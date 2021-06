TORONTO et GATINEAU, QC, le 1er juin 2021 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSX: CTS) (FSE: 0ZB) (OTCQX: CTSDF), un fournisseur de solutions de TI et d'infonuagique compatibles avec les logiciels, est heureuse d'annoncer qu'elle se classe au 39e rang sur 500 entreprises au palmarès Solution Provider 500 de CRN® pour cette année. Il s'agit d'une progression de 11 places par rapport au classement de 2020, dans le cadre duquel Converge occupait le 50e rang.

CRN®, une marque de The Channel Company, publie le palmarès Solution Provider 500 (SP500) chaque année, classant les principales organisations partenaires du canal des TI en Amérique du Nord en fonction de leurs revenus et d'autres critères. Le palmarès SP500 de CRN sert de référence à l'industrie pour reconnaître les intégrateurs de technologies, les fournisseurs de services stratégiques et les consultants en TI les plus performants, en plus de fournir une ressource précieuse aux fournisseurs de technologies qui cherchent à établir des partenariats avec les meilleurs fournisseurs de solutions. L'impressionnant palmarès de cette année représente un revenu combiné considérable s'élevant à plus de 403 milliards de dollars, ce qui souligne l'énorme incidence et influence que des partenaires comme Converge ont sur l'industrie des TI aujourd'hui.

« Je suis extrêmement fier de l'équipe de Converge, qui figure de nouveau au palmarès Solution Provider 500 de CRN, a déclaré Shaun Maine, PDG de Converge. Il est également réjouissant de voir que les réalisations de Converge au cours de la dernière année sont reconnues par notre classement au 39e rang sur 500, ce qui représente une progression par rapport à notre position en 2020. CRN et le SP500 sont connus pour être des normes de l'industrie qui mettent en valeur les meilleures organisations technologiques, et nous sommes fiers de continuer à gravir les échelons du groupe de concurrents au palmarès de cette année. »

« Le palmarès Solution Provider 500 de CRN sert de norme dans l'industrie pour les intégrateurs de technologies, les fournisseurs de services stratégiques et les consultants en TI les plus performants, ce qui en fait une ressource précieuse pour les fournisseurs de technologies qui cherchent à établir des partenariats avec les meilleurs fournisseurs de solutions de TI d'aujourd'hui, a déclaré Blaine Raddon, PDG de The Channel Company. Au nom de The Channel Company, j'aimerais féliciter ces entreprises pour leur incroyable contribution à la croissance et au succès du canal des TI. »

Le palmarès Solution Provider 500 de CRN pour l'année 2021 peut être consulté en ligne à l'adresse http://www.crn.com/SP500 . Certains lauréats au sommet du palmarès seront également présentés dans le numéro de juin du magazine CRN.

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions de TI et d'infonuagique compatibles avec les logiciels qui vise à offrir des solutions et des services de premier plan. Les organisations régionales de ventes et de services de Converge proposent aux clients de différents secteurs des solutions avancées en analyse, en infonuagique et en cybersécurité. La Société fournit ces solutions informatiques grâce à une offre de services gérés, à des infrastructures numériques et à un personnel d'experts couvrant tous les principaux fournisseurs de TI sur le marché. Cette approche multidimensionnelle permet à Converge de répondre aux besoins commerciaux et technologiques uniques de tous ses clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez le convergetp.com .

À propos de The Channel Company

Cette dernière favorise l'atteinte d'un rendement optimisé au sein du canal des TI grâce aux médias dominants, aux événements engageants, aux conseils d'experts et aux formations de CRN, ainsi que grâce à ses services et à ses plateformes de marketing novateurs. En tant que catalyseur du canal, CRN établit des liens avec les fournisseurs de technologies et de solutions et les utilisateurs finaux en vue de les habiliter. Forts de plus de 30 ans d'expérience inégalée sur le canal, nous tirons parti de nos connaissances approfondies pour élaborer de nouvelles solutions novatrices visant à relever les défis constants dans le marché des technologies. www.thechannelcompany.com.

