TORONTO et GATINEAU, QC, le 13 sept. 2021 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSX: CTS) (FSE: 0ZB) (OTCQX: CTSDF), un fournisseur de solutions de TI et d'infonuagique compatibles avec les logiciels, est heureuse d'annoncer avoir obtenu le prix du partenaire Ingram Micro Cloud 2021 dans la catégorie du revendeur partenaire de l'année. Converge a reçu ce prix en reconnaissance de sa capacité à fournir des solutions puissantes et à stimuler la transformation numérique des utilisateurs finaux. Converge remporte ce prix pour la deuxième année consécutive.

Ces prix annuels soulignent le succès des principaux partenaires dans la mise en œuvre de solutions puissantes pour stimuler la transformation numérique et mettent en avant les entreprises qui ont un haut niveau d'innovation, de rendement et de succès commercial et qui sont de fiers porte-parole de la marque. La catégorie de revendeur partenaire de l'année reconnaît les entreprises qui ont mis en œuvre des réalisations exceptionnelles et qui ont connu une croissance commerciale quantifiable en 2020 grâce à la vente de produits d'Ingram Micro Cloud Marketplace pour aider à la transformation numérique de l'entreprise de leurs clients.

« La transformation numérique ne ralentit pas, pas plus que le travail acharné de nos partenaires d'élite, a déclaré Victor Baez, premier vice-président, Global Cloud chez Ingram Micro Cloud. Nous sommes fiers de reconnaître ce groupe distingué de partenaires de canaux qui continuent d'offrir des programmes de premier ordre qui sont caractérisés par un talent technologique supérieur, un éventail d'expertise et un excellent leadership éclairé. »

« Nous sommes honorés de remporter le prix du partenaire de l'année 2021 de Ingram Micro Cloud dans la catégorie des revendeurs partenaires de l'année, a déclaré Shaun Maine, chef de la direction de Converge. Cette réalisation est un autre élément fondamental de notre solide partenariat continu avec Ingram Micro et du succès mutuel que nos organisations sont en mesure d'obtenir ensemble. Nous sommes particulièrement fiers de remporter ce prix dans l'espace infonuagique et nous avons hâte de poursuivre nos réalisations avec Ingram Micro Cloud. »

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions de TI et d'infonuagique compatibles avec les logiciels qui vise à offrir des solutions et des services de premier plan. Les organisations régionales de ventes et de services de Converge proposent aux clients de différents secteurs des solutions avancées en analyse, en infonuagique et en cybersécurité. La Société fournit ces solutions informatiques grâce à une offre de services gérés, à des infrastructures numériques et à un personnel d'experts couvrant tous les principaux fournisseurs de TI sur le marché. Cette approche multidimensionnelle permet à Converge de répondre aux besoins commerciaux et technologiques uniques de tous ses clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez le site convergetp.com.

SOURCE Converge Technology Solutions Corp.

Renseignements: Converge Technology Solutions Corp., Courriel : [email protected], Téléphone : 416 360-1495

Liens connexes

https://convergetp.com/