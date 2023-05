TORONTO et GATINEAU, QC, le 23 mai 2023 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSX: CTS) (FSE: 0ZB) (OTCQX: CTSDF), un fournisseur de solutions informatiques et infonuagiques, logiciel et de services, a le plaisir d'annoncer avoir été choisie comme partenaire marketing de l'année 2022 en Amérique du Nord par Veeam® Software, chef de file de la protection des données et de la récupération en cas de rançongiciels. Le prix du partenaire marketing de l'année de Veeam récompense le réseau Veeam® ProPartner qui tire le meilleur parti du moteur de marketing de Veeam pour mener des campagnes efficaces qui créent des opportunités, génèrent des pistes et permettent la conclusion de contrats.

Les prix de partenaire de l'année de Veeam sont décernés chaque année pour récompenser le succès exceptionnel et l'engagement des partenaires revendeur (Value-Added Resellers, ou VAR) et des partenaires fournisseur de services et de solution infonuagiques (Cloud & Service Provider, ou VCSP) de Veeam. Avec un écosystème de canaux à 100 %, Veeam reconnaît les partenaires qui ont non seulement réussi à fournir des solutions Veeam à des clients communs, mais qui ont également dépassé les attentes en offrant des solutions et des services de pointe qui maintiennent les entreprises en activité. La cérémonie de remise des prix a eu lieu lors du VeeamON 2023, l'événement communautaire pour les experts en récupération de données de l'année, qui s'est tenu à Miami, en Floride, du 22 au 24 mai.

« Les chefs d'entreprise sont confrontés à des défis de plus en plus grands en cette ère de cyberattaques et de rançongiciels accrus », a déclaré Kevin Rooney, vice-président des canaux américains de Veeam. « Nous croyons que la combinaison d'une excellente technologie et de partenariats solides peut aider les organisations à se protéger contre ces menaces et, si le pire se produit, leur permettre de se relever rapidement et de poursuivre leurs activités. Je suis extrêmement fier des lauréats du prix de partenaire Veeam de l'année 2022 et je suis ravi de célébrer leurs réalisations cette semaine dans le cadre du VeeamON 2023. »

« Converge est ravie d'être nommée partenaire marketing de l'année de Veeam », a déclaré John Teltsch, directeur des revenus chez Converge. « L'équipe de marketing de Converge excelle dans la promotion des relations avec nos partenaires et la gestion des occasions qui se présentent dans le cadre des programmes de partenariat. Nous sommes fiers du travail de notre équipe dans l'élaboration de campagnes qui s'harmonisent avec la stratégie des partenaires de Veeam et nous nous réjouissons à l'idée de connaître le même succès en 2023. »

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques axées sur les services qui vise à offrir des solutions de premier plan. L'approche de solution globale de Converge offre des services d'analyse avancée, de modernisation des applications, de plateformes infonuagiques, de cybersécurité, d'infrastructure numérique et de milieu de travail numérique à des clients de différents secteurs. La Société fournit ces solutions informatiques grâce à des services de consultation, de mise en œuvre et de gestion couvrant tous les principaux fournisseurs de technologies de l'information sur le marché. Cette approche multidimensionnelle permet à Converge de répondre aux exigences commerciales et technologiques uniques de tous ses clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez convergetp.com.

