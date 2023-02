Les nouvelles commandes reçues dépassent le milliard de dollars

au quatrième trimestre de 2022

TORONTO et GATINEAU, QC, le 14 févr. 2023 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (TSX: CTS) a annoncé aujourd'hui certains indicateurs de rendement financier préliminaires non audités pour l'exercice complet et le trimestre ayant pris fin le 31 décembre 2022 (« T4-2022 »).

Résultats préliminaires de l'exercice 2022

Le revenu net s'élève à environ 2,5 milliards de dollars pour l'exercice 2022 comparativement à 1,5 milliard de dollars pour l'exercice 2021, ce qui représente une croissance de 67 % 1

Le profit brut pour l'exercice s'établit entre 548,1 millions de dollars et 553,1 millions de dollars, comparativement à 345,7 millions de dollars à l'exercice 2021; une augmentation de 59 % 1

Le BAIIA ajusté 2 a augmenté de 51 % 1 et s'établit entre 140,6 millions de dollars et 144,0 millions de dollars, comparativement à 94,0 millions de dollars à l'exercice 2021

L'encaisse s'élevait à 159,8 millions de dollars à la fin de 2022, et les emprunts au titre de la facilité de crédit renouvelable mondiale de la Société (la « facilité de crédit mondiale ») s'élevaient à environ 420,0 millions de dollars.

les emprunts au titre de la facilité de crédit renouvelable mondiale de la Société (la « facilité de crédit mondiale ») s'élevaient à environ 420,0 millions de dollars. L'arriéré dans le carnet de commandes 3 est passé à environ 555,7 millions de dollars à la fin du quatrième trimestre de 2022, soit 479,4 millions de dollars en arriéré dans le carnet des produits et 76,3 millions de dollars en arriéré dans le carnet des services. Cela représente une croissance de plus de 52 millions de dollars par rapport au total du carnet de commandes au troisième trimestre de 2022 et témoigne de l'incidence des défis continus au sein de la chaîne d'approvisionnement.







1 La variation en pourcentage est estimée au milieu de la fourchette indiquée, le cas échéant. 2 Le BAIIA ajusté n'est pas une mesure reconnue, définie ou normalisée en vertu des IFRS. Cette mesure financière non conforme aux IFRS communiquée par la société est définie dans la section « Mesures financières non conformes aux IFRS » du présent communiqué. 3 L'arriéré dans le carnet des commandes de produits réservés est calculé en fonction des bons de commande reçus de clients qui n'ont pas encore été livrés à la fin de l'exercice.



« Notre équipe a fourni un rendement exceptionnel tout au long de l'exercice 2022, a déclaré Shaun Maine, chef de la direction. La forte demande s'est maintenue dans tous les secteurs de l'industrie du marché intermédiaire. De plus en plus de clients font confiance à Converge et en font leur partenaire technologique préféré, particulièrement pour leurs besoins en matière d'analyse, d'informatique en nuage et de cybersécurité. »

Résultats préliminaires du T4 2022

Revenu net de 765,3 millions de dollars à 777,6 millions de dollars pour le trimestre, comparativement à 505,0 millions de dollars au T4 2021, ce qui représente une croissance d'environ 53 % 1 d'une année à l'autre. Le revenu a subi l'incidence des défis continus au sein de la chaîne d'approvisionnement, comme en témoigne l'augmentation de l'arriéré à la fin de l'exercice. De plus, les trois plus importantes transactions de fin d'année de la Société ont été retardées, et ce, jusqu'au premier semestre de 2023. Cette situation est rapportée par l'ensemble du secteur de la technologie. Ensemble, ces facteurs représentent des revenus futurs prévus de plus de 90 millions de dollars.

Le profit brut pour le T4 2022 se situait entre 166,2 millions de dollars et 171,2 millions de dollars, en hausse de 46 % 1 par rapport au T4 2021. Comme il a été mentionné précédemment, l'incidence sur le revenu net a également eu des répercussions sur le profit brut de plus de 18 millions de dollars.

Le BAIIA ajusté de 40,8 millions de dollars à 44,2 millions de dollars, soit une hausse de 23 % 1 , par rapport à 34,7 millions de dollars au T4 2021. En raison des facteurs influant sur le revenu net, le BAIIA ajusté a également subi une incidence de plus de 10 millions de dollars. Par ailleurs, la Société a procédé au cours du T4 2022 et au début de 2023 à des réductions des frais de vente et frais d'administration en Amérique du Nord qui avaient été reportées, ce qui devrait entraîner des économies annuelles de plus de 15 millions de dollars.

Les flux de trésorerie des activités se sont élevés à 28,0 millions de dollars, comparativement à 17,9 millions de dollars au T4 2021, ce qui représente une augmentation de 56 %.

Les commandes du T4 20024 ont dépassé le milliard de dollars, en préparation d'un solide exercice 2023 avec 89 % de nos clients qui ont conclu des contrats pour acheter plus d'un service ou plus d'une solution.







4 Les commandes représentent le revenu brut des contrats fondé sur le revenu réel constaté au cours de la période, plus la variation dans l'arriéré du carnet de commandes du trimestre précédent.

« Malgré les difficultés macroéconomiques et à court terme dans la chaîne d'approvisionnement, nous avons commencé l'année 2023 en force, tant sur le plan des commandes que de la livraison, a ajouté M. Maine. Parallèlement, nous avons investi environ 8 millions de dollars en 2022 pour constituer une équipe spécialisée afin d'accélérer l'intégration des 19 acquisitions que nous avons faites au cours des deux dernières années. Comme aucune nouvelle acquisition n'est prévue au premier semestre de 2023, nous prévoyons démontrer la force interne de l'entreprise. »

Après la clôture du T4 2022

Le 9 février 2023, la Société a annoncé l'augmentation de sa facilité de crédit mondiale, qui est passée de 500 millions de dollars à 600 millions de dollars dans le cadre de la clause « accordéon », sans changement aux modalités de crédit existantes.

En ce qui concerne l'utilisation partielle des produits, la Société a également signé depuis une entente définitive pour acquérir la participation restante de 25 % dans RedNet qu'elle ne possède pas déjà. Elle prévoit conclure la transaction avant la fin du premier trimestre et fournira plus de détails avec les résultats complets le 15 mars 2023.

La Société avise le lecteur que les résultats ci-dessus sont de nature préliminaire et ne sont pas audités, car l'audit de l'exercice 2022 de la Société n'est pas encore terminé. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ces estimations en raison de l'achèvement des procédures de clôture financière de la Société, des ajustements finaux, de l'audit réalisé par les auditeurs de la Société et d'autres faits nouveaux qui peuvent survenir entre la date d'aujourd'hui et le moment où les résultats financiers sont finalisés. Ces estimations ne constituent pas un état complet des résultats financiers de la Société pour le T4 2022 et l'exercice 2022 et ne doivent pas remplacer les états financiers complets préparés conformément aux Normes internationales d'information financière, et ces estimations ne sont pas nécessairement indicatives des résultats à atteindre pour le T4 2022 et l'exercice 2022. Les résultats préliminaires fournis dans le présent communiqué constituent des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes. Veuillez consulter la rubrique ci-dessous intitulée « Énoncés prospectifs ». Les résultats préliminaires ont été préparés par la direction de la Société et sont sa responsabilité. Le cabinet d'experts-comptables enregistré indépendant de la Société, Ernst & Young LLP, n'a pas audité les résultats préliminaires. Ni Ernst & Young LLP ni aucun autre comptable indépendant n'ont exprimé une opinion ou une autre forme d'assurance à l'égard des résultats préliminaires.

La Société fournira une analyse et une discussion supplémentaires concernant son revenu, son profit brut et son BAIIA ajusté du quatrième trimestre, lorsqu'elle présentera ses résultats trimestriels et de l'exercice 2022 le 15 mars 2023, après la clôture des marchés.

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques axées sur les services qui vise à offrir des solutions de premier plan. L'approche de solution globale de Converge offre des services d'analyse avancée, de modernisation des applications, de plateformes infonuagiques, de cybersécurité, d'infrastructure numérique et de milieu de travail numérique à des clients de différents secteurs. La Société fournit ces solutions informatiques grâce à des services de consultation, de mise en œuvre et de gestion couvrant tous les principaux fournisseurs de technologies de l'information sur le marché. Cette approche multidimensionnelle permet à Converge de répondre aux exigences commerciales et technologiques uniques de tous ses clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez convergetp.com.

Mesures financières non conformes aux IFRS

Le présent communiqué fait référence à certains indicateurs de rendement, notamment le BAIIA ajusté qui n'a pas de signification normalisée en vertu des IFRS et qui pourrait ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d'autres sociétés. La direction est d'avis que ces mesures sont utiles pour la plupart des actionnaires, des créanciers et d'autres intervenants dans l'analyse des résultats de la Société. Ces mesures financières ne doivent pas être considérées comme un substitut aux résultats consolidés ou à toute autre mesure de rendement en vertu des IFRS.

BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté représente le bénéfice net (perte nette) ajusté(e) pour exclure l'amortissement, la dépréciation, les charges d'intérêts et les charges financières, les gains et pertes de change, la charge de rémunération fondée sur des actions, la charge d'impôt et les charges spéciales. Les charges spéciales sont essentiellement des charges de restructuration liées à la cessation d'emploi de salariés, à la résiliation de contrats de location et aux restructurations de sociétés acquises, ainsi qu'à certains honoraires juridiques ou provisions relatifs aux sociétés acquises. De temps à autre, elles peuvent également inclure des ajustements de la juste valeur de la contrepartie éventuelle et d'autres ajustements comme les coûts non récurrents liés aux restructurations, financements et acquisitions.

La Société se sert du BAIIA ajusté pour fournir à ses investisseurs des mesures supplémentaires de sa performance financière, faisant ainsi ressortir les tendances de ses activités principales qui n'auraient pu se dégager seulement au moyen des mesures financières conformes aux IFRS. La Société croit que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties intéressées utilisent fréquemment des mesures non conformes aux IFRS pour évaluer les émetteurs. La direction utilise aussi des mesures non conformes aux IFRS afin de faciliter les comparaisons du rendement d'exploitation d'une période à l'autre, de préparer le budget d'exploitation annuel et d'évaluer sa capacité de s'acquitter de ses dépenses d'investissement et de satisfaire à ses besoins en fonds de roulement.

Le BAIIA ajusté n'est pas une mesure reconnue, définie, ni normalisée selon les IFRS. La définition du BAIIA ajusté que donne la Société sera probablement différente de celle qu'utilisent d'autres sociétés, et la comparaison pourrait donc être limitée. Le BAIIA ajusté ne doit pas être considéré distinctement des mesures préparées conformément aux IFRS ou s'y substituer. Les investisseurs sont encouragés à examiner les états financiers et les informations de la Société dans leur totalité et sont invités à ne pas se fier indûment aux mesures non conformes aux IFRS et à les visualiser en conjonction avec les mesures financières conformes aux IFRS les plus comparables.

Pour le quatrième trimestre de 2022, la Société prévoit déclarer un BAIIA ajusté de 40,8 millions de dollars à 44,2 millions de dollars et a fourni un rapprochement avec la mesure financière IFRS la plus comparable, comme suit :



T4 2022

T4 2021 Résultat avant impôt sur le résultat (8 780) $ (5 380) $

10 568 $ Charges financières 9 071

9 071



2 125

Charge de rémunération fondée sur des actions 1 422

1 422



1 132

Amortissement 26 580

26 580



12 596

Perte (profit) de change 942

942



5 669

Charges spéciales 11 565

11 565



2 595

BAIIA ajusté 40 800 $ 44 200 $

34 685 $

Pour l'exercice 2022, la Société prévoit de déclarer un BAIIA ajusté de 140,6 millions de dollars à 144,0 millions de dollars et a fourni un rapprochement avec la mesure financière IFRS la plus comparable, comme suit :



Exercice 2022

Exercice 2021 Bénéfice net avant impôts 19 023 $ 22 423 $

23 974 $ Charges financières 19 869

19 869



7 801

Charge de rémunération fondée sur des actions 5 594

5 594



2 325

Amortissement 84 651

84 651



39 587

Perte (profit) de change (19 590)

(19 590)



647

Charges spéciales 31 057

31 057



19 701

BAIIA ajusté 140 604 $ 144 004 $

94 035 $

Information prospective

Ce communiqué contient certains « renseignements prospectifs » et « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable à Converge et à ses activités. Tout énoncé qui comporte des discussions sur les prévisions, les attentes, les croyances, les plans, les projections, les objectifs, les hypothèses, les événements ou le rendement futurs se reconnaît souvent, mais pas toujours, à l'emploi d'expressions comme « s'attendre à », « ne pas s'attendre à », « est attendu », « anticiper » ou « ne pas anticiper », « planifier », « budget », « prévoir », « estimer », « croire » ou « avoir l'intention » ou des variantes de ces mots et ces expressions, ou à l'affirmation selon laquelle certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent » ou « pourraient », ou « pourront » se produire ou être atteints. Ces expressions ne constituent pas des énoncés de faits historiques et peuvent être des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se fondent nécessairement sur différentes estimations et hypothèses qui, tout en étant considérées comme raisonnables par la direction, sont intrinsèquement subordonnées à d'importantes éventualités connues et inconnues et incertitudes, et à de nombreux facteurs qui pourraient entraîner un écart important entre les résultats réels et ceux qui sont mentionnés de façon explicite ou implicite dans ces énoncés prospectifs. Sauf si la loi l'exige, Converge n'assume aucune obligation de les mettre à jour si ces convictions, opinions et estimations ou si d'autres circonstances changent. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

Pour obtenir une description détaillée des risques et des incertitudes auxquels la Société est confrontée, ainsi que de ses activités et de ses affaires, les lecteurs sont invités à consulter les documents déposés par la Société sur SEDAR sous le profil de la Société à l'adresse www.sedar.com , y compris sa notice annuelle la plus récente, son rapport de gestion et ses états financiers annuels et trimestriels.

