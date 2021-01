TORONTO, le 6 janv. 2021 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSXV: CTS) (FSE: 0ZB) (OTCQX: CTSDF), une plateforme nationale de fournisseurs de solutions hybrides liées à la technologie de l'information (TI) misant sur une approche régionale axée sur les États-Unis et le Canada, a le plaisir d'annoncer la clôture de l'acquisition précédemment communiquée de CarpeDatum LLC, une entreprise de services-conseils en analyse dont le siège social se situe à Denver, au Colorado, et qui a des bureaux à Los Angeles et à Dallas.

CarpeDatum propose des solutions d'analyse exceptionnelles pour ses clients provenant de tous les secteurs d'activité. L'entreprise compte plus de 20 ans d'expérience en matière de déploiement réussi dans les domaines de la planification et de la prévision, de la production de rapports d'entreprise et de l'analyse prédictive. L'ajout de CarpeDatum à la pratique d'analyse de Converge procurera à la Société un éventail de nouvelles capacités liées à l'intelligence artificielle, à l'analyse et à la gestion du rendement qui lui permettront de continuer à prendre de l'ampleur et à élargir ses offres actuelles à l'échelle de l'Amérique du Nord.

Il s'agit de la 17e acquisition réalisée par Converge depuis octobre 2017. La famille d'entreprises de Converge comprend également Corus Group, LLC; Northern Micro, Inc.; 10084182 Canada Inc. (exploitée sous le nom de Becker-Carroll); Key Information Systems, Inc.; Blue Chip Tek, Inc.; Lighthouse Computer Systems, Inc.; Software Information Systems LLC; Nordisk Systems, Inc.; Essex Technology Group, Inc.; Datatrend Technologies, Inc.; VSS, LLC; PCD Solutions, Inc.; Unique Digital, Inc.; Workgroup Connections, Inc. et Vicom Computer Services, Inc.

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur nord-américain de solutions de TI hybrides compatibles avec les logiciels qui vise à offrir des solutions et des services de premier plan. Les organisations régionales de ventes et de services de Converge proposent aux clients de différents secteurs des solutions avancées en analyse, en infonuagique, en cybersécurité et en gestion de services. La Société fournit ces solutions informatiques grâce à un personnel d'experts et à des infrastructures numériques couvrant tous les principaux fournisseurs de TI sur le marché. Cette approche multidimensionnelle permet à Converge de répondre aux besoins commerciaux et technologiques uniques de tous ses clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez le convergetp.com.

À propos de CarpeDatum

CarpeDatum est une entreprise nationale de services-conseils d'IBM Analytics et un partenaire privilégié d'Alteryx. Son siège social se trouve à Denver, au Colorado, et elle a créé les produits TM1Compare et TM1Connect. Fondée en 1997 par des spécialistes des TI, la société s'est développée grâce à sa grande expertise dans le domaine des données et de l'analytique et à son personnel formé de gens passionnés qui cherchent à faire évoluer l'utilisation des données par les entreprises.

