TORONTO et GATINEAU, QC, le 18 mai 2021 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF), un fournisseur de solutions de TI et d'infonuagique compatibles avec les logiciels, est heureuse d'annoncer avoir obtenu le statut de partenaire Titanium auprès d'Intel Corporation. Le statut de partenaire Titanium est réservé aux membres les plus appréciés du programme qui font preuve de compétences supérieures en affaires et dans le domaine technique, tout en démontrant du leadership dans la mise au point de solutions clients novatrices reposant sur les technologies d'Intel.

En tant que partenaire Titanium certifié, Converge est un important fournisseur de solutions relatives aux technologies de base d'Intel en matière d'environnement à nuages multiples, de modernisation des centres de données, d'analyse avancée, d'Internet des objets (IdO) et de soutien des infrastructures essentielles pour les fournisseurs de services mondiaux et le secteur public. Ensemble, Intel et Converge réalisent des progrès novateurs dans la mise au point de solutions liées à l'infonuagique, aux centres de données, à l'Internet des objets (IdO) et aux ordinateurs, contribuant à construire un monde numérique plus intelligent et connecté. Le fait de détenir le statut de partenaire Titanium auprès d'Intel permet également à Converge de profiter des renseignements exclusifs, des services d'ingénierie et un soutien technique accéléré d'Intel, ce qui donne à la Société la capacité de créer des solutions novatrices reposant sur les technologies de pointe d'Intel.

« Converge apprécie énormément son partenariat avec Intel, et l'obtention du statut de partenaire Titanium montre que notre équipe est certifiée au plus haut niveau et possède les compétences approfondies nécessaires pour répondre aux critères associés au statut de partenaire le plus élevé, a déclaré Shaun Maine, chef de la direction de Converge. De plus, ce statut permet à Converge d'offrir des avantages exclusifs que nous pouvons transmettre à nos clients. »

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions de TI et d'infonuagique compatibles avec les logiciels qui vise à offrir des solutions et des services de premier plan. Les organisations régionales de ventes et de services de Converge proposent aux clients de différents secteurs des solutions avancées en analyse, en infonuagique et en cybersécurité. La Société fournit ces solutions informatiques grâce à une offre de services gérés, à des infrastructures numériques et à un personnel d'experts couvrant tous les principaux fournisseurs de TI sur le marché. Cette approche multidimensionnelle permet à Converge de répondre aux besoins commerciaux et technologiques uniques de tous ses clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez le site convergetp.com.

