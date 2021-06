Converge Technology Solutions Corp. annonce des changements au sein de la direction et du conseil d'administration

TORONTO, ON et GATINEAU, QC, le 23 juin 2021 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF), un fournisseur de solutions de TI et d'infonuagique compatibles avec les logiciels, est heureuse d'annoncer les changements proposés au sein de son conseil d'administration, qui doivent être approuvés à l'assemblée générale annuelle d'aujourd'hui, ainsi qu'à certains postes au sein de son équipe de direction.

Comme il a été annoncé précédemment, Thomas Volk, dirigeant chevronné et expérimenté de l'industrie des services de TI en Amérique du Nord et en Europe, assumera les fonctions de président du conseil d'administration, tandis que Darlene Kelly, chef de la direction chevronnée du secteur canadien des services de TI, se joindra au conseil d'administration de la Société après l'assemblée générale annuelle de la Société aujourd'hui. « Nous sommes ravis que Thomas assume la présidence du conseil d'administration », a déclaré Shaun Maine, PDG de Converge. « Son leadership et ses conseils nous aideront à étendre notre présence en Europe et à accélérer la croissance de nos services gérés. Nous sommes également ravis d'accueillir Darlene au sein du conseil d'administration de Converge », a ajouté Shaun Maine. « Darlene possède des années d'expérience et de réalisations sur les plans financier et opérationnel au sein de l'industrie, et nous avons hâte de travailler avec elle tandis que nous passons à la prochaine étape de notre croissance. » De plus, Brian Phillips, actuellement administrateur indépendant, sera nommé administrateur principal du conseil d'administration.

Converge annonce également la nomination de Matt Smith comme DPF par intérim, ainsi que le départ de Carl Smith. « Je tiens à remercier Carl pour sa contribution à Converge et le rôle qu'il a joué afin de nous aider à transformer notre bilan et à nous positionner en vue d'une croissance fascinante dans les années à venir. Nous lui souhaitons bonne chance alors qu'il nous quitte pour poursuivre d'autres projets en dehors de l'industrie des services de TI et nous le remercions d'avoir assuré une transition en douceur avec Matt », a déclaré M. Maine. « J'aimerais également souligner le travail fantastique que Matt a accompli depuis qu'il s'est joint à Converge l'an dernier, et le conseil et moi-même sommes ravis de travailler encore plus étroitement avec lui dans le cadre de ses nouvelles fonctions. »

En outre, Converge annonce la nomination de Julianne Belaga au poste de chef des affaires juridiques. « Julianne travaille avec nous depuis la fin de notre première acquisition et elle est une professionnelle accomplie », a déclaré M. Maine. « Alors que nous continuons de mettre l'accent sur les acquisitions et que nous élargissons nos activités en dehors de l'Amérique du Nord, le fait d'avoir quelqu'un avec le talent et l'expérience de Julianne dans ces nouvelles fonctions sera un élément important de notre réussite future. » Enfin, Converge annonce qu'elle a retenu les services de Shubo Rakhit comme conseiller supérieur de la Société. Shubo possède des années d'expérience en tant que professionnel des finances et des services bancaires d'investissement, et a notamment travaillé sur de nombreuses transactions d'actions en sociétés ouvertes mondiales et de financement par emprunt, et aussi de fusions et d'acquisitions tout au long de sa carrière. « Nous sommes très chanceux d'avoir l'occasion de travailler plus étroitement avec Shubo dans le cadre de ses nouvelles fonctions et nous sommes convaincus qu'il jouera un rôle important au sein de notre équipe dans l'atteinte de nos objectifs », a poursuivi M. Maine. « Notre objectif est clairement de devenir l'une des plus grandes entreprises de services de TI au monde, et nous croyons fermement que le calibre de l'équipe que nous avons mise sur pied, y compris les promotions et les ajouts annoncés aujourd'hui, nous aidera à atteindre ces objectifs. »

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions de TI et d'infonuagique compatibles avec les logiciels qui vise à offrir des solutions et des services de premier plan. Les organisations régionales de ventes et de services de Converge proposent aux clients de différents secteurs des solutions avancées en analyse, en infonuagique et en cybersécurité. La Société fournit ces solutions informatiques grâce à une offre de services gérés, à des infrastructures numériques et à un personnel d'experts couvrant tous les principaux fournisseurs de TI sur le marché. Cette approche multidimensionnelle permet à Converge de répondre aux besoins commerciaux et technologiques uniques de tous ses clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez le site convergetp.com.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué contient certains « renseignements prospectifs » et « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable à Converge et à ses activités. Tout énoncé impliquant des discussions relatives à des prévisions, des attentes, des croyances, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements ou des rendements futurs (utilisant souvent, mais pas toujours, des expressions comme « s'attend à », « ne s'attend pas à », « est attendu », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « fait le budget », « prévu », « prévoit », « estime », « croit » ou « a l'intention de » ou des variantes de ces mots et expressions, ou indiquant que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent » ou « pourraient », ou « pourront » se produire ou être atteints) ne sont pas des énoncés de faits historiques et peuvent être des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se fondent nécessairement sur différentes estimations et hypothèses qui, tout en étant considérées comme raisonnables par la direction, sont intrinsèquement subordonnées à d'importantes éventualités connues et inconnues et incertitudes, et à de nombreux facteurs qui pourraient entraîner un écart important entre les résultats réels et ceux qui sont mentionnés de façon explicite ou implicite dans ces énoncés prospectifs. Sauf si la loi l'exige, Converge n'assume aucune obligation de les mettre à jour si ces convictions, opinions et estimations ou si d'autres circonstances changent. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Pour obtenir une description détaillée des risques et des incertitudes auxquels la Société ainsi que ses activités et ses affaires sont confrontées, les lecteurs sont invités à consulter la notice annuelle de la Société, disponible sur SEDAR sous le profil de la Société à www.sedar.com, et les états financiers consolidés de la Société pour les exercices clos les 31 décembre 2020 et 2019, ainsi que le rapport de gestion correspondant pour les facteurs de risque supplémentaires décrits à la rubrique « Risques et incertitudes ».

