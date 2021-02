Cette 18e acquisition permet à Converge de poursuivre sa croissance et son implantation au Texas.

TORONTO et GATINEAU, QC, le 12 févr. 2021 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSX: CTS) (FSE: 0ZB) (OTCQX: CTSDF), une plateforme nationale de fournisseurs de solutions hybrides liées à la technologie de l'information (TI) misant sur une approche régionale axée sur les États-Unis et le Canada, a le plaisir d'annoncer l'acquisition d'Accudata Systems, Inc., une entreprise de consultation et d'intégration en technologies de l'information (TI) qui offre des solutions et des services d'infrastructure et de sécurité de TI à fort impact depuis 38 ans. Accudata représente la 18e acquisition réalisée par Converge.

L'acquisition d'Accudata ajoute une vaste expérience du marché et de l'industrie, de solides relations avec les clients et une organisation très respectée au savoir-faire déjà important de Converge. Accudata entretient également des relations de longue date et bien entretenues avec des partenaires comme Microsoft et Cisco, qui travaillent tous deux avec Accudata depuis plus de 25 ans. De plus, l'acquisition accroît la présence de Converge sur le marché du Texas, ce qui donne à ses clients situés dans la région centrale des États-Unis un accès accru aux capacités informatiques de Converge qui ne cessent de croître.

« Nous sommes fiers des membres dévoués de notre équipe et des contributions de chacun d'entre eux qui ont permis de bâtir Accudata au cours des 38 dernières années, a déclaré Patrick Vardeman, président-directeur général d'Accudata et vétéran comptant 20 ans de service dans l'entreprise. Nous croyons que nos possibilités de croissance futures sont immenses au sein de Converge. Des capacités accrues, des offres de produits technologiques et une couverture à l'échelle nationale nous permettront d'approfondir nos compétences et créeront des occasions supplémentaires pour nos employés, tout en offrant une valeur accrue à nos clients. Nous sommes impatients de découvrir ce que nous pouvons faire pour nos clients d'aujourd'hui et de demain sous l'égide de Converge. »

« Le fait qu'Accudata se joigne à la famille de Converge est une excellente décision pour l'entreprise, et nous en sommes ravis, a déclaré Greg Berard, président de Converge. Il est rare de trouver des gens qui travaillent dans le secteur des TI depuis aussi longtemps qu'Accudata, et la raison pour laquelle ils ont si bien réussi est simple : ils accordent la priorité aux besoins de leurs clients. Accudata élargira nos compétences et nos capacités techniques en matière de services infonuagiques, de cybersécurité et de services gérés. Cela nous permettra également d'étendre notre portée au Texas et sur la côte ouest, tout en continuant d'offrir une valeur accrue à nos clients des régions du Centre et de l'Ouest. »

Accudata a généré des revenus d'environ 89 millions de dollars canadiens au cours de la période de douze mois qui s'est terminée le 30 novembre 2020. La contrepartie de l'achat se composait de 7,5 millions de dollars américains en espèces versés à la clôture et de paiements d'acquisition pouvant atteindre 11 millions de dollars américains au total, payables sur trois ans. Un fonds de roulement net positif a également été versé à la clôture. Si l'on suppose qu'Accudata doit atteindre le niveau minimal de BAIIDA pour obtenir la totalité de la marge bénéficiaire, le multiple d'achat pour la transaction serait d'environ 4,6 fois le BAIIDA au cours de la troisième année suivant la clôture, après ajustement du fonds de roulement. En supposant qu'aucun paiement ne soit effectué, le multiple d'achat serait environ cinq fois le BAIIDA rajusté pour la période de douze mois suivant la fin de la période du 30 novembre 2020, après rajustement du fonds de roulement. La portion en espèces du prix d'achat a été financée par le financement sur une base de prise ferme, comme annoncé récemment par Converge. Il est prévu que l'acquisition ait un effet relutif immédiat sur Converge, ce qui entraînera une augmentation des revenus et un BAIIDA rajusté.

Accudata Systems, Inc. est la dix-huitième acquisition réalisée par Converge depuis octobre 2017. La famille de sociétés de Converge comprend aussi Corus Group, LLC; Northern Micro, Inc.; 10084182 Canada Inc. opérant sous le nom de Becker-Carroll; Key Information Systems, Inc.; BlueChip Tek, Inc.; Lighthouse Computer Systems, Inc.; Software Information Systems LLC.; Nordisk Systems, Inc.; Essex Technology Group, Inc.; Datatrend Technologies, Inc.; VSS, LLC; Solutions P.C.D., Inc.; Unique Digital, Inc.; Workgroup Connections, Inc.; Vivvo Application Studios LTD.; Vicom Computer Services, Inc.; et CarpeDatum, LLC.

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur nord-américain de solutions informatiques hybrides compatibles avec les logiciels, qui a pour priorité d'offrir des services et des solutions de premier plan. Les entreprises régionales de ventes et de services de Converge proposent des solutions avancées en analyse, en infonuagique, en cybersécurité et en gestion de services à des clients de divers secteurs. L'entreprise supporte ces solutions informatiques avec un personnel d'experts et des infrastructures digitales couvrant tous les principaux vendeurs d'outils informatique sur le marché. Cette approche multidimensionnelle permet à Converge de répondre aux besoins commerciaux et technologiques uniques de tous les clients des secteurs public et privé. Pour plus d'information, visitez convergetp.com.

Accudata Systems est une entreprise spécialisée dans les TI offrant des services-conseils et des solutions d'intégration qui compte plus de 38 ans d'expérience dans la prestation de services d'infrastructure de TI à impact élevé et de solutions intégrées. En tant que conseillers de confiance, nous aidons nos clients à intégrer des technologies de réseautage novatrices dans leur environnement de TI tout en préservant le rendement, la disponibilité et la sécurité. Fort d'un engagement indéfectible envers le service à la clientèle et sa satisfaction depuis sa fondation en 1982, Accudata est devenu l'un des spécialistes de l'intégration de solutions de TI les plus importants et les plus dignes de confiance au pays. Pour en savoir plus sur Accudata Systems, visitez le http://www.accudatasystems.com

Ce communiqué de presse contient certaines « informations prospectives » ainsi que des « déclarations prospectives » (collectivement, les « déclarations prospectives ») au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable à Converge et à ses activités. Toute déclaration qui implique des discussions concernant des prédictions, des attentes, des croyances, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements ou des performances futurs (utilisant souvent mais pas toujours des expressions telles que « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est attendu », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budget », « planifié », « prévisions », « estimations », « croit » ou « à l'intention » ou des variantes de ces mots et de ces expressions ou déclarant que certaines actions, événements ou résultats « pourraient » ou « auraient », « seraient », « pourront » ou « seront » entrepris pour se produire ou être réalisés) ne sont pas des déclarations de faits historiques et peuvent être des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont nécessairement basées sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que jugées raisonnables, sont soumises à des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou implicites par ces déclarations prospectives. En cas de changement, sauf si la loi l'exige, Converge n'assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives de croyances, d'opinions, de projections ou d'autres facteurs. Le lecteur est prié de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

