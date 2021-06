Il s'agit du statut de partenaire le plus élevé au sein du programme de partenariat de Pure Storage.

TORONTO et GATINEAU, QC, le 15 juin 2021 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF), un fournisseur de solutions de TI et d'infonuagique compatibles avec les logiciels, est heureuse d'annoncer avoir obtenu le statut de partenaire Elite auprès de Pure Storage. Il s'agit du statut le plus élevé du programme de partenaires de Pure Storage, qui est conçu pour mettre en place un haut niveau d'habilitation au sein des fonctions de vente, de technologie et de marketing d'un associé.

Les partenaires de Pure Storage disposent de la technologie et des solutions nécessaires pour mener les activités commerciales de façon plus rapide, intelligente et novatrice, ce qui aide les clients à générer des résultats qui étaient auparavant inimaginables. Le statut Elite est accordé seulement aux partenaires invités qui ont réussi à établir une pratique selon le modèle de Pure Storage, en atteignant un nombre minimal de clients fidélisés et en mettant en œuvre des compétences démontrées de technologie et de vente, de l'expertise et des services d'affaires, et un plan budgétaire pour les projets de marketing. Le niveau de chaque partenaire est évalué annuellement, et l'objectif vise à proposer une occasion unique d'influencer et d'offrir une meilleure expérience client de manière innovante et simple.

« Chez Converge, nous sommes ravis d'annoncer que Pure Storage nous a accordé le niveau Elite, a déclaré Shaun Maine, chef de la direction de Converge. Nous sommes fiers de nos équipes qui ont travaillé fort pour satisfaire aux exigences du statut de partenaire de haut niveau dans le cadre du programme de Pure et nous nous réjouissons à l'idée de continuer à améliorer et à renforcer notre partenariat. Ensemble, nous pourrons contribuer à la croissance, à la rentabilité et à la transformation de l'entreprise de nos clients. »

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions de TI et d'infonuagique compatibles avec les logiciels qui vise à offrir des solutions et des services de premier plan. Les organisations régionales de ventes et de services de Converge proposent aux clients de différents secteurs des solutions avancées en analyse, en infonuagique et en cybersécurité. La Société fournit ces solutions informatiques grâce à une offre de services gérés, à des infrastructures numériques et à un personnel d'experts couvrant tous les principaux fournisseurs de TI sur le marché. Cette approche multidimensionnelle permet à Converge de répondre aux besoins commerciaux et technologiques uniques de tous ses clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez le site convergetp.com.

