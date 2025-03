Converge publie ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2024

TORONTO et GATINEAU, QC, le 10 mars 2025 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSX: CTS) (FSE: 0ZB) (OTCQX: CTSDF) est heureuse de présenter ses résultats financiers pour les périodes de trois mois et l'exercice ayant pris fin le 31 décembre 2024. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Faits saillants du quatrième trimestre de 2024 (d'une année à l'autre, sauf indication contraire) :

Le chiffre d'affaires brut 1 s'est élevé à 1,11 G$, soit une augmentation de 27,4 millions de dollars ou 2,5 %;

s'est élevé à 1,11 G$, soit une augmentation de 27,4 millions de dollars ou 2,5 %; Croissance interne du chiffre d'affaires brut 1 de 3,0 % et croissance interne de la marge brute de (0,0 %) ;

de 3,0 % et croissance interne de la marge brute de (0,0 %) ; Revenus de 680,8 millions de dollars, soit une augmentation de 29,7 millions de dollars;

Le bénéfice brut a baissé de 1,6 % pour s'établir à 178,6 millions de dollars, ce qui représente une marge brute de 26,7 %;

Le BAIIA ajusté 1 a augmenté de 3,0 % pour s'établir à 47,9 millions de dollars;

a augmenté de 3,0 % pour s'établir à 47,9 millions de dollars; Les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation étaient de 57,0 millions de dollars, soit une baisse de 57,5 millions de dollars, comparativement à 114,5 millions de dollars lors de la période comparative de l'exercice précédent;

Rendement en capital de 20,6 millions de dollars versé aux actionnaires 1 , par rapport à un rendement en capital de 4,7 millions de dollars versé aux actionnaires au quatrième trimestre de l'exercice 2023;

, par rapport à un rendement en capital de 4,7 millions de dollars versé aux actionnaires au quatrième trimestre de l'exercice 2023; Réduction de la dette nette de 14,5 millions de dollars par rapport à 127,9 millions de dollars au troisième trimestre de 2024; maintien d'un ratio de levier inférieur à 0,7 x.

Faits saillants de l'exercice 2024 (d'une année à l'autre, sauf indication contraire) :

Le chiffre d'affaires brut 1 s'est élevé à 4,12 G$, soit une augmentation de 82,8 millions de dollars ou 2,1 %;

s'est élevé à 4,12 G$, soit une augmentation de 82,8 millions de dollars ou 2,1 %; Croissance interne du chiffre d'affaires brut 1 de 2,3 % et croissance interne de la marge brute de (0,7 %);

de 2,3 % et croissance interne de la marge brute de (0,7 %); Revenus de 2,59 G$, soit une baisse de 113,1 millions de dollars ou 4,2 %;

Le bénéfice brut a baissé de 1,6 % pour s'établir à 691,4 millions de dollars, ce qui représente une marge brute de 26,7 %;

Le BAIIA ajusté 1 a baissé de 1,7 % pour s'établir à 167,3 millions de dollars;

a baissé de 1,7 % pour s'établir à 167,3 millions de dollars; Perte nette de 181,0 millions de dollars, soit une augmentation en perte de 174,6 millions de dollars, en raison de la charge de dépréciation hors trésorerie du secteur allemand de 176,1 millions de dollars;

Rendement en capital de 82,3 millions de dollars versé aux actionnaires par rapport aux 23,5 millions de dollars versés aux actionnaires lors de la période comparative de l'exercice précédent;

Les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation étaient de 269,4 millions de dollars, soit une augmentation de 39,9 millions de dollars, comparativement à 229,5 millions de dollars lors de la période comparative de l'exercice précédent; et

Réduction de la dette nette de 96,4 M$, passant de 209,8 M$ au quatrième trimestre de 2023 à 113,4 M$.

_________________ 1 Mesures non conformes aux IFRS (y compris des ratios non conformes aux IFRS ou des mesures financières supplémentaires) qui ne sont pas reconnues, définies, ni normalisées selon les IFRS. Consultez la section « Mesures financières non conformes aux IFRS » du présent communiqué pour connaître les définitions, les utilisations et un rapprochement des mesures financières historiques non conformes aux IFRS et des mesures financières conformes aux IFRS les plus directement comparables.

Sommaire financier

Trimestre clos les

31 décembre Exercice clos

le 31 décembre (en milliers de dollars, sauf les montants par action) 2024 $ 2023 $ 2024 $ 2023 $ Chiffre d'affaires brut1 1 106 055 1 078 663 4 120 717 4 037 921 Revenus 680 778 651 090 2 592 081 2 705 207 Profit brut 178 629 181 529 691 442 702 880 Profit brut % 26,2 % 27,9 % 26,7 % 26,0 % BAIIA ajusté1 47 885 46 505 167 315 170 294 BAIIA ajusté en pourcentage du profit brut1 26,8 % 25,6 % 24,2 % 24,2 % Perte nette (9 174) 4 781 (180 986) (6 393) Bénéfice net ajusté1 45 586 38 214 130 289 108 399 BAIIA ajusté1 0,23 0,19 0,66 0,53

Converge sera racheté par H.I.G. Capital

Le 7 février 2025, Converge a annoncé avoir conclu une convention d'arrangement (la « convention d'arrangement ») avec une société affiliée de H.I.G. Capital (« H.I.G. »), en vertu de laquelle H.I.G. a accepté d'acquérir toutes les actions ordinaires émises et en circulation (les « actions ordinaires ») de la Société (la « transaction »). En vertu des modalités de la convention d'arrangement, les actionnaires recevront 5,50 $ en espèces par action ordinaire, à l'exception de celles détenues par certains actionnaires qui concluent des ententes de transfert de participation, ce qui représente des primes d'environ 56 % et 57 % respectivement par rapport au cours de clôture et au cours moyen pondéré sur 30 jours en fonction des volumes des actions à la TSX le 6 février 2025, dernier jour de bourse avant l'annonce de la transaction. Le prix d'achat de la transaction valorise Converge à une valeur d'entreprise d'environ 1,3 milliard de dollars canadiens. À la conclusion de la transaction, la Société a l'intention de demander la radiation des actions ordinaires de tous les marchés publics et de cesser d'être un émetteur assujetti en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières.

La transaction sera examinée par les actionnaires lors d'une assemblée extraordinaire des actionnaires qui aura lieu le 10 avril 2025. Converge déposera sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca une circulaire d'information de la direction concernant les questions à examiner lors de cette assemblée et l'enverra par la poste aux actionnaires.

À la suite de la transaction proposée, la Société ne tiendra pas de conférence téléphonique sur les résultats et suspend sa pratique de présenter ses perspectives concernant les revenus, le bénéfice brut et le BAIIA ajusté pour l'exercice 2025. Dans le cadre de la convention d'arrangement, Converge a convenu de ne pas déclarer son dividende trimestriel régulier pendant la durée de la transaction.

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. réinvente la façon dont les entreprises abordent l'informatique -- une vision portée par les personnes et pour les personnes. Depuis 2017, nous nous concentrons sur la prestation de solutions guidées par les résultats pour relever les défis axés sur l'humain. En tant que fournisseurs de solutions informatiques et infonuagiques axées sur les services et les logiciels, nous combinons une expertise approfondie, des connexions locales et des ressources mondiales pour offrir des solutions de pointe.

Grâce à l'analytique avancée, à l'intelligence artificielle (IA), aux plateformes infonuagiques, à la cybersécurité, à l'infrastructure numérique et à la transformation des milieux de travail, nous permettons aux entreprises de tous les secteurs d'innover, de simplifier leurs opérations et d'obtenir des résultats significatifs. Notre méthodologie AIM (pour Adivse, Implement, Manage -- Conseiller, Mettre en œuvre, Gérer) garantit que les solutions sont adaptées aux besoins spécifiques de notre clientèle, en s'alignant sur les systèmes existants pour favoriser la réussite sans complexité.

Découvrez l'informatique réinventée avec Converge, où l'innovation rencontre les gens. Pour en savoir plus, consultez convergetp.com.

Sommaire des états de la situation financière

(en milliers de dollars canadiens)

31 décembre

2024 $ 31 décembre

2023 $ Actifs Actifs courants Trésorerie 142 733 170 419 Créances clients et autres débiteurs 1 000 573 803 652 Stocks 62 938 73 166 Charges payées d'avance et autres actifs 30 728 26 528 1 236 972 1 073 765 Passifs non courants Investissement dans des entreprises associées 4 795 - Débiteurs et autres actifs non facturés 204 208 64 158 Immobilisations corporelles et actifs au titre des droits d'utilisation, montant net 69 696 75 488 Immobilisations incorporelles, montant net 265 882 375 181 Goodwill 404 711 564 770 Total de l'actif 2 186 264 2 153 362 Passifs Passifs courants Dettes fournisseurs et autres créditeurs 1 202 943 853 655 Autres passifs financiers 39 882 54 095 Produits différés et autres passifs 81 109 59 325 Emprunts 639 1 664 Impôt sur le résultat exigible - 9 286 1 324 573 978 025 Passifs non courants Charges à payer et autres créditeurs 184 514 60 339 Autres passifs financiers 34 174 57 668 Emprunts 255 464 378 007 Passifs d'impôts reportés 28 804 67 168 Total du passif 1 827 529 1 541 207 Capitaux propres Actions ordinaires 555 521 599 434 Surplus d'apport 16 532 10 970 Cumul des autres éléments du résultat global 28 603 3 963 Déficit (241 921) (28 167) Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires de Converge 358 735 586 200 Participation ne donnant pas le contrôle - 25 955 358 735 612 155 Total du passif et des capitaux propres 2 186 264 2 153 362

Sommaire des états des résultats et du résultat global

(en milliers de dollars canadiens)

Trimestre clos les

31 décembre Exercice clos le

31 décembre 2024 $ 2023 $ 2024 $ 2023 $ Revenus Produit 555 055 490 948 2 058 494 2 098 880 Services 125 723 160 142 533 587 606 327 Total des revenus 680 778 651 090 2 592 081 2 705 207 Coût des ventes 502 149 469 561 1 900 639 2 002 327 Profit brut 178 629 181 529 691 442 702 880 Frais généraux, frais de vente et frais d'administration 134 040 137 451 534 918 541 118 Résultat avant les éléments suivants 44 589 44 078 156 524 161 762 Amortissement 20 283 29 212 89 665 111 451 Charges financières, montant net 8 098 10 355 30 979 41 225 Acquisition, intégration, restructuration et autres 5 737 2 679 16 429 13 648 Variation de la juste valeur de la contrepartie éventuelle 6 293 5 464 10 582 14 673 Rémunération fondée sur des actions 1 185 954 5 858 3 692 Autres charges (produits), montant net 237 (132) 1 357 (4 362) Perte sur la perte de contrôle de Portage - - 117 - Perte provenant des investissements dans des entreprises associées 23 962 - 25 930 - Perte de valeur - Secteur de l'Allemagne - - 176 124 - Perte avant impôt sur le résultat (21 206) (4 454) (200 517) (18 565) Recouvrement d'impôt (12 032) (9 235) (19 531) (12 172) Bénéfice net (perte nette) (9 174) 4 781 (180 986) (6 393) Bénéfice net (perte nette) attribuable aux : Actionnaires de Converge (9 174) 5 861 (177 713) (1 448) Participation ne donnant pas le contrôle - (1 080) (3 273) (4 945) (9 174) 4 781 (180 986) (6 393) Autres éléments du revenu global (perte globale) Écarts de conversion des établissements étrangers 15 594 916 24 640 (9 745) Résultat global 6 420 5 697 (156 346) (16 138) Résultat global attribuable aux : Actionnaires de Converge 6 420 6 777 (153 073) (11 193) Participation ne donnant pas le contrôle - (1 080) (3 273) (4 945) 6 420 5 697 (156 346) (16 138) BAIIA ajusté1 47 885 46 505 167 315 170 294 BAIIA ajusté en pourcentage du profit brut1 26,8 % 25,6 % 24,2 % 24,2 %

Sommaire des états des flux de trésorerie

(en milliers de dollars canadiens)

Trimestre clos les

31 décembre Exercice clos le

31 décembre 2024 2023 2024 2023 $ $ $ $ Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation Perte nette (9 174) 4 781 (180 986) (6 393) Ajustements pour rapprocher la perte nette des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation Amortissement 23 579 31 369 100 456 119 983 Perte de change latente (gain) 197 (4) 1 077 (2 822) Rémunération fondée sur des actions 1 185 954 5 858 3 692 Charges financières, montant net 8 098 10 355 30 979 41 225 (Perte) Profit sur la vente d'immobilisations corporelles 14 335 87 (263) Variation de la juste valeur de la contrepartie éventuelle 6 293 5 464 10 582 14 673 Perte de valeur - Secteur de l'Allemagne - - 176 124 - Perte sur la perte de contrôle de Portage - - 117 - Perte provenant des investissements dans des entreprises associées 23 962 - 25 930 - Recouvrement d'impôt (12 032) (9 235) (19 531) (12 172) 42 122 44 289 150 693 157 923 Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement 16 822 71 888 148 464 90 746 58 944 116 177 299 157 248 669 Impôts sur les bénéfices payés (1 971) (1 696) (29 776) (19 129) Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 56 973 114 481 269 381 229 540 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement Achat de (produits de) biens immobiliers, d'équipement et d'actifs incorporels 206 (2 038) (1 442) (10 828) Produit de la sortie d'immobilisations corporelles - 7 - 3 756 Paiement d'une contrepartie éventuelle (5 971) (1 238) (25 299) (24 773) Paiement d'une contrepartie différée - - (12 375) (41 114) Paiement du passif du NCI - - - (30 967) Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (5 765) (3 269) (39 116) (103 926) Flux de trésorerie liés aux activités de financement Transferts des liquidités soumises à restrictions - 3 162 - 5 230 Intérêts payés (5 637) (7 938) (23 767) (33 724) Dividendes versés (2 852) (2 042) (10 777) (6 156) Paiements d'obligations locatives (4 967) (5 427) (19 760) (20 626) Rachat d'actions ordinaires (17 713) (2 094) (71 506) (17 388) Options sur actions exercées - - 875 - Remboursement de billets à payer - (40) (39) (159) Remboursement net des emprunts (61 502) (29 882) (139 848) (40 475) Flux de trésorerie affectés aux activités de financement (92 671) (44 261) (264 822) (113 298) Variation nette de la trésorerie pour la période (41 463) 66 951 (34 557) 12 316 Incidence du change sur la trésorerie 3 732 (1 753) 7 945 (1 787) Retrait des liquidités en raison de la perte de contrôle de Portage - - (1 074) - Trésorerie au début de la période 180 464 105 221 170 419 159 890 Trésorerie à la fin de la période 142 733 170 419 142 733 170 419

Mesures financières non conformes aux IFRS

Le présent communiqué de presse fait référence à certains indicateurs de rendement, notamment le BAIIA ajusté, le chiffre d'affaires brut, la croissance interne du chiffre d'affaires brut, le remboursement de capital, la dette nette, le ratio de levier, le bénéfice net ajusté (« Bénéfice net ajusté ») et le résultat ajusté par action (« RAA ajusté ») qui n'ont pas de définition normalisée selon les IFRS et pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. La direction estime que ces mesures sont utiles à la plupart des actionnaires, des créanciers et des autres parties prenantes pour analyser les résultats d'exploitation de la Société et mettre en lumière les tendances de ses activités de base qui pourraient autrement être plus difficiles à cerner en se fiant uniquement aux mesures financières conformes aux IFRS. De plus, la Société croit que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties intéressées utilisent fréquemment des mesures non conformes aux IFRS pour évaluer les émetteurs.

La direction utilise aussi des mesures non conformes aux IFRS afin de faciliter les comparaisons du rendement entre deux périodes, de préparer le budget d'exploitation annuel et d'évaluer sa capacité de s'acquitter de ses dépenses d'investissement et de satisfaire à ses besoins en fonds de roulement. Ces mesures financières non conformes aux IFRS ne doivent pas être considérées comme un substitut au résultat consolidé ou à toute autre mesure de la performance conforme aux IFRS. Les investisseurs sont encouragés à examiner les états financiers et les informations de la Société dans leur totalité et ne doivent pas se fier outre mesure aux mesures non conformes aux IFRS et doivent les considérer conjointement avec les mesures financières conformes aux IFRS les plus comparables.

Veuillez consulter les rubriques « Mesures financières non conformes aux IFRS et mesures financières supplémentaires » et « Sommaire des résultats financiers consolidés » dans le plus récent rapport de gestion de la Société, qui est disponible dans le profil de la Société sur SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca, pour obtenir de plus amples renseignements sur certaines mesures non conformes aux IFRS, dont les renseignements sont incorporés par renvoi dans le présent document.

BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté représente le bénéfice net ou la perte nette ajusté(e) pour exclure l'amortissement, la dépréciation, les charges financières nettes, les gains et pertes de change, les autres charges et produits, les charges de rémunération fondées sur les actions, les charges ou recouvrements d'impôt, la variation de la juste valeur de la contrepartie éventuelle, la perte de valeur, le profit ou la perte sur la perte de contrôle d'une filiale, le revenu ou la perte provenant des investissements dans des entreprises associées et les charges d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres. Les coûts d'acquisition et de transaction comprennent principalement la rémunération liée à l'acquisition liée à l'emploi continu d'actionnaires préexistants de l'acquéreur qui ne sont pas inclus dans la contrepartie totale de l'achat et les honoraires professionnels. Les coûts d'intégration comprennent principalement les honoraires professionnels liés à l'intégration des acquisitions effectuées. Les coûts de restructuration représentent principalement les coûts de départ des employés en raison des synergies créées par les acquisitions et les changements organisationnels.

Le BAIIA ajusté n'est pas une mesure reconnue, définie, ni normalisée selon les IFRS. La définition du BAIIA ajusté que donne la Société est probablement différente de celle qu'utilisent d'autres sociétés et la comparaison pourrait donc être limitée.

Le BAIIA ajusté ne doit pas être considéré distinctement des mesures préparées conformément aux IFRS ou s'y substituer.

La mesure NIIF la plus directement comparable au BAIIA ajusté présenté dans les états financiers de la Société est le revenu net (perte nette) avant les impôts.

La Société a rapproché le BAIIA ajusté avec la mesure financière IFRS la plus comparable, comme suit :

Trimestre clos les

31 décembre Exercice clos le

31 décembre En milliers de dollars 2024 $ 2023 $ 2024 $ 2023 $ Bénéfice (perte) avant impôt (21 206) (4 454) (200 517) (18 565) Amortissement 20 283 29 212 89 665 111 451 Amortissement inclus dans le coût des ventes 3 296 2 427 10 791 8 532 Charges financières, montant net 8 098 10 355 30 979 41 225 Acquisition, intégration, restructuration et autres 5 737 2 679 16 429 13 648 Variation de la juste valeur de la contrepartie éventuelle 6 293 5 464 10 582 14 673 Rémunération fondée sur des actions 1 185 954 5 858 3 692 Autres charges (produits), montant net 237 (132) 1 357 (4 362) Perte sur la perte de contrôle de Portage - - 117 - Perte provenant des investissements dans des entreprises associées 23 962 - 25 930 - Perte de valeur - Secteur de l'Allemagne - - 176 124 - BAIIA ajusté 47 885 46 505 167 315 170 294

BAIIA ajusté exprimé en pourcentage de la marge brute

La Société estime que le BAIIA ajusté exprimé en pourcentage de la marge brute est une mesure utile de l'efficience et de la rentabilité opérationnelles de la Société. Il est calculé en divisant le BAIIA ajusté par la marge brute.

Bénéfice net ajusté et BPA ajusté

Le bénéfice net ajusté représente le bénéfice net ou la perte ajusté pour exclure les charges d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres, la variation de la juste valeur de la contrepartie éventuelle, la perte de valeur, le profit ou la perte sur la perte de contrôle d'une filiale, le revenu ou la perte provenant des investissements dans des entreprises associées, l'amortissement des actifs incorporels acquis, les gains ou pertes de change non réalisés et la rémunération fondée sur les actions. La Société croit que le résultat net ajusté est une mesure plus utile que le résultat net puisqu'il exclut l'incidence d'éléments hors trésorerie ou non récurrents qui ne reflètent pas le rendement des activités sous-jacentes de Converge. Le résultat ajusté par action est calculé en divisant le résultat net ajusté par le nombre moyen pondéré d'actions en circulation, de base et dilué. La mesure IFRS la plus directement comparable au bénéfice net ajusté présenté dans les états financiers de la Société est le bénéfice net (perte) et le bénéfice net (perte) par action. La Société a fourni un rapprochement de la mesure financière IFRS la plus comparable comme suit :

Trimestre clos les

31 décembre Exercice clos le

31 décembre (en milliers de dollars, sauf les montants par action) 2024 $ 2023 $ 2024 $ 2023 $ Perte nette (9 174) 4 781 (180 986) (6 393) Acquisition, intégration, restructuration et autres 5 737 2 679 16 429 13 648 Variation de la juste valeur de la contrepartie éventuelle 6 293 5 464 10 582 14 673 Amortissement des biens incorporels 17 386 24 468 75 158 87 259 Perte (profit) de change 197 (132) 1 077 (4 480) Rémunération fondée sur des actions 1 185 954 5 858 3 692 Perte sur la perte de contrôle de Portage - - 117 - Perte provenant des investissements dans des entreprises associées 23 962 - 25 930 - Perte de valeur - Secteur de l'Allemagne - - 176 124 - Bénéfice net ajusté 45 586 38 214 130 289 108 399 BPA ajusté - de base 0,23 0,19 0,66 0,53

Rendement en capital

L'Entreprise calcule le rendement en capital versé aux actionnaires en tant que total des liquidités utilisées pour les paiements de dividendes et les rachats d'actions.

Dette nette

L'Entreprise calcule la dette nette 1 : emprunts courants et non courants moins les liquidités.

Ratio de levier

La Société définit le ratio de levier comme étant la dette nette (emprunts courants et non courants moins les liquidités) divisée par le BAIIA ajusté pour les douze derniers mois.

Chiffre d'affaires brut et chiffre d'affaires brut pour la croissance interne

Le chiffre d'affaires brut, une mesure non conforme aux IFRS, correspond au montant brut facturé aux clients, ajusté pour tenir compte des montants différés ou courus. La Société est d'avis que le chiffre d'affaires brut est une mesure financière de rechange utile aux revenus nets, une mesure conforme aux IFRS, étant donné qu'il reflète mieux les fluctuations de volumes que les revenus nets. Selon les directives applicables de la norme IFRS 15 « principal par rapport à l'agent », le principal enregistre les revenus sur une base brute et l'agent enregistre la commission sur une base nette. Dans les transactions où Converge agit à titre d'agent entre le client et le fournisseur, le revenu net est calculé en réduisant le chiffre d'affaires brut par le montant du coût de vente.

La Société a fourni un rapprochement du chiffre d'affaires brut et du revenu, qui est la mesure financière des IFRS la plus comparable, comme suit :

Trimestre clos les

31 décembre Exercice clos le

31 décembre En milliers de dollars 2024 $ 2023 $ 2024 $ 2023 $ Produit 811 839 719 974 2 898 039 2 747 172 Services gérés et services professionnels 119 128 138 001 472 535 522 827 Maintenance, soutien et solutions infonuagiques 175 088 220 688 750 143 767 922 Chiffre d'affaires brut 1 106 055 1 078 663 4 120 717 4 037 921 Moins : ajustement au titre de transactions commerciales effectuées en tant qu'agent 425 277 427 573 1 528 636 1 332 714 Revenus 680 778 651 090 2 592 081 2 705 207

Croissance interne

La Société mesure la croissance interne pour le trimestre et depuis le début de l'exercice, en fonction du chiffre d'affaires brut et de la marge brute, et inclut les apports des entreprises détenues par Converge au cours de la ou des périodes considérées ou comparatives. Pour calculer la croissance interne, la Société déduit donc le chiffre d'affaires brut et le profit brut générés par toutes les périodes antérieures correspondantes comparables précédant la ou les acquisitions de la ou des périodes de déclaration en cours incluses dans les résultats consolidés.

Le calcul de la croissance interne pour la période de trois mois et l'exercice clos le 31 décembre 2024 déduit le chiffre d'affaires brut et le bénéfice brut de Portage CyberTech Inc. (« Portage ») pour le trimestre et le semestre clos le 31 décembre 2023 en raison de la déconsolidation de Portage le 27 juin 2024.

La croissance interne de la marge brute est calculée en soustrayant la marge brute de la période précédente, comme présentée dans les documents publics de la Société, de la marge brute de la période considérée pour le même portefeuille d'entreprises. Le pourcentage de croissance interne de la marge brute est calculé en divisant la croissance interne par la marge brute présentée à la période précédente.

Trimestre clos les

31 décembre Exercice clos le

31 décembre En milliers de dollars 2024 $ 2023 $ 2024 $ 2023 $ Chiffre d'affaires brut 1 106 055 1 078 663 4 120 717 4 037 921 Moins : chiffre d'affaires brut des sociétés non détenues au cours de la période comparative - 17 286 - 611 045 Chiffre d'affaires brut des sociétés détenues au cours de la période comparative 1 106 055 1 061 377 4 120 717 3 426 876 Moins : chiffre d'affaires brut de la période précédente(i) 1 074 132 956 803 4 028 409 3 090 981 Croissance interne - en dollars 31 923 104 574 92 308 335 895 Croissance interne - en pourcentage 3,0 % 10,9 % 2,3 % 10,9 %

(i) Pour le trimestre clos le 31 décembre 2024, le chiffre d'affaires brut de Portage de 4 531 $ est exclu et pour l'exercice clos le 31 décembre 2024, le chiffre d'affaires brut1 de Portage de 9 512 $ est exclu.

La croissance interne du profit brut est calculée en déduisant le profit brut de la période précédente du profit brut de la période en cours pour le même portefeuille de sociétés. Le pourcentage de croissance interne de la marge brute est calculé en divisant la croissance interne par la marge brute présentée à la période précédente.

Trimestre clos le

31 décembre, Exercice clos le

31 décembre, En milliers de dollars 2024 $ 2023 $ 2024 $ 2023 $ Profit brut 178 629 181 529 691 442 702 880 Moins : profit brut des sociétés non détenues au cours de la période comparative - 3 032 - 107 295 Marge brute des sociétés détenues au cours de la période comparative 178 629 178 497 691 442 595 585 Moins : Marge brute de la période précédente(ii) 178 656 168 916 696 556 550 767 Croissance interne - en dollars (27) 9 581 (5 114) 44 818 Croissance interne - en pourcentage - 5,7 % (0,7 %) 8,1 %

(i) Pour le trimestre clos le 31 décembre 2024, la marge brute de Portage de 2 873 $ au titre de la période précédente est exclue et pour l'exercice clos le 31 décembre 2024, la marge brute de Portage de 6 324 $ au titre de la période précédente est exclue.

Renseignements prospectifs

Ce communiqué contient certains « renseignements prospectifs » et « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable à Converge et à ses activités. Tout énoncé qui comporte des discussions sur les prévisions, les attentes, les croyances, les plans, les projections, les objectifs, les hypothèses, les événements ou le rendement futurs se reconnaît souvent, mais pas toujours, à l'emploi d'expressions comme « s'attendre à », « ne pas s'attendre à », « est attendu », « anticiper » ou « ne pas anticiper », « planifier », « budget », « prévoir », « estimer », « croire » ou « avoir l'intention » ou des variantes de ces mots et ces expressions, ou à l'affirmation selon laquelle certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent » ou « pourraient », ou « pourront » se produire ou être atteints. Ces expressions ne constituent pas des énoncés de faits historiques et peuvent être des énoncés prospectifs.

Plus précisément, les énoncés concernant la transaction, la date prévue de l'assemblée extraordinaire des actionnaires relative à la transaction, la radiation de la cote de la TSX et le fait de cesser d'être un émetteur assujetti en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières sont considérés comme des renseignements prospectifs. Ce qui précède démontre les objectifs de Converge, qui ne sont pas des prévisions ou des estimations de sa situation financière, mais qui sont fondés sur la mise en œuvre de ses objectifs stratégiques, de ses perspectives de croissance et de ses initiatives de croissance. Les renseignements prospectifs reposent sur les opinions, les estimations et les hypothèses de la direction, y compris, mais sans s'y limiter : les hypothèses quant à la capacité des parties à la transaction d'obtenir, en temps opportun et selon des modalités satisfaisantes, les approbations réglementaires, judiciaires, et des actionnaires nécessaires; la capacité des parties à satisfaire, en temps opportun, les autres conditions requises pour la réalisation de la transaction, ainsi que d'autres attentes et hypothèses concernant la transaction proposée. Les dates prévues indiquées peuvent changer pour un certain nombre de motifs, notamment en raison des approbations réglementaires et judiciaires nécessaires, de la nécessité de prolonger les délais pour satisfaire aux autres conditions de réalisation de la transaction proposée.

Bien que ces opinions, estimations et hypothèses soient considérées par la Société comme étant appropriées et raisonnables dans les circonstances à la date du présent communiqué de presse, elles sont sujettes à des risques, incertitudes, hypothèses et autres facteurs connus et inconnus qui pourraient entraîner des résultats réels, des niveaux d'activité, de rendement ou de réalisations sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par de tels renseignements prospectifs.

Les renseignements prospectifs sont soumis à des risques importants, notamment, sans s'y limiter : l'incapacité des parties à obtenir les approbations nécessaires des organismes de réglementation et des tribunaux; l'incapacité des parties à obtenir ces approbations ou à satisfaire ces conditions en temps opportun; la capacité de H.I.G. de compléter le financement par emprunt et par actions prévu, tel qu'envisagé par les lettres d'engagement applicables ou d'obtenir autrement des conditions favorables pour un financement alternatif; des coûts de transaction importants ou des passifs inconnus; la capacité du conseil d'administration à examiner et à approuver, sous réserve du respect par la Société de ses obligations en vertu de la convention d'arrangement, une proposition supérieure pour la Société; le prix du marché des actions ordinaires et la situation économique générale; les procédures judiciaires potentielles liées à la transaction et l'issue de ces procédures judiciaires ou la survenance d'un événement, d'un changement ou d'autres circonstances qui pourraient donner lieu à la résiliation de la convention d'arrangement et les conditions économiques générales. L'incapacité à obtenir les approbations nécessaires des actionnaires, des organismes de réglementation et des tribunaux, ou l'incapacité des parties à satisfaire autrement aux conditions de la réalisation ou de la conclusion de la transaction, pourraient entraîner son annulation selon les modalités proposées ou son annulation pure et simple. De plus, si la transaction ne se réalise pas et que la Société continue d'exercer ses activités en tant qu'entité indépendante, il existe des risques que l'annonce de la transaction et l'engagement de ressources substantielles de la Société envers la réalisation de la transaction puissent avoir une incidence sur ses activités et ses relations stratégiques, notamment avec du personnel, de la clientèle, des fournisseurs ou des partenaires futurs et potentiels, les résultats d'exploitation et les activités générales, ce qui pourrait avoir d'importants effets négatifs sur l'exploitation et les conditions financières actuelles, et les perspectives. Si l'un de ces risques ou l'une de ses incertitudes se concrétise, ou si les opinions, les estimations ou les hypothèses qui sous-tendent les renseignements prospectifs s'avèrent inexactes, les résultats réels ou les événements futurs pourraient varier considérablement par rapport à ceux prévus dans les renseignements prospectifs. Bien que la Société ait tenté de cerner d'importants facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les renseignements prospectifs, il peut exister d'autres facteurs de risque dont la Société n'a actuellement pas connaissance, ou que la Société considère comme non significatifs, et qui pourraient également faire en sorte que les résultats réels ou les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans ces renseignements prospectifs.

La Société ne peut garantir que ces énoncés s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient être sensiblement différents de ceux prévus dans les énoncés. Aucun énoncé prospectif ne constitue une garantie de résultats futurs. Par conséquent, vous ne devez pas accorder une confiance excessive aux renseignements prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle ils ont été formulés. Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué représentent les attentes de la Société à la date indiquée aux présentes et sont susceptibles d'être modifiées après cette date. Toutefois, la Société décline toute intention, toute obligation ou tout engagement de mettre à jour ou de réviser toute information prospective ou d'annoncer publiquement les résultats de toute révision de ces déclarations, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres événements, sauf si la législation applicable en matière de valeurs mobilières l'exige.

Tous les renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont expressément qualifiés par les mises en garde qui précèdent.

