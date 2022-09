Converge s'introduit sur le marché britannique avec cette 35e acquisition.

TORONTO et GATINEAU, QC, le 22 sept. 2022 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la société ») (TSX : CTS) (FSE: 0ZB) (OTCQX : CTSDF), un fournisseur de solutions de TI et d'infonuagique compatibles avec les logiciels, est fière d'annoncer qu'elle a convenu d'acquérir Stone Technologies Group Limited (« Stone »), établi au Royaume-Uni. Stone est un fournisseur de confiance de solutions informatiques circulaires pour les établissements d'enseignement, ainsi que pour les organisations des secteurs public et privé au Royaume-Uni. L'acquisition de Stone par Converge est assujettie à diverses conditions, notamment l'obtention de l'approbation réglementaire en vertu de la National Security and Investments Act de 2021 du Royaume-Uni. La clôture de la transaction est prévue au quatrième trimestre.

Depuis plus de 30 ans, Stone sert les secteurs public et privé du Royaume-Uni en aidant des milliers d'organisations à s'adapter et à prospérer dans un contexte technologique en constante évolution, en déployant des technologies de pointe ainsi qu'en fournissant des services personnalisés et un soutien fiable en matière de TI. La société s'est donné comme mandat d'avoir un impact réel et durable sur la façon dont la technologie est vendue, en fournissant un cycle d'approvisionnement circulaire complet aux clients pour le bien de l'environnement et des générations futures. En mettant l'accent sur la durabilité, Stone a fait en sorte qu'il soit facile pour les organisations de recycler leurs produits technologiques redondants au moyen de l'application novatrice Stone 360.

Au sujet de l'acquisition, Simon Harbridge, chef de la direction de Stone Technologies, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous joindre à la famille Converge. Nous sommes une entreprise en pleine croissance dotée d'une solide équipe et d'une excellente plateforme qui nous permettront de connaître une expansion considérable au Royaume-Uni et en Europe, et la fusion de nos activités avec celles de Converge représente un avantage tant pour nos clients que pour les employés de Stone. L'appartenance à Converge renforcera notre capacité d'offrir un portefeuille technologique élargi et de répondre aux divers besoins de nos clients. De plus, il y a bel et bien une convergence entre nos cultures et l'équipe de Converge sera complètement en phase avec notre mission environnementale et de durabilité. »

« 2022 a été une année de croissance exceptionnelle pour Converge sur le marché européen », a déclaré Shaun Maine, chef de la direction de Converge. « Nous avons fait des acquisitions récentes en Allemagne, et maintenant nous serons en mesure de tirer parti des connaissances et des compétences de Stone Group et de ses équipes pour continuer à améliorer nos capacités et nos offres à nos clients au Royaume-Uni et dans l'Union européenne. »

Pour la période de douze mois close le 31 juillet 2022, Stone Group a généré des revenus bruts[1] d'environ 212,9 millions de dollars canadiens (140,1 millions de livres sterling), avec un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (BAIIA)[2] ajusté de 9,0 millions de dollars canadiens (5,9 millions de livres sterling). La contrepartie de l'achat consistera en 59,6 millions de dollars canadiens (39,2 millions de livres sterling) en espèces versés à la clôture, en échange d'une participation d'environ 89 % dans Stone. Un fonds de roulement net positif sera également versé à la conclusion. Selon les modalités de l'acquisition, certains membres clés de la direction de Stone réinvestiront une partie du produit de la vente de leurs actions dans une nouvelle société de portefeuille britannique de Converge, représentant une participation minoritaire globale de 11 %. L'accord d'achat prévoit que Converge se portera acquéreur des 11 % restants de Stone après environ trois ans. Après ajustement du fonds de roulement positif de Stone à la clôture, le multiple d'achat représenterait environ 6,6 fois le BAIIA ajusté2 pour la période de douze mois qui a pris fin le 31 juillet 2022. Le prix d'achat sera financé par la facilité de crédit renouvelable mondiale de Converge. À la clôture, l'acquisition aura un effet relutif immédiat sur Converge, ce qui entraînera une augmentation des revenus et un BAIIA2 ajusté à partir de ce moment.

L'acquisition de Stone Group marque la 35e acquisition annoncée par Converge ou ses sociétés affiliées depuis octobre 2017. La famille d'entreprises de Converge comprend également Corus Group, LLC; Northern Micro, Inc.; 10084182 Canada Inc. exerçant ses activités sous le nom de Becker-Carroll; Key Information Systems, Inc.; BlueChip Tek, Inc.; Lighthouse Computer Systems, Inc.; Software Information Systems LLC.; Nordisk Systems, Inc.; Essex Technology Group, Inc.; Datatrend Technologies, Inc.; VSS, LLC; Solutions PCD, Inc.; Unique Digital, Inc.; Workgroup Connections, Inc.; Vivvo Application Studios LTD.; Vicom Computer Services, Inc.; CarpeDatum LLC; Accudata Systems, Inc.; Dasher Technologies, Inc.; ExactlyIT, Inc.; REDNET GmbH; Vicom Infinity, Inc.; Infinity Systems Software, Inc.; LPA Software Solutions, LLC; OPIN Digital, Inc.; Paragon Development Systems Inc.; Visucom GmbH; 1CRM Systems Corp.; Interdynamix Systems; Creative Breakthroughs, Inc.; PC Specialists, Inc. d/b/a Technology Integration Group; GfdB, ImfB et DEQSTER; Notarius et Newcomp Analytics.

À propos de Stone Group

Établi en 1991, Stone Group est un important fournisseur de solutions de technologies de l'information et des communications (TIC) destinées aux organisations du secteur public et du secteur privé du Royaume-Uni de toutes tailles. Sa mission est d'améliorer l'éducation, la santé et la qualité de vie des gens habitant au Royaume-Uni grâce à des services technologiques. En s'appropriant la technologie de ses clients, Stone Group permet aux organisations de se concentrer sur ce qu'elles font de mieux, qu'il s'agisse de s'occuper des citoyens d'aujourd'hui ou de demain.

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions de TI et d'infonuagique compatibles avec les logiciels qui vise à offrir des solutions et des services de premier plan. L'approche de solution globale de Converge offre des services d'analyse avancée, de modernisation des applications, de plateformes infonuagiques, de cybersécurité, d'infrastructure numérique et de milieu de travail numérique à des clients de différents secteurs. La Société fournit ces solutions informatiques grâce à des services de consultation, de mise en œuvre et de gestion couvrant tous les principaux fournisseurs de TI sur le marché. Cette approche multidimensionnelle permet à Converge de répondre aux besoins commerciaux et technologiques uniques de tous ses clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez le convergetp.com.

______________________________ 1 Le revenu brut est une mesure non conforme aux IFRS et représente le montant brut facturé aux clients, ajusté en fonction des montants reportés ou accumulés. 2 Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (« BAIIA ») et le BAIIA ajusté sont des mesures non conformes aux IFRS et ne sont pas reconnues, définies ni normalisées en vertu des IFRS. Le BAIIA ajusté élimine l'incidence de certains revenus et dépenses qui, selon la société, ne seront pas récurrents sous la propriété de Converge.

