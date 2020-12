REGINA, SK et GATINEAU, QC, le 22 déc. 2020 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. («Converge» ou «la Société») (TSXV: CTS) (FSE: 0ZB) (OTCQX: CTSDF) annonce qu'elle a finalisé l'acquisition de Vivvo Application Studios Ltd. (Vivvo™), une entreprise canadienne en innovation technologique qui offre une plateforme de gestion des identités IDMAAS (Identity-Management-as-a-Service) riche en fonctionnalités, prête pour la production et qui permet et accélère la transformation numérique. Vivvo est la 16e acquisition annoncée par Converge.

L'acquisition de Vivvo accélérera la mise en marché de la plateforme TrustBuilder de Converge, une solution révolutionnaire d'identité numérique et de protection de la vie privée de Converge, située Gatineau. Cette nouvelle acquisition contribuera ainsi à l'essor de l'écosystème de l'innovation en pleine croissance de la région de Gatineau.

Vivvo a été fondée en 2015 par une équipe de direction possédant des décennies d'expérience cumulée dans des organisations du secteur public et privé. Depuis, Vivvo est devenue un catalyseur dans la transformation permettant la prestation de services gouvernementaux numériques. Grâce à Vivvo Trust Platform ™, les clients peuvent facilement mettre en ligne des services destinés à leur clientèle en utilisant une identité unique basée avant tout sur un modèle de confidentialité et de consentement. Cela permet aux gouvernements et aux entreprises d'offrir leurs services à grande échelle aux utilisateurs, et ce, de manière rentable. De plus, Vivvo exploite présentement sa plateforme pour développer une solution qui pourrait être utilisée afin de valider et émettre une preuve de vaccination et d'immunité contre la COVID-19. Elle soumettra dans les semaines à venir des propositions en ce sens à tous les paliers de gouvernement au Canada. Vivvo travaille présentement avec les provinces, les territoires et les municipalités pour accélérer leur transformation numérique en tirant parti de sa plateforme innovatrice de confiance et de son expertise.

« Nous offrons à nos clients une plateforme sécurisée qui assure confidentialité et confiance dans les services numériques. La Vivvo Trust Platform ™ offre une approche incrémentale et évolutive aux entreprises afin qu'elles mettent rapidement des services en ligne, de façon sécuritaire, et avec peu ou pas de risque », a déclaré Rory Cain, co-fondateur de Vivvo. « Il y a plus que jamais une demande pour des solutions qui protègent les données des utilisateurs avec des mesures qui ne limitent pas leur fonctionnalité. S'associer à la famille Converge signifie que nous pouvons proposer ces solutions à plus de clients à travers l'Amérique du Nord afin de rationaliser et de sécuriser les données qu'ils échangent entre eux et avec leurs clients. »

« L'acquisition de Vivvo accélère le déploiement de la plate-forme TrustBuilder de Converge qui, combinée avec la Vivvo Trust Platform ™, permet la création de véritables écosystèmes de confiance pour les entreprises et aux gouvernements, » a déclaré Shaun Maine, PDG de Converge. « Un excellent exemple est le passeport pour le vaccin COVID que ces entités combinées pourront commercialisées, et qui aidera les gouvernements à protéger leurs citoyens en traçant et en fournissant des modes de suivi efficace et rigoureux sur l'octroi de vaccins approuvés contre le COVID-19. »

« L'intégration des solutions de Vivvo à notre plateforme existante et nos efforts continus en recherche et développement à Gatineau positionneront Converge comme un chef de file sur le marché de la prochaine génération de produits d'identité numérique », a déclaré Don Cuthbertson, directeur technique de Converge. « Nous pensons que le concept d'écosystèmes de confiance et l'utilisation d'identifiants vérifiables permettront aux organisations du secteur public d'offrir les avantages de la transformation des services auxquels s'attendent les citoyens, et Gatineau en sera l'épicentre alors que nous y augmenterons dans les mois à venir notre empreinte en développement de produits. »

Vivvo a eu des revenus d'exploitation d'environ $1,85 millions au cours des 12 derniers mois, pour la période se terminant le 30 novembre 2020. La contrepartie versée dans le cadre de la transaction consistait en : (i) $2.5 millions en espèces, après ajustement pour tenir compte de la trésorerie de la société à la fermeture; (ii) un complément de prix pouvant atteindre $3.0 millions basé sur l'atteinte de certains jalons de rendement par Vivvo au cours des trois années suivant l'acquisition, incluant la commercialisation de la combinaison de la Vivvo Trust Platform ™ et de la plateforme TrustBuilder de Converge; et (iii) à l'émission de 381,262 d'actions ordinaires de Converge. En prenant en compte que l'entièreté des conditions sont remplies, le multiple d'achat équivaudra à cinq fois le BAIIA de Vivvo durant la troisième année suivant la fermeture de la transaction.

Vivvo est la seizième acquisition réalisée par Converge depuis octobre 2017. La famille de sociétés de Converge comprend aussi Corus Group, LLC; Northern Micro, Inc.; 10084182 Canada Inc. opérant sous le nom de Becker-Carroll; Key Information Systems, Inc.; BlueChip Tek, Inc.; Lighthouse Computer Systems, Inc.; Software Information Systems LLC.; Nordisk Systems, Inc.; Essex Technology Group, Inc.; Datatrend Technologies, Inc.; VSS, LLC; Solutions P.C.D., Inc.; Unique Digital, Inc.; Workgroup Connections, Inc.; et incluera Carpedatum Consulting Inc.

À propos de Vivvo Application Studios

Vivvo™ est une société d'innovation technologique qui propose une plateforme éprouvée, riche en fonctionnalités et prête pour la production, qui permet et accélère la transformation numérique. Grâce à notre solution phare, la Vivvo Trust Platform ™, nous offrons une base à nos clients afin qu'ils puissent facilement déplacer leurs services en ligne avec leurs clients en utilisant une seule identité dont le modèle est axé sur le consentement et la confidentialité. Pour plus d'informations, visitez vivvo.com.

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur nord-américain de solutions informatiques hybrides compatibles avec les logiciels, qui a pour priorité d'offrir des services et des solutions de premier plan. Les entreprises régionales de ventes et de services de Converge proposent des solutions avancées en analyse, en infonuagique, en cybersécurité et en gestion de services à des clients de divers secteurs. L'entreprise supporte ces solutions informatiques avec un personnel d'experts et des infrastructures digitales couvrant tous les principaux vendeurs d'outils informatique sur le marché. Cette approche multidimensionnelle permet à Converge de répondre aux besoins commerciaux et technologiques uniques de tous les clients des secteurs public et privé. Pour plus d'information, visitez convergetp.com.

Avis au lecteur : utilisation d'énoncés prospectifs

Informations prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines « informations prospectives » ainsi que des « déclarations prospectives » (collectivement, les « déclarations prospectives ») au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable à Converge et à ses activités. Toute déclaration qui implique des discussions concernant des prédictions, des attentes, des croyances, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements ou des performances futurs (utilisant souvent mais pas toujours des expressions telles que « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est attendu », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budget », « planifié », « prévisions », « estimations », « croit » ou « à l'intention » ou des variantes de ces mots et de ces expressions ou déclarant que certaines actions, événements ou résultats « pourraient » ou « auraient », « seraient », « pourront » ou « seront » entrepris pour se produire ou être réalisés) ne sont pas des déclarations de faits historiques et peuvent être des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont nécessairement basées sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que jugées raisonnables, sont soumises à des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou implicites par ces déclarations prospectives. En cas de changement, sauf si la loi l'exige, Converge n'assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives de croyances, d'opinions, de projections ou d'autres facteurs. Le lecteur est prié de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude de ce communiqué.

SOURCE Converge Technology Solutions Corp.

Renseignements: Converge Technology Solutions Corp., Courriel: [email protected], Téléphone: 416-360-1495

Liens connexes

https://convergetp.com/