TORONTO et GATINEAU, QC, le 15 mars 2023 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSX: CTS) (FSE: 0ZB) (OTCQX: CTSDF) est heureuse de présenter ses résultats pour l'exercice financier complet (« exercice 2022 ») et pour le trimestre clos le 31 décembre 2022 (« T4 2022 »). Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Faits saillants financiers de l'exercice 2022 :

Les revenus bruts 1 se sont élevés à 3,09 milliards de dollars à l'exercice 2022, comparativement à 1,97 milliard de dollars à l'exercice 2021, soit une augmentation de 1,12 milliard de dollars ou 57 %.

se sont élevés à 3,09 milliards de dollars à l'exercice 2022, comparativement à 1,97 milliard de dollars à l'exercice 2021, soit une augmentation de 1,12 milliard de dollars ou 57 %. Le profit brut de l'exercice 2022 s'est établi à 550,8 millions de dollars, comparativement à 345,7 millions de dollars à l'exercice 2021, soit une augmentation de 205,1 millions de dollars ou 59 %.

La croissance du revenu brut interne 1 pour l'exercice 2022 s'est établie à 8.6 %, et la croissance intérieure du profit brut 1 à 10,5 %.

pour l'exercice 2022 s'est établie à 8.6 %, et la croissance intérieure du profit brut à 10,5 %. Le BAIIA ajusté1 a augmenté de 52 % et s'établit à 142,9 millions de dollars, comparativement à 94,0 millions de dollars à l'exercice 2021.

Le revenu net de l'exercice 2022 selon le mode de présentation actuel était 2,52 milliards de dollars, ce qui correspond à la publication préliminaire de la Société, soit une augmentation de 64,7 % par rapport aux résultats de l'exercice 2021. À la suite d'une modification de la convention comptable IFRS 15, les revenus nets déclarés ont été ajustés à la baisse de 356,8 millions de dollars. Voir « Passage aux revenus nets provenant des logiciels » ci-dessous pour une description complète du changement de convention comptable et de son impact sur les résultats déclarés des exercices 2021 et 2022. Cette modification des conventions comptables fondées sur les IFRS ne tient pas compte des changements apportés au rendement des activités ou de l'exploitation, et n'a eu aucune incidence sur le profit brut déclaré, le bénéfice net et le BAIIA ajusté.

L'encaisse s'élevait à 159,9 millions de dollars à la fin de 2022, et les emprunts au titre de la facilité de crédit renouvelable mondiale de la Société (la « facilité de crédit mondiale ») s'élevaient à 420,4 millions de dollars.

les emprunts au titre de la facilité de crédit renouvelable mondiale de la Société (la « facilité de crédit mondiale ») s'élevaient à 420,4 millions de dollars. L'arriéré dans le carnet des commandes de produits 2 a augmenté à 479,4 millions de dollars à la fin du T4 2022. Cela représente une croissance de plus de 46,6 millions de dollars par rapport au total du carnet de commandes au T3 2022 s'élevant à 432,8 millions de dollars et témoigne de l'incidence des défis continus au sein de la chaîne d'approvisionnement.

a augmenté à 479,4 millions de dollars à la fin du T4 2022. Cela représente une croissance de plus de 46,6 millions de dollars par rapport au total du carnet de commandes au T3 2022 s'élevant à 432,8 millions de dollars et témoigne de l'incidence des défis continus au sein de la chaîne d'approvisionnement. Le BPA ajusté de base 1 est de 0,50 $ par action pour l'exercice 2022, en hausse de 43 % par rapport à 0,35 $ par action pour l'exercice 2021.

est de 0,50 $ par action pour l'exercice 2022, en hausse de 43 % par rapport à 0,35 $ par action pour l'exercice 2021. Sur une base annualisée, le BAIIA ajusté pro forma1 s'est élevé à 167,6 millions de dollars.

_________________________________ 1 Il s'agit d'une mesure non conforme aux IFRS (y compris le ratio non conforme aux IFRS). Ce n'est pas une mesure reconnue, définie ou normalisée en vertu des IFRS. Consultez la section des mesures financières non conformes aux IFRS du présent communiqué de presse pour consulter les définitions, les utilisations et un rapprochement des mesures financières historiques non conformes aux IFRS et des mesures financières conformes aux IFRS les plus directement comparables. 2 L'arriéré dans le carnet des commandes de produits réservés est calculé en fonction des bons de commande reçus de clients qui n'ont pas encore été livrés à la fin de l'exercice.

« En 2022, Converge a connu une croissance plus rapide que tout autre fournisseur public comparable à l'échelle mondiale, augmentant son profit brut de 59 % par rapport à l'année précédente, ce qui s'est traduit par une croissance organique du profit brut de 10,5 % », a déclaré Shaun Maine, PDG de Converge. « Et nous nous attendons à améliorer continuellement ces résultats en 2023, en devançant le marché sur le plan de la croissance en élargissant les domaines de solutions de grande valeur comme l'analyse des données, l'IA, l'informatique en nuage et la cybersécurité, tout en déployant simultanément divers services gérés et en continuant d'élargir nos offres en Europe. »

Faits saillants financiers du T4 2022

Les revenus bruts 1 au T4 2022 se sont élevés à 956,8 millions de dollars comparativement à 645.2 millions de dollars au T4 2021, soit une augmentation de 314,6 millions de dollars ou 49 %.

au T4 2022 se sont élevés à 956,8 millions de dollars comparativement à 645.2 millions de dollars au T4 2021, soit une augmentation de 314,6 millions de dollars ou 49 %. Le profit brut s'est établi à 168,9 millions de dollars comparativement à 115,9 millions de dollars au T4 2021, soit une augmentation de 53,0 millions de dollars ou 46 %.

Le BAIIA ajusté 1 a augmenté de 24 % et s'établit à 43,1 millions de dollars comparativement à 34,7 millions de dollars au T4 2021

a augmenté de 24 % et s'établit à 43,1 millions de dollars comparativement à 34,7 millions de dollars au T4 2021 Le revenu net au T4 2022 selon le mode de présentation actuel s'est établi à 771,6 millions de dollars, ce qui correspond à la publication préliminaire de la Société, pour une augmentation de 53 % par rapport aux résultats de T4 2021. À la suite d'une modification de la convention comptable IFRS 15, les revenus nets déclarés ont été rajustés à la baisse de 130,6 millions de dollars. Voir « passage aux revenus nets provenant des logiciels » ci-dessous pour une description complète du changement de convention comptable et de son incidence sur les résultats déclarés au T4 2022 et au T4 2021. Cette modification des conventions comptables fondées sur les IFRS ne tient pas compte des changements apportés au rendement des activités ou de l'exploitation, et n'a eu aucune incidence sur le profit brut déclaré, le bénéfice net et le BAIIA ajusté.

Le flux de trésorerie des activités s'est élevé à 30,4 millions de dollars, comparativement à 17,9 millions de dollars au T4 2021, ce qui représente une augmentation de 69 %.

Les commandes du T4 2002 3 ont dépassé le milliard de dollars, en préparation d'un solide exercice 2023 avec 89 % de nos clients achetant déjà plus d'un service ou plus d'une solution.

ont dépassé le milliard de dollars, en préparation d'un solide exercice 2023 avec 89 % de nos clients achetant déjà plus d'un service ou plus d'une solution. BPA ajusté1 de 0,16 $ par action pour le T4 2022, en hausse de 43 % par rapport à 0,12 $ par action au T4 2021.

« Nous exécutons notre stratégie avec succès, tout en gérant l'arriéré et les problèmes d'inventaire, ce qui démontre la résilience de notre offre malgré les conditions macroéconomiques actuelles », a poursuivi M. Maine. « Nous sommes heureux d'annoncer que plus de 90 % de l'arriéré du quatrième trimestre a été expédié au premier trimestre de 2023, ce qui devrait contribuer à un bon premier trimestre 2023. Nous prévoyons que le rendement financier du premier trimestre sera plus près de celui du quatrième trimestre, comparativement aux tendances historiques, où le premier trimestre a connu une baisse saisonnière d'environ 20 % à 25 % par rapport au quatrième trimestre. Bien que l'on s'attende à ce que le marché global demeure stable en 2023, nous prévoyons que nous gagnerons des parts de marché de façon organique et que nous verrons une amélioration de nos marges de profit brut et de BAIIA ajustés1 »

__________________________________ 3 Les commandes représentent le revenu brut des contrats fondé sur le revenu réel constaté au cours de la période, plus la variation dans l'arriéré du carnet de commandes du trimestre précédent.

Faits saillants des activités du T4 2022 et de l'exercice 2022

Réalisation de 10 acquisitions tout au long de 2022, représentant 1,2 milliard de dollars de revenus bruts sur une base pro forma, y compris la 35 e acquisition de Converge et son entrée sur le marché britannique avec Stone Technologies Group, ce qui contribue à l'expansion mondiale de la Société.

acquisition de Converge et son entrée sur le marché britannique avec Stone Technologies Group, ce qui contribue à l'expansion mondiale de la Société. Réalisation de 105 nouveaux logos nets au T4 2022, ce qui donne 433 nouveaux logos nets tout au long de l'exercice.

Au cours du T4 2022, la Société a nommé Sean Colicchio au poste de dirigeant mondial de la sécurité de l'information, responsable des stratégies de sécurité physique et numérique de Converge, ainsi que de l'identification et de l'atténuation des risques de cybersécurité.

Le Conseil d'administration a formé un comité spécial d'administrateurs indépendants pour entreprendre, en consultation avec ses conseillers financiers et juridiques établis, un examen et une évaluation des solutions de rechange stratégiques qui peuvent être mises à la disposition de la Société pour débloquer la valeur pour les actionnaires.

Développements ultérieurs

Annonce de la mise à jour du rôle de Greg Berard au poste de président et chef de la direction mondial, tout en continuant de relever de Shaun Maine à titre de chef de la direction du Groupe. La responsabilité de Greg s'étendra à l'échelle mondiale afin de mettre en phase la stratégie de Converge sur la même échelle opérationnelle et la même empreinte opérationnelle que celles que l'on retrouve en Amérique du Nord.

mise à jour du rôle de Greg Berard au poste de président et chef de la direction mondial, tout en continuant de relever de Shaun Maine à titre de chef de la direction du Groupe. La responsabilité de Greg s'étendra à l'échelle mondiale afin de mettre en phase la stratégie de Converge sur la même échelle opérationnelle et la même empreinte opérationnelle que celles que l'on retrouve en Amérique du Nord. Le 9 février 2023, la Société a annoncé l'augmentation de sa facilité de crédit mondiale, qui est passée de 500 millions de dollars à 600 millions de dollars dans le cadre de la clause « accordéon », sans changement aux modalités de crédit existantes.

La Société a utilisé une partie du produit de cette facilité pour acquérir la participation restante de 25 % dans Rednet. La Société a effectué cette transaction au premier trimestre.

À la suite d'un congé de maladie, Richard Lecoutre a démissionné de Converge pour des raisons médicales. Matt Smith retournera au poste de chef des finances par intérim, qu'il a déjà occupé entre juin 2021 et septembre 2022.

« Richard a fait progresser notre organisation financière avec les meilleurs processus de sa catégorie pendant son mandat et a eu un impact positif durable sur Converge », a déclaré M. Maine. « Je tiens à remercier personnellement Richard pour tout ce qu'il a fait pour Converge et je lui souhaite un prompt rétablissement. Matt a fait ses preuves en tant que solide dirigeant des finances, et j'ai confiance en sa capacité à prendre la relève et à diriger de nouveau notre organisation financière. »

Passage aux revenus nets provenant des logiciels

Au quatrième trimestre, la Société a adopté un changement de convention comptable en réponse aux nouvelles directives des IFRS qui ont présenté de nouvelles interprétations du rôle d'une société lorsqu'elle revend certaines licences de logiciels d'origine, pour les entreprises qui ont précédemment déclaré des revenus de logiciels sur une base brute, afin de passer au traitement net (« passage aux revenus nets provenant des logiciels »). La modification de la convention comptable s'applique aux résultats vérifiés de l'exercice 2022 et de l'exercice 2021 à des fins de comparaison. De plus, les effets trimestriels du passage aux revenus nets provenant des logiciels sur les résultats déclarés de l'entreprise pour 2022 et 2021 ont été inclus en annexe, et peuvent également être consultés dans le rapport de gestion de l'entreprise pour le T4 et l'exercice 2022.

Le tableau suivant présente les détails de l'incidence du passage aux revenus nets provenant des logiciels sur les revenus nets déclarés de l'entreprise pour le T4 2022, l'exercice 2022 et l'exercice précédent :



T4 2022 T4 2021

Solde avant le

changement de

convention comptable Incidence du

changement

de politique Revenu net

déclaré Reclassifié Produit 638 261 $ (130 631) 507 630 $ 353 884 $ Services gérés 33 344

- 33 344

22 372

Services de tiers et professionnels 99 953

- 99 953

69 695

Total des revenus nets 771 558 $ (130 631) 640 927 $ 445 951 $

















Exercice 2022 Exercice 2021

Solde avant le

changement de

convention comptable Incidence du

changement

de politique Revenu net

déclaré Reclassifié Produit 2 057 477 $ (356 810) 1 700 667 $ 1 038 197 $ Services gérés 119 630

- 119 630

75 886

Services de tiers et professionnels 344 350

- 344 296

215 654

Total des revenus nets 2 521 457 $ (356 810) 2 164 647 $ 1 329 737 $

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques axées sur les services qui vise à offrir des solutions de premier plan. L'approche de solution globale de Converge offre des services d'analyse avancée, de modernisation des applications, de plateformes infonuagiques, de cybersécurité, d'infrastructure numérique et de milieu de travail numérique à des clients de différents secteurs. La Société fournit ces solutions informatiques grâce à des services de consultation, de mise en œuvre et de gestion couvrant tous les principaux fournisseurs de technologies de l'information sur le marché. Cette approche multidimensionnelle permet à Converge de répondre aux exigences commerciales et technologiques uniques de tous ses clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez convergetp.com.

Sommaire des états consolidés de la situation financière

(en milliers de dollars canadiens)



31 décembre 2022 31 décembre 2021 Actifs







Actifs courants









Trésorerie 159 890 $ 248 193 $

Trésorerie soumise à restrictions 5 230

-



Créances clients et autres débiteurs 781 683

416 499



Stocks 158 430

104 254



Charges payées d'avance et autres actifs 23 046

11 762





1 128 279

780 708

Actifs non courants









Immobilisations corporelles et actifs au titre de droits d'utilisation, montant net 88 352

30 642



Immobilisations incorporelles, montant net 463 751

233 586



Survaleur 563 848

323 284



Autres actifs non courants 4 646

617





2 248 876 $ 1 368 837 $











Passifs







Passifs courants









Dettes fournisseurs et autres créditeurs 824 924 $ 519 434 $

Emprunts 421 728

816



Autres passifs financiers 123 932

29 407



Produits différés et autres passifs 60 210

27 581



Impôts sur le résultat à payer 7 112

13 977





1 437 906

591 215

Passifs non courants









Autres passifs financiers 77 183

85 296



Emprunts -

412



Passif d'impôt différé 102 977

43 086





1 618 066 $ 720 009 $











Capitaux propres









Actions ordinaires 595 019

633 489



Surplus d'apport 7 919

2 325



Droits d'échange 1 705

2 396



Cumul des autres éléments du résultat global 13 708

329



Déficit (18 441)

(25 050)

Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires de Converge 599,910

101 747

Participation ne donnant pas le contrôle 30,900









630 810

648 828





2 248 876 $ 1 368 837 $

Sommaire des états consolidés du résultat et du résultat global

(en milliers de dollars canadiens)



Trimestre clos les

31 décembre Période de 12 mois close le

31 décembre

2022

2021 2022

2021

















Revenus















Produit 507 630 $ 353 884 $ 1 700 667 $ 1 038 196 $ Service 133 297

92 067

463 980

291 541

Total des revenus 640 927

445 951

2 164 647

1 329 737

Coût des ventes 472 011

330 058

1 613 879

984 033

Bénéfice brut 168 916

115 893

550 768

345 704



















Frais généraux, frais de vente et frais d'administration 126 377

81 440

413 644

254 805

Résultat avant les éléments suivants 42 539

34 453

137 124

90 899

Amortissement 20 363

11 925

75 114

36 473

Charges financières, montant net 9 062

2 125

19 860

7 801

Charges spéciales 18 654

2 595

38 146

19 701

Charge de rémunération fondée sur des actions 1 422

1 132

5 594

2 325

Autres charges (produits) 2 057

6 108

(20 375)

625

Bénéfice avant impôts sur le résultat (9 019)

10 568

18 785

23 974



















Charge (recouvrement) d'impôt (4 363)

3 488

(4 059)

7 608



















Bénéfice net (4 656) $ 7 080 $ 22 844 $ 16 366 $ Bénéfice net (perte nette) attribuable à :















Actionnaires de Converge (3 528)

6 660

27 283

15 946

Participation ne donnant pas le contrôle (1 128)

420

(4 439)

420



(4 656) $ 7 080 $ 22 844 $

16 366 $ Autres éléments du résultat global















Différences de change liées à la conversion des établissements à l'étranger (14 238)

465

(13 379)

488

Résultat global 9 582 $ 6 615 $ 36 223 $ 15 878 $ Résultat global (perte) attribuable à :















Actionnaires de Converge 10 710

6 195

40 662

15 458

Participation ne donnant pas le contrôle (1 128)

420

(4 439)

420



9 582 $ 6 615 $ 36 223 $

15 878 $

















BAIIA ajusté1 43 064 $ 34 685 $ 142 868 $ 94 035 $ BAIIA ajusté en pourcentage du profit brut1 25,5 %

30,0 %

25,9 %

27,0 %



Sommaire des états consolidés des flux de trésorerie

(en milliers de dollars canadiens)





Pour le trimestre clos le

30 décembre Pour la période de 12 mois

close le 30 décembre



2022



2021



2022



2021



























Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation















Bénéfice net (perte nette) (4 656) $ 7 080 $ 22 844 $ 16 366 $ Ajustements pour rapprocher le bénéfice net (perte) et la trésorerie nette des activités d'exploitation















Amortissement 21 994

12 952

80 065

39 587

Pertes (gains) de change latents 951

5 670

(19 581)

645

Charge de rémunération fondée sur des actions 1 422

1 132

5 594

2 325

Charges financières, montant net 9 062

2 125

19 860

7 801

Variation de la juste valeur de la contrepartie conditionnelle 14 033

(1 138)

14 033

5 100

Charge (recouvrement) d'impôt (4 363)

3 488

(4 059)

7 608



38 443

31 309

118 756

79 432

Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement (8 048)

(13 376)

(77 170)

7 633

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 30 395

17 933

41 586

87 065



















Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement















Acquisition d'immobilisations corporelles (5 131)

(2 648)

(23 942)

(6 310)

Produit sur la cession d'immobilisations corporelles 475

(364)

299

187

Remboursement de la contrepartie conditionnelle -

-

(10 135)

(5 502)

Remboursement de la contrepartie différée (4 521)

-

(11 501)

(5 627)

Regroupements d'entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise (64 466)

(16 256)

(418 147)

(260 550)

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (73 643)

(19 268)

(463 426)

(277 802)



















Flux de trésorerie liés aux activités de financement















Transferts de (à) la trésorerie soumise à restrictions (39)

11 467

(4 411)

-

Intérêts payés (6 022)

(103)

(10 309)

(5 742)

Dividendes versés 4

-

(1 084)

-

Paiements des obligations locatives (3 796)

(3 043)

(12 290)

(10 044)

Produit de l'émission d'actions ordinaires et de bons de souscription -

-

-

493 883

Produit du financement par actions d'une participation ne donnant pas le contrôle -

33 200

-

33 200

Rachat d'actions ordinaires (9 461)

-

(40 000)

-

Remboursement des billets payables (40)

(296)

(236)

(4 086)

Remboursement des emprunts 46 734

(379)

404 640

(135 827)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement 27 380

40 846

336 310

371 384



























Variation nette de la trésorerie au cours de la période (15 868)

39 511

(85 530)

180 647

Effet des opérations de change sur la trésorerie 3 529

1 680

(2 773)

2 779

Trésorerie au début de la période 172 229

207 002

248 193

64 767

Trésorerie à la fin de la période 159 890 $ 248 193 $ 159 890 $ 248 193 $

Annexe Incidence trimestrielle du passage aux revenus nets provenant des logiciels au T4 de l'exercice 2022 et résultats historiques

Le tableau suivant illustre l'incidence du passage aux revenus nets provenant des logiciels sur les huit derniers trimestres de la Société :

Pour le trimestre clos le T4 2022 T3 2022 T2 2022 T1 2022 T4 2021 T3 2021 T2 2021 T1 2021 Revenus nets déclarés antérieurement 771 558 603 206 596 656 550 037 504 983 367 349 345 307 310 202 Incidence du passage aux revenus nets provenant des logiciels (130 631) (88 721) (81 460) (55 998) (59 032) (65 548) (31 264) (42 260) Revenus nets, ajustés 640 927 514 485 515 196 494 039 445 951 301 801 314 043 267 942 Profit brut (inchangé) 168 916 139 654 133 152 109 045 115 893 83 771 78 244 67 797 Marge brute, précédemment déclarée 22 % 23 % 22 % 20 % 23 % 23 % 23 % 22 % Incidence du passage aux revenus nets provenant des logiciels 4 % 4 % 3 % 2 % 3 % 5 % 2 % 3 % Marge brute, ajustée 26 % 27 % 26 % 22 % 26 % 28 % 25 % 25 %

Mesures financières non conformes aux IFRS

Le présent communiqué fait référence à certains indicateurs de rendement, notamment le BAIIA ajusté qui n'a pas de signification normalisée en vertu des IFRS et qui pourrait ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d'autres sociétés. La direction est d'avis que ces mesures sont utiles pour la plupart des actionnaires, des créanciers et d'autres intervenants dans l'analyse des résultats de la Société. Ces mesures financières ne doivent pas être considérées comme un substitut aux résultats consolidés ou à toute autre mesure de rendement en vertu des IFRS.

BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté représente le bénéfice net (perte nette) ajusté(e) pour exclure l'amortissement, la dépréciation, les charges d'intérêts et les charges financières, les gains et pertes de change, la charge de rémunération fondée sur des actions, la charge d'impôt et les charges spéciales. Les charges spéciales sont essentiellement des charges de restructuration liées à la cessation d'emploi de salariés, à la résiliation de contrats de location et aux restructurations de sociétés acquises, ainsi qu'à certains honoraires juridiques ou provisions relatifs aux sociétés acquises. De temps à autre, elles peuvent également inclure des ajustements de la juste valeur de la contrepartie éventuelle et d'autres ajustements comme les coûts non récurrents liés aux restructurations, financements et acquisitions.

La Société se sert du BAIIA ajusté pour fournir à ses investisseurs des mesures supplémentaires de sa performance financière, faisant ainsi ressortir les tendances de ses activités principales qui n'auraient pu se dégager seulement au moyen des mesures financières conformes aux IFRS. La Société croit que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties intéressées utilisent fréquemment des mesures non conformes aux IFRS pour évaluer les émetteurs. La direction utilise aussi des mesures non conformes aux IFRS afin de faciliter les comparaisons du rendement d'exploitation d'une période à l'autre, de préparer le budget d'exploitation annuel et d'évaluer sa capacité de s'acquitter de ses dépenses d'investissement et de satisfaire à ses besoins en fonds de roulement.

Le BAIIA ajusté n'est pas une mesure reconnue, définie, ni normalisée selon les IFRS. La définition du BAIIA ajusté que donne la Société sera probablement différente de celle qu'utilisent d'autres sociétés, et la comparaison pourrait donc être limitée. Le BAIIA ajusté ne doit pas être considéré distinctement des mesures préparées conformément aux IFRS ou s'y substituer. Les investisseurs sont encouragés à examiner les états financiers et les informations de la Société dans leur totalité et sont invités à ne pas se fier indûment aux mesures non conformes aux IFRS et à les visualiser en conjonction avec les mesures financières conformes aux IFRS les plus comparables.

La Société a rapproché le BAIIA ajusté avec la mesure financière IFRS la plus comparable, comme suit :



Pour le trimestre clos le

31 décembre Pour la période de 12 mois

close le 31 décembre

2022

2021

2022

2021

Résultat avant impôt sur le résultat (9 019) $ 10 568 $ 18 785 $ 23 974 $ Charges financières 9 062

2 125

19 860

7 801

Charge de rémunération fondée sur des actions 1 422

1 132

5 594

2 325

Amortissement 20 363

11 925

75 114

36 473

Amortissement inclus dans le coût des ventes 1 631

671

4 950

3 114

Perte (profit) de change 951

5 669

(19 581)

647

Charges spéciales 18 654

2 595

38 146

19 701

BAIIA ajusté 43 064 $ 34 685 $ 142 868 $ 94 035 $

Flux de trésorerie disponibles ajustés et conversion des flux de trésorerie disponibles ajustés

La Société calcule le flux de trésorerie disponible ajusté comme étant le BAIIA ajusté moins : (i) les dépenses en immobilisations et (ii) les paiements de location relatifs à la norme IFRS 16, obligations locatives. Les dépenses en immobilisations et les sorties de trésorerie au titre des contrats de location-acquisition selon la norme IFRS 16 se trouvent respectivement dans les sections Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement et Flux de trésorerie liés aux activités de financement de l'état consolidé des flux de trésorerie de la Société. Les flux de trésorerie disponibles ajustés sont une mesure utile qui permet à la Société de déterminer principalement combien de liquidités avant impôt sont disponibles pour un investissement continu dans l'entreprise et pour la stratégie de croissance par acquisition de la Société.

La direction est également d'avis que le BAIIA ajusté est un bon substitut pour la génération de trésorerie et que, par conséquent, la conversion des flux de trésorerie disponibles ajustés est une mesure utile qui démontre le taux auquel la Société peut convertir le BAIIA ajusté en liquidités.

Le tableau suivant présente le calcul des flux de trésorerie ajustés et de la conversion des flux de trésorerie ajustés pour le T4 2022 et l'exercice 2022 :



Pour le trimestre clos le

31 décembre Pour la période de 12 mois

close le 31 décembre

2022

2021 2022

2021

BAIIA ajusté 43 064 $ 34 685 $ 142 868 $ 94 035 $ Dépenses en immobilisations récurrentes (2 597)

(2 648) (11 219)

(6 310)

Paiement des obligations locatives (3 796)

(3 043) (12 290)

(10 044)

Flux de trésorerie disponibles ajustés 36 671 $ 28 994 $ 119 359 $ 77 681 $ Conversion des flux de trésorerie disponibles ajustés 85 %

84 % 84 %

83 %



BAIIA ajusté en pourcentage du profit brut

La Société estime que le BAIIA ajusté en pourcentage du profit brut est une mesure utile de l'efficacité et de la rentabilité d'exploitation de la Société. Il est calculé en divisant le BAIIA ajusté par le profit brut.

Bénéfice net ajusté (perte) et bénéfice par action (« BPA ») ajusté

Le bénéfice net ajusté (perte) représente le bénéfice net (perte) ajusté pour exclure les charges spéciales, l'amortissement des actifs incorporels acquis et la rémunération fondée sur les actions. La Société croit que le bénéfice net ajusté (perte) est une mesure plus utile que le bénéfice net (perte), car il exclut l'incidence des éléments ponctuels, non monétaires ou non récurrents qui ne reflètent pas le rendement commercial sous-jacent de Converge. Le BPA ajusté est calculé en divisant le bénéfice net ajusté (perte) par le total des actions moyennes pondérées en circulation, de base et après dilution.

La Société a fourni un rapprochement de la mesure financière IFRS la plus comparable comme suit :



Pour le trimestre clos le

31 décembre Pour la période de 12 mois

close le 31 décembre

2022

2021

2022

2021

Bénéfice net (perte nette) (4 656) $ 7 080 $ 22 844 $ 16 366 $ Charges spéciales 18 654

2 595

38 146

19 701

Amortissement des immobilisations incorporelles acquises 16 502

9 021

59 549

26 438

Perte (profit) de change 951

5 669

(19 481)

647

Rémunération fondée sur des actions 1 422

1 132

5 594

2 325

Bénéfice net ajusté : 32 873 $ 25 497 $ 106 552 $ 65 477 $ De base 0,16

0,12

0,50

0,35

Dilué 0,16

0,12

0,49

0,35



Revenus bruts et revenus bruts pour la croissance organique

Le revenu brut est une mesure non conforme aux IFRS et représente le montant brut facturé aux clients, ajusté en fonction des montants différés ou accumulés. La Société considère que le revenu brut est une mesure financière de rechange utile au revenu net, la mesure des IFRS, car il reflète mieux les fluctuations de volume que le revenu net. Selon les directives applicables de la norme IFRS 15 « principal par rapport à l'agent », le principal enregistre les revenus sur une base brute et l'agent enregistre la commission sur une base nette. Dans les transactions où Converge agit à titre d'agent entre le client et le fournisseur, le revenu net est calculé en réduisant le revenu brut par le montant du coût de vente.

La Société a fourni un rapprochement du revenu brut et du revenu net, qui est la mesure financière des IFRS la plus comparable, comme suit :



T4 2022 T4 2021

Sans changement

de politique

Passage aux revenus

nets provenant

des logiciels Déclaré

Ajusté

Produit 638 261 $ - 638 261 $ 412 916 $ Services gérés 36 244

- 36 244

24 577

Services de tiers et professionnels 282 298

- 282 298

204 658

Total des revenus bruts 956 803 $

- 956 803 $ 642 151 $ Ajustement pour les ventes effectuées en tant qu'agent 185 245

130 631 315 876

196 200

Revenu net 771 558 $ (130 631) 640 927 $ 445 951 $



EXERCICE 2022

EXERCICE 2021

Sans changement

de politique

Passage aux revenus

nets provenant

des logiciels Déclaré

Ajusté

Produit 2 057 477 $ - 2 057 477 $ 1 236 301 $ Services gérés 138 176

- 138 176

88 782

Services de tiers et professionnels 895 328

- 895 328

649 707

Total des revenus bruts 3 090 981 $ - 3 090 981 $ 1 974 790 $ Ajustement pour les ventes effectuées en tant qu'agent 569 524

356 810 926 334

645 053

Revenu net 2 521 457 $ (356 810) 2 164 647 $ 1 329 737 $

Croissance intérieure

La Société mesure la croissance intérieure aux niveaux du revenu brut et du profit brut, et inclut les contributions au titre de la participation de Converge pour la période en cours et les périodes comparatives. Dans le calcul de la croissance intérieure, la Société déduit donc le revenu brut et le profit brut générés par les sociétés acquises au cours de la ou des période(s) de déclaration en cours.

La croissance intérieure du revenu brut est calculée en déduisant les revenus bruts de la période précédente (tels qu'ils sont déclarés dans les documents publics de la Société) des revenus bruts de la période en cours pour le même portefeuille de sociétés. Le pourcentage de croissance intérieure du revenu brut est calculé en divisant la croissance intérieure par les revenus bruts déclarés de la période précédente.

Le tableau suivant calcule la croissance intérieure des revenus bruts pour l'exercice 2022 :



Exercice 2022 Revenu brut 3 090 981 $ Moins : revenus bruts des sociétés non détenues au cours de la période comparative 945 777

Revenus bruts des sociétés détenues au cours de la période comparative 2 145 204 $ Revenu brut de la période précédente 1 974 790

Croissance intérieure - en dollars 170 414 $ Croissance intérieure - en pourcentage 8,6 %



La croissance intérieure du profit brut est calculée en déduisant le profit brut de la période précédente, tel qu'il est déclaré dans les documents publics des sociétés, du profit brut de la période en cours pour le même portefeuille de sociétés. Le pourcentage de croissance intérieure du profit brut est calculé en divisant la croissance intérieure par le profit brut déclaré de la période précédente.

Le tableau suivant calcule la croissance intérieure du profit brut pour l'exercice 2022 :



Exercice 2022 Bénéfice brut 550 766 $ Moins : profit brut des sociétés non détenues au cours de la période comparative 168 825

Profit brut des sociétés détenues au cours de la période comparative 381 941

Profit brut de la période précédente 345 705

Croissance intérieure - en dollars 36 236 $ Croissance intérieure - en pourcentage 10 5 %



BAIIA ajusté pro-forma

Le tableau suivant fait un rapprochement du BAIIA ajusté déclaré avec le BAIIA ajusté pro-forma calculé de la Société au 31 décembre 2022 :







$ BAIIA ajusté - exercice 2022 142 868



Ajouter :

Contribution pro forma des acquisitions 16 489 Économies annualisées en frais de vente, frais généraux et

frais d'administration grâce au retrait de coûts 7 295 Autres synergies attendues 959 Total des ajustements pro forma 24 743 BAIIA ajusté pro-forma 167 611

Information prospective

Ce communiqué contient certains « renseignements prospectifs » et « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable à Converge et à ses activités. Tout énoncé qui comporte des discussions sur les prévisions, les attentes, les croyances, les plans, les projections, les objectifs, les hypothèses, les événements ou le rendement futurs se reconnaît souvent, mais pas toujours, à l'emploi d'expressions comme « s'attendre à », « ne pas s'attendre à », « est attendu », « anticiper » ou « ne pas anticiper », « planifier », « budget », « prévoir », « estimer », « croire » ou « avoir l'intention » ou des variantes de ces mots et ces expressions, ou à l'affirmation selon laquelle certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent » ou « pourraient », ou « pourront » se produire ou être atteints. Ces expressions ne constituent pas des énoncés de faits historiques et peuvent être des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se fondent nécessairement sur différentes estimations et hypothèses qui, tout en étant considérées comme raisonnables par la direction, sont intrinsèquement subordonnées à d'importantes éventualités connues et inconnues et incertitudes, et à de nombreux facteurs qui pourraient entraîner un écart important entre les résultats réels et ceux qui sont mentionnés de façon explicite ou implicite dans ces énoncés prospectifs. Sauf si la loi l'exige, Converge n'assume aucune obligation de les mettre à jour si ces convictions, opinions et estimations ou si d'autres circonstances changent. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

Pour obtenir une description détaillée des risques et des incertitudes auxquels la Société est confrontée, ainsi que de ses activités et de ses affaires, les lecteurs sont invités à consulter les documents déposés par la Société sur SEDAR sous le profil de la Société à l'adresse www.sedar.com , y compris sa notice annuelle la plus récente, son rapport de gestion et ses états financiers annuels et trimestriels.

