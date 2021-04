Dasher Technologies, un fournisseur innovant de solutions des TI établi à Silicon Valley, renforce la présence de Converge au sein d'un marché clé.

TORONTO et GATINEAU, QC, le 1er avril 2021 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSX: CTS) (FSE: 0ZB) (OTCQX: CTSDF), une plateforme nationale de fournisseurs de solutions des TI hybrides axées sur les régions aux États-Unis et au Canada a le plaisir d'annoncer avoir complété l'acquisition de Dasher Technologies, Inc., un fournisseur de solutions des TI dont le siège social est situé dans la Silicon Valley. Depuis plus de 20 ans, cette entreprise conçoit, met en œuvre et gère des solutions novatrices qui transforment numériquement les entreprises. Dasher représente la 19e acquisition réalisée par Converge.

Dasher procure à la Société une expertise jalonnée de réussites dans de multiples secteurs. Plus particulièrement, Dasher est le cinquième partenaire en importance de HPE en Amérique du Nord, et a été reconnu comme le fournisseur de solutions de l'année aux États-Unis en 2018. Dasher a également reçu diverses distinctions décernées par des publications de l'industrie comme le Silicon Valley Business Journal et CRN. L'introduction des offres de services gérés et infonuagiques en rapide croissance de Converge à la vaste liste grandissante de clients de premier plan de Dasher permettra aux clients actuels et nouveaux de cette dernière de tirer parti de l'infonuagique et des environnements de travail à distance. La force combinée des équipes d'experts et des partenariats de l'industrie de Converge et de Dasher viendra renforcer le soutien à tous les clients.

« Dasher est fière de se joindre à la famille Converge, car nos entreprises ont des valeurs fondamentales communes d'intégrité, de respect, de travail acharné et de priorisation de la clientèle, a déclaré John Vigliecca, président-directeur général de Dasher Technologies, Inc. Nous sommes impressionnés par la stratégie et la vision que Converge a apportées à l'industrie et nous savons que nos clients, nos partenaires et nos employés profiteront des ressources accrues que Dasher peut désormais offrir. Nous prenons les TI au sérieux, tout comme Converge. »

« Dasher est un ajout clé à l'équipe de Converge et nous donne une présence accrue sur la côte Ouest pour renforcer nos activités et nos partenariats actuels. L'équipe de Dasher mettra à contribution son expertise technique, son leadership éclairé, de solides partenariats avec les fournisseurs et les relations clients que nous recherchons dans notre famille d'entreprises en pleine croissance, a déclaré Greg Berard, président de Converge Technology Solutions Corp. L'intégration de Dasher au sein de l'organisation Converge fait progresser l'objectif de 2021 de l'entreprise, qui consiste à réaliser d'autres acquisitions stratégiques et à élargir le développement des ressources. Cette croissance continue nous permet d'offrir constamment à nos clients les solutions et les technologies les meilleures et les plus novatrices pour répondre à leurs besoins opérationnels en constante évolution. »

Dasher a généré des revenus bruts et un BAIIA ajusté d'environ 220 millions de dollars canadiens et de 12,6 millions de dollars canadiens respectivement, pour la période de douze mois qui a pris fin le 28 février 2021. La contrepartie de l'achat était composée de 39,5 millions de dollars américains en espèces versés à la clôture et de paiements d'acquisition pouvant atteindre 9 millions de dollars américains au total, payables sur trois ans. Un fonds de roulement net positif a également été versé à la clôture. Le prix d'achat représente un multiple d'environ 4,8 fois le BAIIA ajusté pour la période de douze mois qui a pris fin le 28 février 2021. La portion en espèces du prix d'achat a été financée par le financement sur une base de prise ferme récemment complété par Converge. Il est prévu que l'acquisition ait un effet relutif immédiat sur Converge, ce qui entraînera une augmentation des revenus et un BAIIDA ajusté.

Dasher Technologies, Inc. représente la dix-neuvième acquisition réalisée par Converge depuis octobre 2017. La famille d'entreprises de Converge comprend également Corus Group, LLC; Northern Micro, Inc.; 10084182 Canada Inc. (exploitée sous le nom de Becker-Carroll); Key Information Systems, Inc.; Blue Chip Tek, Inc.; Lighthouse Computer Systems, Inc.; Software Information Systems LLC; Nordisk Systems, Inc.; Essex Technology Group, Inc.; Datatrend Technologies, Inc.; VSS, LLC; PCD Solutions, Inc.; Unique Digital, Inc.; Workgroup Connections, Inc.; Vivvo Application Studios LTD.; Vicom Computer Services, Inc.; CarpeDatum LLC; et Accudata Systems, Inc.

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur nord-américain de solutions de TI hybrides compatibles avec les logiciels qui vise à offrir des solutions et des services de premier plan. Les organisations régionales de ventes et de services de Converge proposent aux clients de différents secteurs des solutions avancées en analyse, en infonuagique, en cybersécurité et en gestion de services. La Société fournit ces solutions informatiques grâce à un personnel d'experts et à des infrastructures numériques couvrant tous les principaux fournisseurs de TI sur le marché. Cette approche multidimensionnelle permet à Converge de répondre aux besoins commerciaux et technologiques uniques de tous ses clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez le convergetp.com.

À propos de Dasher Technologies

Dasher Technologies est un important fournisseur national de solutions des TI, dont le siège social est situé à Silicon Valley. L'entreprise évalue, structure, met en œuvre et gère des solutions novatrices qui transforment numériquement les entreprises. Dasher entretient des relations stratégiques avec des fabricants de calibre mondial et possède une expertise reconnue dans l'industrie entourant des technologies comme la cybersécurité, le réseautage d'entreprise, les centres de données et les services infonuagiques hybrides. Les services professionnels de Dasher permettent aux clients de passer d'une génération de technologie à la suivante, établissant l'étalon de référence du service personnel grâce au travail réputé de ses ingénieurs et de ses gestionnaires de comptes. Fondée en 1998, Dasher est une entreprise primée qui a des bureaux dans le nord et le sud de la Californie, la côte nord-ouest du Pacifique et le sud-est des États-Unis. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Dasher, consultez le site dasher.com.

