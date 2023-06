Converge Technology Solutions Corp. publie les résultats du vote tenu lors de son assemblée générale annuelle

TORONTO et GATINEAU, QC, le 20 juin 2023 /CNW/ - Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la société ») (TSX: CTS) (FSE: 0ZB) (OTCQX: CTSDF), un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques axées sur les services, a le plaisir d'annoncer les résultats de son assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le mardi 20 juin 2023. Les résultats du vote tenu plus tôt aujourd'hui lors de l'assemblée annuelle virtuelle des actionnaires de la société sont présentés ci-dessous.

i. Élection des administrateurs

Par voie de résolution adoptée à la suite d'un vote, les sept candidats suivants ont été élus à des postes d'administrateurs de Converge jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires de la société, ou jusqu'à ce que leur successeur soient élu ou nommé. Voici les résultats du scrutin :

Candidat(e) Voix pour % de voix

pour Voix

contre % de

voix

contre Shaun Maine 97 037 400 99,79 % 201 352 0,21 % Thomas Volk 93 554 207 96,21 % 3 684 545 3,79 % Brian Phillips 71 972 698 74,02 % 25 266 055 25,98 % Nathan Chan 93 309 674 95,96 % 3 929 078 4,04 % Ralph Garcea 80 383 107 82,67 % 16 855 645 17,33 % Darlene Kelly 96 278 769 99,01 % 959 983 0,99 % Toni Rinow 93 622 330 96,28 % 3 616 422 3,72 %

ii. Nomination des auditeurs

Par voie de résolution adoptée à la suite d'un vote, Ernst & Young LLP, comptables professionnels agréés, a été nommé vérificateur de Converge jusqu'à la clôture de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires de Converge. Voici les résultats du scrutin :

Voix pour % de voix pour Abstentions % d'abstentions 98 617 453 99,98 % 22 222 0,02 %

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques axées sur les services qui vise à offrir des solutions de premier plan. L'approche de solution globale de Converge offre des services d'analyse avancée, de modernisation des applications, de plateformes infonuagiques, de cybersécurité, d'infrastructure numérique et de milieu de travail numérique à des clients de différents secteurs. La société fournit ces solutions informatiques grâce à des services de consultation, de mise en œuvre et de gestion couvrant tous les principaux fournisseurs de technologies de l'information sur le marché. Cette approche multidimensionnelle permet à Converge de répondre aux exigences commerciales et technologiques uniques de tous ses clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez convergetp.com.

Renseignements: Converge Technology Solutions Corp. Courriel : [email protected] Téléphone : 416 360-1495