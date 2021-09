Vicom Infinity et Infinity Systems Software rejoignent la société Converge, s'ajoutant au portefeuille des entreprises de Converge.

TORONTO et GATINEAU, QC, le 31 août 2021 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSX: CTS) (FSE: 0ZB) (OTCQX: CTSDF), un fournisseur de solutions de TI et d'infonuagique compatibles avec les logiciels, est heureuse d'annoncer la clôture de l'acquisition précédemment communiquée de Vicom Infinity et d'Infinity Systems Software.

Vicom Infinity, un fournisseur de solutions de premier plan pour les systèmes mainframe IBM, met l'accent sur sa philosophie consistant à combiner une technologie de l'information éprouvée avec les possibilités infinies de la pensée novatrice pour transformer la fonctionnalité des TI. Les produits et les services de Vicom Infinity ont aidé les clients à transformer les systèmes informatiques de leur entreprise.

Infinity Systems Software est un important fournisseur de logiciels et de services pour les plateformes d'IBM depuis plus de 20 ans. La société sœur de Vicom Infinity, Infinity Systems Software, maîtrise les systèmes mainframes IBM et offre une vaste gamme de services, notamment des services de consultation en matière de TI, de développement d'applications, de services gérés, de modernisation d'anciens systèmes, de reprise après sinistre et de personnalisation.

Au total, Vicom Infinity & Infinity Systems Software ont généré des revenus d'environ 111,8 millions de dollars canadiens et un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (BAIIA) ajusté de 8,5 millions de dollars canadiens pour la période de douze mois qui a pris fin le 30 juin 2021. La contrepartie globale des achats était composée de 15 millions de dollars américains (environ 18,9 millions de dollars canadiens) en espèces versés à la clôture. Le multiple d'achat représentait environ 2,2 fois le BAIIA ajusté pour la période de douze mois qui a pris fin le 30 juin 2021. La portion en espèces du prix d'achat a été financée par un appel public à l'épargne des actions ordinaires conclu récemment par Converge. Il est prévu que l'acquisition ait un effet relutif immédiat sur Converge, ce qui entraînera une augmentation des revenus et un BAIIA ajusté.

Vicom Infinity et Infinity Systems Software marquent les vingt-deuxième et vingt-troisième acquisitions réalisées par Converge depuis octobre 2017. La famille d'entreprises de Converge comprend également Corus Group, LLC; Northern Micro, Inc.; 10084182 Canada Inc. (exploitée sous le nom de Becker-Carroll); Key Information Systems, Inc.; Blue Chip Tek, Inc.; Lighthouse Computer Systems, Inc.; Software Information Systems LLC; Nordisk Systems, Inc.; Essex Technology Group, Inc.; Datatrend Technologies, Inc.; VSS, LLC; PCD Solutions, Inc.; Unique Digital, Inc.; Workgroup Connections, Inc.; Vivvo Application Studios LTD.; Vicom Computer Services, Inc.; CarpeDatum LLC; Accudata Systems, Inc.; Dasher Technologies, Inc.; ExactlyIT, Inc.; et REDNET AG.

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions de TI et d'infonuagique compatibles avec les logiciels qui vise à offrir des solutions et des services de premier plan. Les organisations régionales de ventes et de services de Converge proposent aux clients de différents secteurs des solutions avancées en analyse, en infonuagique et en cybersécurité. La Société fournit ces solutions informatiques grâce à une offre de services gérés, à des infrastructures numériques et à un personnel d'experts couvrant tous les principaux fournisseurs de TI sur le marché. Cette approche multidimensionnelle permet à Converge de répondre aux besoins commerciaux et technologiques uniques de tous ses clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez le site convergetp.com.

À propos de Vicom Infinity et Infinity Systems Software

Vicom Infinity fournit des solutions de traitement pour les environnements à haute disponibilité afin d'assurer une transformation des TI harmonieuse. L'entreprise conçoit, met en œuvre et prend en charge des solutions personnalisées qui répondent aux besoins uniques de chaque client. Elle est largement reconnue pour son expertise en matière d'optimisation des placements existants tout en déployant de nouvelles technologies et capacités. Infinity Systems Software, société sœur de Vicom Infinity, est un fournisseur de logiciels et de services de premier plan pour les plateformes d'IBM depuis plus de 20 ans. L'entreprise est hautement compétente dans les environnements mainframes IBM, qu'il s'agisse des anciens systèmes ou des systèmes mainframes Z avancés d'IBM, y compris les plateformes Linux.

Ensemble, Vicom Infinity et Infinity Systems Software apportent une vaste expérience et un savoir-faire dans les environnements de centres de données IBM. En combinant leurs outils technologiques et leurs objectifs commerciaux, les deux organisations offrent un aperçu unique de la feuille de route technologique d'IBM et aident les clients à trouver la bonne stratégie pour prospérer.

SOURCE Converge Technology Solutions Corp.

Renseignements: Converge Technology Solutions Corp., Adresse courriel : [email protected], Téléphone : 416 360-1495

Liens connexes

https://convergetp.com/