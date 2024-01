TORONTO et GATINEAU, QC, le 3 janv. 2024 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la société ») (TSX: CTS) (FSE: 0ZB) (OTCQX: CTSDF) est heureuse d'annoncer que Stone Group, une société de Converge et REDNET, une société de Converge ont toutes deux obtenu le statut de partenaire platine d'IBM.

En tant que partenaire platine, Converge accueille maintenant Stone Group et REDNET au plus haut niveau de partenariat d'IBM, ce qui permet à la société de mieux fournir les services et les solutions d'IBM en Amérique du Nord, en Allemagne et au Royaume-Uni. Stone Group et REDNET ont atteint le plus haut niveau de partenariat d'IBM en faisant preuve d'une expertise inégalée, d'un service à la clientèle exceptionnel et d'une feuille de route exemplaire dans la mise en œuvre des produits et services d'IBM. Cette étape importante témoigne de l'engagement de Stone Group et de REDNET à offrir des solutions et des services transformateurs aux clients.

En tant que partenaires platines d'IBM, Stone Group et REDNET ont maintenant accès à des ressources de formation et à des possibilités de formation accrues pour perfectionner leurs compétences et leurs connaissances. Le statut de partenaire platine comprend également tous les avantages du portail IBM Partner Portal, y compris des incitatifs concurrentiels, un accès aux ressources internes d'IBM et un soutien et des avantages améliorés.

« L'obtention du statut de partenaire platine d'IBM est une réalisation remarquable pour Stone Group et REDNET, car elle élargit les capacités de Converge à l'échelle mondiale en ce qui a trait aux produits et services d'IBM », a déclaré Greg Berard, président et chef de la direction de Converge. « Converge est un partenaire platine de longue date d'IBM, et nous sommes fiers de continuer à développer notre relation. Nous sommes impatients de faire progresser nos capacités en aidant nos clients à déployer les solutions et les services d'IBM afin d'atteindre leurs objectifs organisationnels. »

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques axées sur les services qui vise à offrir des solutions de premier plan. L'approche de solution globale de Converge offre des services d'analyse avancée, de modernisation des applications, de plateformes infonuagiques, de cybersécurité, d'infrastructure numérique et de milieu de travail numérique à des clients de différents secteurs. Les solutions de la Société s'appuient sur l'expertise en matière de services-conseils, de mise en œuvre et de services gérés de tous les principaux fournisseurs de TI sur le marché. Cette approche à multiples facettes permet à Converge de répondre aux exigences commerciales et technologiques propres à chacun des clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez convergetp.com.

