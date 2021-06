GATINEAU, QC et TORONTO, le 3 juin 2021 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou la « Société ») (TSX: CTS) (FSE: 0ZB) (OTCQX: CTSDF) a le plaisir d'annoncer la clôture de son offre d'actions ordinaires (l'« offre ») annoncée précédemment. L'offre comprenait 23,0 millions d'actions ordinaires de la Société (les « actions offertes ») à un prix de 7,50 dollars par action offerte (le « prix d'émission »), pour un produit brut de 172,5 millions de dollars pour la Société, qui comprend l'exercice intégral de l'option de surallocation par les souscripteurs, avant de déduire les honoraires des souscripteurs et les dépenses d'offre estimées.

Canaccord Genuity Corp. et la Banque Scotia ont dirigé le syndicat des souscripteurs de l'offre, qui comprenait Laurentian Bank Securities Inc., CIBC World Markets Inc., Cormark Securities Inc., Desjardins Securities Inc., Echelon Wealth Partners Inc., Eight Capital, Raymond James Ltd. et Paradigm Capital Inc.

Converge a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour les acquisitions, le fonds de roulement et d'autres objectifs généraux de l'entreprise.

L'offre a été effectuée dans chacune des provinces du Canada au moyen d'un supplément de prospectus daté du 27 mai 2021 au prospectus simplifié préalable de base de la Société daté du 8 juillet 2019 (le « supplément de prospectus ») et ailleurs sur une base de placement privé. Le supplément de prospectus a été déposé auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada le 27 mai 2021 et il est disponible sur SEDAR sous le profil de la Société à l'adresse www.sedar.com.

Les actions offertes n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la United States Securities Act of 1933, telle que modifiée (la « U.S. Securities Act »), ou de toute autre loi sur les valeurs mobilières d'un État. Par conséquent, les actions offertes ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis, dans ses territoires ou ses possessions, dans aucun État des États-Unis ou dans le District de Columbia (collectivement, les « États-Unis »), sauf dans le cadre de transactions exemptées des exigences d'enregistrement de la U.S. Securities Act et des lois applicables sur les valeurs mobilières des États. Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat d'actions aux États-Unis.

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions de TI et d'infonuagique compatibles avec les logiciels qui vise à offrir des solutions et des services de premier plan. Les organisations régionales de ventes et de services de Converge proposent aux clients de différents secteurs des solutions avancées en analyse, en infonuagique et en cybersécurité. La Société fournit ces solutions informatiques grâce à une offre de services gérés, à des infrastructures numériques et à un personnel d'experts couvrant tous les principaux fournisseurs de TI sur le marché. Cette approche multidimensionnelle permet à Converge de répondre aux besoins commerciaux et technologiques uniques de tous ses clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez le convergetp.com.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué contient certains « renseignements prospectifs » et « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable à Converge et à ses activités. Tout énoncé impliquant des discussions relatives à des prévisions, des attentes, des croyances, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements ou des rendements futurs (utilisant souvent, mais pas toujours, des expressions comme « s'attend à », « ne s'attend pas à », « est attendu », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « fait le budget », « prévu », « prévoit », « estime », « croit » ou « a l'intention de » ou des variantes de ces mots et expressions, ou indiquant que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent » ou « pourraient », ou « pourront » se produire ou être atteints) ne sont pas des énoncés de faits historiques et peuvent être des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se fondent nécessairement sur différentes estimations et hypothèses qui, tout en étant considérées comme raisonnables par la direction, sont intrinsèquement subordonnées à d'importantes éventualités connues et inconnues et incertitudes, et à de nombreux facteurs qui pourraient entraîner un écart important entre les résultats réels et ceux qui sont mentionnés de façon explicite ou implicite dans ces énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs comprennent, sans toutefois s'y limiter, l'utilisation prévue du produit net de l'offre, l'exécution de la stratégie de croissance de Converge et le calendrier et la réalisation des acquisitions. Sauf si la loi l'exige, Converge n'assume aucune obligation de les mettre à jour si ces convictions, opinions et estimations ou si d'autres circonstances changent. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Pour obtenir une description détaillée des risques et des incertitudes auxquels la Société ainsi que ses activités et ses affaires sont confrontées, les lecteurs sont invités à consulter la notice annuelle de la Société, disponible sur SEDAR sous le profil de la Société à www.sedar.com, et les états financiers consolidés de la Société pour les exercices clos les 31 décembre 2020 et 2019, ainsi que le rapport de gestion correspondant pour les facteurs de risque supplémentaires décrits à la rubrique « Risques et incertitudes ».

