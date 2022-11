TORONTO and GATINEAU, QC, le 22 nov. 2022 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSX: CTS) (FSE: 0ZB) (OTCQX: CTSDF) a annoncé que son conseil d'administration a formé un comité spécial d'administrateurs indépendants (le « Comité spécial ») pour entreprendre, en consultation avec ses conseillers financiers et juridiques établis, un examen et une évaluation des solutions de rechange stratégiques qui pourraient être mis à la disposition de la Société afin de débloquer la valeur pour les actionnaires. Le Comité spécial sera présidé par Brian Phillips, administrateur indépendant principal, et sera composé de Darlene Kelly, présidente du Comité d'audit, et de Ralph Garcea, président du Comité de rémunération.

En réponse aux appels à manifestation d'intérêt reçus par la Société, le Comité spécial évaluera une gamme complète de solutions de rechange stratégiques, y compris une vente, une fusion, un dessaisissement, une recapitalisation, une autre transaction stratégique ou le maintien des activités en tant que société ouverte.

« Notre équipe de gestion est tout à fait d'accord avec la décision du Conseil d'administration d'explorer des options stratégiques afin de maximiser la valeur pour les actionnaires », a déclaré Shaun Maine, chef de la direction de Converge.

Rien ne garantit que ce processus mènera à l'approbation ou à l'achèvement d'une transaction. La Société n'a pas l'intention de fournir des mises à jour concernant ce processus tant que son Conseil d'administration n'aura pas approuvé une transaction spécifique ou conclu autrement son examen des solutions de rechange stratégiques.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué contient certains « renseignements prospectifs » et « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable à Converge et à ses activités. Tout énoncé qui comporte des discussions sur les prévisions, les attentes, les croyances, les plans, les projections, les objectifs, les hypothèses, les événements ou le rendement futurs se reconnaît souvent, mais pas toujours, à l'emploi d'expressions comme « s'attendre à », « ne pas s'attendre à », « est attendu », « anticiper » ou « ne pas anticiper », « planifier », « budget », « prévoir ». « estimer », « croire » ou « avoir l'intention » ou des variantes de ces mots et ces expressions, ou à l'affirmation selon laquelle certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent » ou « pourraient », ou « pourront » se produire ou être atteints. Ces expressions ne constituent pas des énoncés de faits historiques et peuvent être des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se fondent nécessairement sur différentes estimations et hypothèses qui, tout en étant considérées comme raisonnables par la Société, sont intrinsèquement subordonnées à d'importantes éventualités connues et inconnues et incertitudes, et à de nombreux facteurs qui pourraient entraîner un écart important entre les résultats réels et ceux qui sont mentionnés de façon explicite ou implicite dans ces énoncés prospectifs. Sauf si la loi l'exige, Converge n'assume aucune obligation de les mettre à jour si ces convictions, opinions et estimations ou si d'autres circonstances changent. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

Pour obtenir une description détaillée des risques et des incertitudes auxquels la Société est confrontée, ainsi que de ses activités et de ses affaires, les lecteurs sont invités à consulter les documents déposés par la Société sur SEDAR sous le profil de la Société à l'adresse www.sedar.com, y compris sa notice annuelle la plus récente, son rapport de gestion et ses états financiers annuels et trimestriels.

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques axées sur les services qui vise à offrir des solutions de premier plan. L'approche de solution globale de Converge offre des services d'analyse avancée, de modernisation des applications, de plateformes infonuagiques, de cybersécurité, d'infrastructure numérique et de milieu de travail numérique à des clients de différents secteurs. La Société fournit ces solutions informatiques grâce à des services de consultation, de mise en œuvre et de gestion couvrant tous les principaux fournisseurs de technologies de l'information sur le marché. Cette approche multidimensionnelle permet à Converge de répondre aux exigences commerciales et technologiques uniques de tous ses clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez convergetp.com.

SOURCE Converge Technology Solutions Corp.

Renseignements: Converge Technology Solutions Corp., Courriel : [email protected], Téléphone : 416 360-1495