TORONTO, et GATINEAU, QC, le 20 nov. 2024 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSX: CTS) (OTCQX: CTSDF) est heureuse d'annoncer qu'elle s'est jointe à Tony Stewart Racing (TSR) pour agir à titre de commanditaire associé de TSR dans le cadre d'un accord pluriannuel pour la Mission Foods Drag Racing Series de la NHRA. Il s'agira du premier partenariat de Converge dans le domaine du partenariat et du marketing des sports motorisés.

Dans le cadre de cette entente, Converge aidera les équipes Top Fuel de Tony Stewart et Funny Car de Matt Hagan à remporter le championnat grâce à l'analyse et à la visualisation des données, ainsi qu'au stockage en nuage. Le partenariat entre Converge et TSR commencera immédiatement, l'alliance étant à l'avant-garde du début de la saison de course 2025, du 6 au 9 mars pour les Gatornationals de la NHRA à Gainesville, en Floride. Converge et TSR ont déjà travaillé ensemble dans le cadre d'une étude de cas d'analyse de données de Converge et IBM Watson en 2023-2024.

« Je suis ravi d'accueillir Converge Technology Solutions au sein de la NHRA », a déclaré Tony Stewart, propriétaire de l'équipe de TSR. « Notre alliance avec Converge nous permet de prendre des décisions éclairées grâce aux données. Sa technologie permettra à TSR de rationaliser ses activités et de devenir le catalyseur de la croissance. Matt Hagan et moi sommes très heureux de les représenter. »

« Converge est ravie de s'associer à Tony Stewart Racing pour fournir à son organisation des solutions qui tirent parti de la science des données pour l'analyse afin d'accélérer son programme de course », a déclaré Greg Berard, directeur général de Converge. « Nous sommes fiers d'être le seul partenaire technologique de TSR et d'entrer dans le domaine du marketing des sports motorisés. Nous nous réjouissons à l'idée d'établir un solide partenariat avec l'organisation de TSR et de connaître un succès continu ensemble, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des pistes. »

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques axées sur les services qui vise à offrir des solutions de premier plan. L'approche de solution globale de Converge offre des services d'analyse avancée, d'intelligence artificielle (IA), de modernisation des applications, de plateformes infonuagiques, de cybersécurité, d'infrastructure numérique et de milieu de travail numérique à des clients de différents secteurs. Les solutions de la Société s'appuient sur l'expertise en matière de services-conseils, de mise en œuvre et de services gérés de tous les principaux fournisseurs de TI sur le marché. Cette approche à multiples facettes permet à Converge de répondre aux exigences commerciales et technologiques propres à chacun des clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez le site convergetp.com.

SOURCE Converge Technology Solutions Corp.

Pour tout complément d'information, prière de vous adresser à : Converge Technology Solutions Corp., Courriel : [email protected], Téléphone : +1 866 910-4425