TORONTO et GATINEAU, QC, le 10 août 2023 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSX : CTS) (FSE : 0ZB) (OTCQX : CTSDF) un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques axées sur les services, est heureux d'annoncer que CRN®, une marque de The Channel Company ® , a nommé Converge dans sa liste des 150 entreprises qui connaissent la croissance la plus rapide (Fast Growth 150) pour 2023, au 34e rang. Avec cette liste, CRN reconnaît les intégrateurs technologiques, les fournisseurs de solutions et les consultants en TI qui connaissent la croissance la plus rapide en Amérique du Nord pour leur croissance substantielle et leur rendement significatif au cours des deux dernières années.

Pour maintenir une croissance constante au sein de l'industrie de la TI hautement concurrentielle et en évolution rapide, les fournisseurs de solutions doivent constamment évoluer afin de rester en phase avec les changements constants du marché. La liste des 150 entreprises qui connaissent la croissance la plus rapide (Fast Growth 150) de CRN reconnaît les entreprises qui ont franchi ce seuil et fait preuve d'un dévouement continu envers la réussite et l'innovation. C'est la quatrième année de suite que Converge figure sur cette liste.

« Dans le cadre de la forte concurrence et de la croissance rapide de l'industrie des TI, la liste des 150 entreprises qui connaissent la croissance la plus rapide (Fast Growth 150) met en lumière les entreprises de premier plan de l'industrie et leur capacité de rester en tête d'un paysage en constante évolution », a déclaré Blaine Raddon, chef de la direction de The Channel Company. « Toutes les entreprises figurant sur la liste de cette année se classent parmi les meilleures en matière d'intelligence d'affaires et de stratégie. Elles inspirent les autres membres de l'industrie et prouvent qu'avec persévérance, une croissance soutenue est une réalisation atteignable même dans le climat des affaires le plus chaotique.

« Converge est ravi d'être de nouveau nommé sur la liste des 150 entreprises qui connaissent la croissance la plus rapide (Fast Growth 150) », a déclaré Shaun Maine, chef de la direction de Converge. « C'est la quatrième année consécutive que nous nous classons parmi les 50 organisations de TI qui connaissent la croissance la plus rapide selon The Channel Company, ce qui témoigne vraiment du dynamisme de notre équipe et de la croissance continue de Converge année après année. »

Un échantillon de la liste des 150 entreprises qui connaissent la croissance la plus rapide (Fast Growth 150) paraîtra dans le numéro d'août du magazine CRN. Abonnez-vous dès aujourd'hui au magazine CRN. Vous pouvez également consulter la liste complète en ligne à www.crn.com/fastgrowth150.

À propos de The Channel Company

The Channel Company favorise l'atteinte d'un rendement optimisé au sein du canal des TI grâce aux médias dominants, aux événements engageants, aux conseils d'experts et aux formations, ainsi que grâce à ses services et à ses plateformes de marketing novateurs. En tant que catalyseur du canal, The Channel Company établit des liens avec les fournisseurs de technologies et de solutions et les utilisateurs finaux en vue de les habiliter. Forts de plus de 30 ans d'expérience inégalée sur le canal, nous tirons parti de nos connaissances approfondies pour élaborer de nouvelles solutions novatrices visant à relever les défis constants dans le marché des technologies. www.thechannelcompany.com.

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques axées sur les services qui vise à offrir des solutions de premier plan. L'approche de solution globale de Converge offre des services d'analyse avancée, de modernisation des applications, de plateformes infonuagiques, de cybersécurité, d'infrastructure numérique et de milieu de travail numérique à des clients de différents secteurs. La Société fournit ces solutions informatiques grâce à des services de consultation, de mise en œuvre et de gestion couvrant tous les principaux fournisseurs de technologies de l'information sur le marché. Cette approche multidimensionnelle permet à Converge de répondre aux exigences commerciales et technologiques uniques de tous ses clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez convergetp.com.

