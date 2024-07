TORONTO et GATINEAU, QC, le 3 juill. 2024 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou la « Société ») (TSX: CTS) (FSE: 0ZB) (OTCQX: CTSDF) a annoncé aujourd'hui que, en date du 27 juin 2024, la Société a satisfait aux critères nécessaires à la déconsolidation de sa filiale majoritaire, Portage CyberTech Inc. (« Portage CyberTech ») à des fins comptables, à la suite de la décision de Converge de renoncer à son droit à une représentation majoritaire au sein du conseil d'administration de Portage Cybertech (le « conseil d'administration de Portage ») en vertu d'une convention de vote datée du 27 juin 2024 (la « convention de vote »).

Parallèlement à la signature de la convention de vote, Portage CyberTech a annoncé avoir conclu une nouvelle facilité de crédit autonome avec la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC), pour un maximum de 15 millions de dollars, dont 10 millions de dollars seront puisés immédiatement et 5 millions de dollars supplémentaires sont conditionnels à l'atteinte des objectifs financiers futurs.

« Satisfaire aux critères nécessaires pour la déconsolidation de Portage CyberTech de Converge est une étape importante pour chaque entreprise, a déclaré Shaun Maine, chef de la direction de Converge. Ce changement de cap permettra à Converge de demeurer un solide partenaire et défenseur des produits de pointe de l'industrie de Portage CyberTech et positionnera cette dernière sur sa propre trajectoire de croissance accélérée, entièrement indépendante de Converge. »

Shaun Maine, chef de la direction de Converge Group, conservera le poste de président du conseil d'administration de Portage, qui est composé de trois membres. À l'heure actuelle, Converge conserve la propriété d'environ 51 % des actions ordinaires en circulation de Portage CyberTech, en plus du prêt à long terme de 25 millions de dollars conclu avec Portage CyberTech.

À propos de Portage CyberTech, une société de Converge

Portage CyberTech alimente les transactions numériques de confiance entre les particuliers, les entreprises et les services gouvernementaux. Motivée par certains des projets numériques les plus ambitieux et notre désir d'accroître la visibilité de nos clients au pays et à l'étranger, notre équipe dévouée d'experts en tout ce qui concerne le numérique - l'identité, la gestion des accès, les services de confiance, et les communications, crée des solutions conçues pour communiquer avec votre clientèle. Pour en savoir plus, visitez le site portagecybertech.com.

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques axées sur les services qui vise à offrir des solutions de premier plan. L'approche de solution globale de Converge offre des services d'analyse avancée, d'intelligence artificielle (IA), de modernisation des applications, de plateformes infonuagiques, de cybersécurité, d'infrastructure numérique et de milieu de travail numérique à des clients de différents secteurs. Les solutions de la Société s'appuient sur l'expertise en matière de services-conseils, de mise en œuvre et de services gérés de tous les principaux fournisseurs de TI sur le marché. Cette approche à multiples facettes permet à Converge de répondre aux exigences commerciales et technologiques propres à chacun des clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez le site convergetp.com.

Information prospective

Ce communiqué contient certains « renseignements prospectifs » et « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable à Converge, à Portage Cybertech et à leurs activités. Tout énoncé qui comporte des discussions sur les prévisions, les attentes, les croyances, les plans, les projections, les objectifs, les hypothèses, les événements ou le rendement futurs se reconnaît souvent, mais pas toujours, à l'emploi d'expressions comme « s'attendre à », « ne pas s'attendre à », « est attendu », « anticiper » ou « ne pas anticiper », « planifier », « budget », « prévoir ». « estimer », « croire » ou « avoir l'intention » ou des variantes de ces mots et ces expressions, ou à l'affirmation selon laquelle certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent » ou « pourraient », ou « pourront » se produire ou être atteints. Ces expressions ne constituent pas des énoncés de faits historiques et peuvent être des énoncés prospectifs.

Bien que la Société fonde ces déclarations prospectives sur des hypothèses qu'elle juge raisonnables lors de leur formulation, la Société avertit les investisseurs que les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de rendement futur et que ses résultats d'exploitation réels et ceux de Portage Cybertech, leur situation financière et leur position dans le secteur, ainsi que le développement du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, peuvent différer sensiblement par rapport aux informations qui sont énoncées ou suggérées dans les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. En outre, même si les résultats d'exploitation, la situation financière et la position dans le secteur de la Société et de Portage Cybertech, ainsi que le développement du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, sont conformes aux déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué, ces résultats ou développements peuvent ne pas être révélateurs des résultats ou développements ayant lieu au cours de périodes subséquentes.

La Société ne peut garantir que ces énoncés s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient être sensiblement différents de ceux prévus dans les énoncés. Aucune déclaration prospective ne constitue une garantie de résultats futurs. Par conséquent, vous ne devez pas accorder une confiance excessive aux informations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été formulées. Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué représentent les attentes de la Société à la date indiquée aux présentes et sont susceptibles d'être modifiées après cette date. Toutefois, la Société décline toute intention, toute obligation ou tout engagement de mettre à jour ou de réviser toute information prospective ou d'annoncer publiquement les résultats de toute révision de ces déclarations, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres événements, sauf si la législation applicable en matière de valeurs mobilières l'exige.

Toutes les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont expressément qualifiées par les mises en garde qui précèdent.

SOURCE Converge Technology Solutions Corp.

Pour tout complément d'information, prière de vous adresser à : Converge Technology Solutions Corp., Courriel : [email protected], Téléphone : 416 360-1495