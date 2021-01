GATINEAU, QC et TORONTO, le 15 janv. 2021 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou la « Société ») (TSXV : CTS) (FSE : 0ZB) (OTCQX : CTSDF) est heureuse d'annoncer la clôture de son offre d'actions ordinaires annoncée précédemment (l'« Offre »). L'Offre consistait en 17 825 000 actions ordinaires de la Société (les « Actions offertes ») au prix de 4,85 $ par Action offerte pour un produit brut de 86 451 250 $, ce qui comprend l'exercice complet de l'option de surattribution par les souscripteurs, avant déduction des honoraires des souscripteurs et des frais d'offre estimés.

Canaccord Genuity Corp. et Echelon Wealth Partners Inc. ont dirigé le syndicat de souscripteurs lors du processus de l'offre, qui comprenait Desjardins Capital Markets, Eight Capital, Raymond James Ltd., Laurentian Bank Securities Inc., Paradigm Capital Inc. et Scotiabank.

Converge a l'intention d'utiliser le produit net de l'Offre à des fins d'acquisition, de fonds de roulement et à d'autres fins générales liées aux activités de la société.

L'Offre a été menée dans chacune des provinces du Canada au moyen d'un supplément de prospectus daté du 7 janvier 2021 au prospectus abrégé de base de la Société daté du 8 juillet 2019 (le « Supplément de prospectus ») et ailleurs sur une base de placement privé. Le supplément de prospectus a été déposé auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières du Canada le 7 janvier 2021, et est disponible sur SEDAR sous le profil de la Société à l'adresse www.sedar.com .

Les Actions offertes n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières des États-Unis de 1933, telle qu'amendée (la « Loi sur les valeurs mobilières des États-Unis ») ou de toute loi étatique sur les valeurs mobilières. Par conséquent, les Actions offertes ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis, dans ses territoires ou possessions, dans tout État des États-Unis ou dans le District de Columbia (collectivement, les « États-Unis »), sauf dans le cadre de transactions exemptées des exigences d'enregistrement de la Securities Act des États-Unis et des lois sur les valeurs mobilières applicables de l'État. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou d'achat d'actions offertes aux États-Unis.

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur nord-américain de solutions informatiques hybrides compatibles avec les logiciels, qui a pour priorité d'offrir des services et des solutions de premier plan. Les entreprises régionales de ventes et de services de Converge proposent des solutions avancées en analyse, en infonuagique, en cybersécurité et en gestion de services à des clients de divers secteurs. L'entreprise supporte ces solutions informatiques avec un personnel d'experts et des infrastructures digitales couvrant tous les principaux vendeurs d'outils informatique sur le marché. Cette approche multidimensionnelle permet à Converge de répondre aux besoins commerciaux et technologiques uniques de tous les clients des secteurs public et privé. Pour plus d'information, visitez convergetp.com.

Avis au lecteur : utilisation d'énoncés prospectifs

Informations prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines « informations prospectives » ainsi que des « déclarations prospectives » (collectivement, les « déclarations prospectives ») au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable à Converge et à ses activités. Toute déclaration qui implique des discussions concernant des prédictions, des attentes, des croyances, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements ou des performances futurs (utilisant souvent mais pas toujours des expressions telles que « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est attendu », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budget », « planifié », « prévisions », « estimations », « croit » ou « à l'intention » ou des variantes de ces mots et de ces expressions ou déclarant que certaines actions, événements ou résultats « pourraient » ou « auraient », « seraient », « pourront » ou « seront » entrepris pour se produire ou être réalisés) ne sont pas des déclarations de faits historiques et peuvent être des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont nécessairement basées sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que jugées raisonnables, sont soumises à des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou implicites par ces déclarations prospectives. En cas de changement, sauf si la loi l'exige, Converge n'assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives de croyances, d'opinions, de projections ou d'autres facteurs. Le lecteur est prié de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude de ce communiqué.

SOURCE Converge Technology Solutions Corp.

Renseignements: Converge Technology Solutions Corp., Courriel: [email protected], Téléphone: 416-360-1495

Liens connexes

https://convergetp.com/