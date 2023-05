Cadre dans le domaine de la finance et de la technologie, M. Kamboj compte plus de 16 ans d'expérience dans les marchés des capitaux et les marchés internationaux.

TORONTO et GATINEAU, QC, le 9 mai 2023 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSX: CTS) (FSE: 0ZB) (OTCQX: CTSDF) est heureuse d'annoncer la nomination de M. Avjit Kamboj au sein de l'équipe dirigeante de la Société à titre de directeur financier.

M. Kamboj, qui se joindra à l'équipe de direction de Converge, relèvera de Shaun Maine, PDG du groupe. Professionnel chevronné de la finance, M. Kamboj compte plus de 16 ans d'expérience de direction dans les domaines des marchés de capitaux, des acquisitions stratégiques et des marchés internationaux. M. Kamboj a été le premier directeur financier de Converge, dirigeant la fonction financière dans la phase initiale de l'entreprise. Il a également joué un rôle déterminant dans le processus d'introduction en bourse de la Société. Il occupait auparavant le poste de directeur financier chez Dye & Durham, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels de gestion de pratique juridique basés sur l'infonuagique, conçus pour faciliter la gestion d'un cabinet d'avocats, l'organisation des dossiers et la collaboration avec les clients. M. Kamboj a également été directeur général de KAM Consulting Services inc. et a aidé de nombreuses sociétés technologiques cotées en bourse à mettre en œuvre des politiques, des processus, des systèmes et des contrôles de sociétés publiques.

« Je suis ravi d'accueillir chez Converge quelqu'un du calibre et de la personnalité de M. Kamboj à titre de directeur financier, s'est réjoui Shaun Maine. Sa vaste expérience du secteur technologique, ses réussites antérieures et son expérience de la création d'entreprises devenues des chefs de file sur le marché compléteront notre équipe de direction dynamique actuelle. À cette fin, Matt Smith restera chez Converge en tant que vice-président des finances, sous la responsabilité de M. Kamboj. Il assumera des fonctions élargies liées à la conduite d'améliorations opérationnelles dans l'ensemble de l'entreprise pour soutenir sa croissance accélérée. Pour sa part, M. Kamboj assumera la responsabilité globale des finances, de la comptabilité, de la fiscalité, de la planification et de l'analyse financières, ainsi que des relations avec les investisseurs. Je me réjouis donc de travailler avec lui pour faire progresser Converge sur la voie de la croissance et de la création de valeur. »

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques axées sur les services qui vise à offrir des solutions de premier plan. L'approche de solution globale de Converge offre des services d'analyse avancée, de modernisation des applications, de plateformes infonuagiques, de cybersécurité, d'infrastructure numérique et de milieu de travail numérique à des clients de différents secteurs. La Société fournit ces solutions informatiques grâce à des services de consultation, de mise en œuvre et de gestion couvrant tous les principaux fournisseurs de technologies de l'information sur le marché. Cette approche multidimensionnelle permet à Converge de répondre aux exigences commerciales et technologiques uniques de tous ses clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez convergetp.com.

