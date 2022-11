Converge Technology Solutions Corp. conclut l'acquisition de Stone Group

TORONTO et GATINEAU, QC, le 7 nov. 2022 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSX : CTS) (FSE : 0ZB) (OTCQX : CTSDF) fournit des solutions de TI et d'infonuagique compatibles avec les logiciels. La société est heureuse d'annoncer la clôture de l'acquisition précédemment signée de Stone Technologies Group Limited (« Stone »). Converge a annoncé la signature de l'acquisition de Stone le 22 septembre 2022.

Depuis plus de 30 ans, Stone sert les secteurs public et privé du Royaume-Uni en aidant des milliers d'organisations à s'adapter et à prospérer dans un contexte technologique en constante évolution, en déployant des technologies de pointe ainsi qu'en fournissant des services personnalisés et un soutien fiable en matière de TI. La société s'est donné comme mandat d'avoir un impact réel et durable sur la façon dont la technologie est mise à profit par ses clients, en fournissant un cycle d'approvisionnement circulaire qui réduit le coût total de la propriété, avec des avantages importants pour l'environnement pour les générations à venir. En mettant l'accent sur la durabilité, Stone a fait en sorte qu'il soit facile pour les organisations de recycler leurs produits technologiques redondants au moyen de l'application novatrice Stone 360.

L'acquisition de Stone Group est la 35e acquisition annoncée par Converge ou ses sociétés affiliées depuis octobre 2017. La famille d'entreprises de Converge comprend également Corus Group, LLC; Northern Micro, Inc.; 10084182 Canada Inc. exerçant ses activités sous le nom de Becker-Carroll; Key Information Systems, Inc.; BlueChip Tek, Inc.; Lighthouse Computer Systems, Inc.; Software Information Systems LLC.; Nordisk Systems, Inc.; Essex Technology Group, Inc.; Datatrend Technologies, Inc.; VSS, LLC; Solutions PCD, Inc.; Unique Digital, Inc.; Workgroup Connections, Inc.; Vivvo Application Studios LTD.; Vicom Computer Services, Inc.; CarpeDatum LLC; Accudata Systems, Inc.; Dasher Technologies, Inc.; ExactlyIT, Inc.; REDNET GmbH; Vicom Infinity, Inc.; Infinity Systems Software, Inc.; LPA Software Solutions, LLC; OPIN Digital, Inc.; Paragon Development Systems Inc.; Visucom GmbH; 1CRM Systems Corp.; Interdynamix Systems; Creative Breakthroughs, Inc.; PC Specialists, Inc. d/b/a Technology Integration Group; GfdB, ImfB et DEQSTER; Notarius et Newcomp Analytics.

À propos de Stone Group

Établie en 1991, Stone Group est un important fournisseur de solutions de technologies de l'information et des communications (TIC) destinées aux organisations du secteur public et du secteur privé du Royaume-Uni de toutes tailles. Sa mission est d'améliorer l'éducation, la santé et la qualité de vie des gens habitant au Royaume-Uni grâce à des services technologiques. En s'appropriant la technologie de ses clients, Stone Group permet aux organisations de se concentrer sur ce qu'elles font de mieux, qu'il s'agisse de s'occuper des citoyens d'aujourd'hui ou de demain.

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions de TI et d'infonuagique compatibles avec les logiciels qui vise à offrir des solutions et des services de premier plan. L'approche de solution globale de Converge offre des services d'analyse avancée, de modernisation des applications, de plateformes infonuagiques, de cybersécurité, d'infrastructure numérique et de milieu de travail numérique à des clients de différents secteurs. La société fournit ces solutions informatiques grâce à des services de consultation, de mise en œuvre et de gestion couvrant tous les principaux fournisseurs de TI sur le marché. Cette approche multidimensionnelle permet à Converge de répondre aux besoins commerciaux et technologiques uniques de tous ses clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez le convergetp.com.

