Services gérés de Converge est essentielle à notre stratégie de mise sur le marché, et la pratique continue de croître chaque année. Nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre notre expansion en 2023 et de renforcer notre capacité à mieux servir nos clients d'organisations de services gérés et à répondre à leurs besoins. »

La liste des 500 fournisseurs de services gérés paraîtra dans le numéro de février 2023 de CRN et en ligne à www.crn.com/msp500.

À propos de The Channel Company

The Channel Company favorise l'atteinte d'un rendement optimisé au sein du canal des TI grâce aux médias dominants, aux événements engageants, aux conseils d'experts et aux formations, ainsi que grâce à ses services et à ses plateformes de marketing novateurs. En tant que catalyseur du canal, The Channel Company établit des liens avec les fournisseurs de technologies et de solutions et les utilisateurs finaux en vue de les habiliter. Forts de plus de 30 ans d'expérience inégalée sur le canal, nous tirons parti de nos connaissances approfondies pour élaborer de nouvelles solutions novatrices visant à relever les défis constants dans le marché des technologies. www.thechannelco.com.

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques axées sur les services qui vise à offrir des solutions de premier plan. L'approche de solution globale de Converge offre des services d'analyse avancée, de modernisation des applications, de plateformes infonuagiques, de cybersécurité, d'infrastructure numérique et de milieu de travail numérique à des clients de différents secteurs. La Société fournit ces solutions informatiques grâce à des services de consultation, de mise en œuvre et de gestion couvrant tous les principaux fournisseurs de technologies de l'information sur le marché. Cette approche multidimensionnelle permet à Converge de répondre aux exigences commerciales et technologiques uniques de tous ses clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez convergetp.com.

