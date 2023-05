TORONTO et GATINEAU, QC, le 8 mai 2023 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSX: CTS) (FSE: 0ZB) (OTCQX: CTSDF), un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques axées sur les services, est heureuse d'annoncer qu'elle figure parmi les 10 premiers du palmarès des 100 meilleurs fournisseurs de solutions de Channel Daily News (CDN) au Canada. Pour l'année 2023, Converge se classe au 8e rang.

Chaque année, CDN crée un aperçu détaillé des principaux fournisseurs de solutions informatiques du Canada en fonction des revenus générés par les fournisseurs de services gérés, les fournisseurs de solutions infonuagiques, les intégrateurs de systèmes et les consultants en informatique de partout au pays. Cette année, un groupe d'organisations de canaux ayant généré un chiffre d'affaires de plus de 10 milliards de dollars en 2022 figure au palmarès de CDN. Parmi les facteurs qui ont contribué à inscrire les entreprises au classement 2023, mentionnons la transition continue vers le travail à distance, le passage à des solutions infonuagiques à l'appui de la transformation numérique et une série de fusions et d'acquisitions.

« Le classement des 100 meilleurs fournisseurs de solutions reconnaît les entreprises qui prospèrent financièrement, mais nous voulions aussi mettre en lumière l'innovation et les nouvelles approches. Les prix de l'innovation des canaux sont une reconnaissance importante pour les entreprises, peu importe leur taille, qui mettent au point des solutions révolutionnaires, cherchent des créneaux et font œuvre de pionniers en servant leurs partenaires et leurs clients. Les deux reconnaissances sont importantes pour soutenir le canal », a déclaré Fawn Annan, cheffe de la direction d'ITWC.

« Converge est ravie d'être nommée au palmarès des 100 meilleurs fournisseurs de solutions de CDN pour la deuxième année consécutive, a déclaré Shaun Maine, chef de la direction de Converge. En tant qu'organisation ayant son siège social au Canada, nous sommes fiers de notre croissance continue en Amérique du Nord et partout dans le monde, et nous sommes honorés de figurer parmi les 10 meilleurs fournisseurs de solutions pour une nouvelle année. »

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques axées sur les services qui vise à offrir des solutions de premier plan. L'approche de solution globale de Converge offre des services d'analyse avancée, de modernisation des applications, de plateformes infonuagiques, de cybersécurité, d'infrastructure numérique et de milieu de travail numérique à des clients de différents secteurs. La Société fournit ces solutions informatiques grâce à des services de consultation, de mise en œuvre et de gestion couvrant tous les principaux fournisseurs de technologies de l'information sur le marché. Cette approche multidimensionnelle permet à Converge de répondre aux exigences commerciales et technologiques uniques de tous ses clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez convergetp.com.

SOURCE Converge Technology Solutions Corp.

Renseignements: Converge Technology Solutions Corp., Courriel : [email protected], Téléphone : +1 (866) 910-4425