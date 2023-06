TORONTO et GATINEAU, QC, le 8 juin 2023 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou la « société ») (TSX: CTS) (FSE: 0ZB) (OTCQX: CTSDF), un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques axées sur les services, est heureux d'annoncer que CRN®, une marque de The Channel Company figure au palmarès des 500 plus grands fournisseurs de solutions de CRN. Converge, qui figure au palmarès pour la quatrième fois, s'est classée en 31e position cette année.

Le palmarès annuel des 500 plus grands fournisseurs de solutions de CRN dresse la liste des plus grands fournisseurs de solutions en Amérique du Nord en fonction de leurs revenus et sert de référence pour la reconnaissance de certaines des entreprises les plus prospères du secteur. La liste des entreprises répertoriées cette année représente un chiffre d'affaires combiné de plus de 475,9 milliards de dollars, et les lauréats figurent parmi les principaux influenceurs ayant une incidence sur l'industrie des TI d'aujourd'hui et la chaîne d'approvisionnement technologique mondiale.

« Nous avons l'immense honneur de reconnaître les entreprises figurant au palmarès des 500 plus grands fournisseurs de solutions de CRN. Il s'agit des meilleurs intégrateurs de technologie, fournisseurs de services stratégiques et sociétés de consultation en technologie de l'information d'aujourd'hui, ce qui fait du palmarès la ressource de référence pour la création de partenariats stratégiques entre les fournisseurs de technologie et les fournisseurs de solutions de TI les plus performants à l'heure actuelle », a déclaré Blaine Raddon, chef de la direction de The Channel Company. « Je tiens à féliciter chaleureusement chacune de ces entreprises pour leur impact important sur la croissance et le succès continus du réseau des TI. »

« Converge est ravie de figurer au palmarès des 500 plus grands fournisseurs de solutions de CRN pour la quatrième année consécutive », a déclaré Shaun Maine, chef de la direction de Converge. « Le fait d'avoir encore une fois gravi les échelons et de faire partie des 50 meilleurs intégrateurs, fournisseurs de services et consultants en informatique en Amérique du Nord témoigne du dévouement de l'équipe de Converge et de la croissance et du succès continus de l'entreprise. »

Vous trouverez la liste des entreprises figurant au palmarès 2023 des 500 plus grands fournisseurs de solutions de CRN à www.CRN.com/SP500. Un échantillon de la liste sera également publié dans le numéro de juin du magazine CRN.

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques axées sur les services qui vise à offrir des solutions de premier plan. L'approche de solution globale de Converge offre des services d'analyse avancée, de modernisation des applications, de plateformes infonuagiques, de cybersécurité, d'infrastructure numérique et de milieu de travail numérique à des clients de différents secteurs. La Société fournit ces solutions informatiques grâce à des services de consultation, de mise en œuvre et de gestion couvrant tous les principaux fournisseurs de technologies de l'information sur le marché. Cette approche multidimensionnelle permet à Converge de répondre aux exigences commerciales et technologiques uniques de tous ses clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez convergetp.com.

SOURCE Converge Technology Solutions Corp.

