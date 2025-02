TORONTO et GATINEAU, QC, le 12 févr. 2025 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou la « Société ») (TSX : CTS) (FSE : 0ZB) (OTCQX : CTSDF), a annoncé aujourd'hui les résultats préliminaires du quatrième trimestre (« T4-2024 ») et de l'exercice clos le 31 décembre 2024. La Société tiendra une conférence téléphonique pour discuter des résultats financiers complets du quatrième trimestre de 2024 et de l'exercice clos le 31 décembre 2024 le jeudi 6 mars 2025 à 8 h HNE. La conférence sera animée par l'équipe de direction de Converge. Il y aura ensuite une période de questions. Converge présentera ses résultats financiers le matin précédant l'appel.

Résultats préliminaires du quatrième trimestre de 2024 :

Les ventes brutes 1 devraient être d'environ 1,1 milliard de dollars, soit une augmentation de 2,5 % par rapport à l'année précédente.

devraient être d'environ 1,1 milliard de dollars, soit une augmentation de 2,5 % par rapport à l'année précédente. Les revenus devraient être d'environ 680,8 millions de dollars, soit une augmentation de 4,6 % par rapport à l'année précédente.

Le bénéfice brut devrait être d'environ 178,6 millions de dollars, soit une baisse de 1,6 % par rapport à l'année précédente.

Le BAIIA ajusté 1 devrait être d'environ 47,9 millions de dollars, soit une augmentation de 3,0 % par rapport à l'année précédente.

devrait être d'environ 47,9 millions de dollars, soit une augmentation de 3,0 % par rapport à l'année précédente. Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation devraient être d'environ 57,0 millions de dollars, ce qui représente 119 % du BAIIA ajusté 1 .

. La perte avant impôt devrait être d'environ 21,2 millions de dollars, soit une augmentation de 16,8 millions de dollars sur 12 mois, en raison principalement d'une perte d'investissement d'environ 24,0 millions de dollars dans Portage CyberTech Inc. (Portage) attribuable aux charges de dépréciation.

Résultats préliminaires de l'exercice 2024

Les ventes brutes 1 devraient être d'environ 4,1 milliards de dollars, soit une augmentation de 2,1 % par rapport à l'année précédente.

devraient être d'environ 4,1 milliards de dollars, soit une augmentation de 2,1 % par rapport à l'année précédente. Les revenus devraient être d'environ 2,6 milliards de dollars, soit une baisse de 4,2 % par rapport à l'année précédente.

Le bénéfice brut devrait être d'environ 691,4 millions de dollars, soit une baisse de 1,6 % par rapport à l'année précédente.

Le BAIIA ajusté1 devrait être d'environ 167,3 millions de dollars, soit une baisse de 1,7 % par rapport à l'année précédente.

Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation devraient être d'environ 269,4 millions de dollars, ce qui représente 161 % du BAIIA ajusté 1 .

. La perte avant impôt devrait être d'environ 200,5 millions de dollars, soit une augmentation de 182,0 millions de dollars sur 12 mois, en raison principalement d'une perte de valeur de 176,1 millions de dollars pour le segment allemand de la Société et d'une perte d'investissement d'environ 25,9 millions de dollars dans Portage attribuable aux charges de dépréciation.

__________________________________________________ [1] Il ne s'agit pas d'une mesure reconnue, définie ou normalisée conformément aux IFRS. Cette mesure financière non conforme aux IFRS déclarée par la Société est définie dans la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS » du présent communiqué.

Les résultats susmentionnés sont de nature préliminaire et non audités, et ils sont intrinsèquement incertains en raison d'un certain nombre de facteurs et demeurent sujets à examen par la direction de la Société, le comité d'audit et le conseil d'administration, ainsi qu'à l'achèvement des procédures régulières de clôture et d'examen financiers et des procédures d'audit pour le quatrième trimestre de 2024 et l'exercice clos le 31 décembre 2024, le cas échéant. Ces estimations ne constituent pas un état complet des résultats financiers de la Société pour le quatrième trimestre de 2024 et l'exercice clos le 31 décembre 2024. Les chiffres préliminaires non audités divulgués aux présentes ne doivent pas être considérés comme un remplacement des états financiers audités préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus. D'autres rajustements aux chiffres préliminaires non audités présentés ci-dessus peuvent être nécessaires, et les résultats finaux des périodes visées peuvent différer sensiblement de ces chiffres préliminaires non audités et ne seront finalisés qu'une fois que la Société aura terminé les procédures comptables de fin d'année normale, y compris l'exécution de contrôles internes sur les rapports financiers. Ces chiffres préliminaires non audités visent à fournir de l'information sur les attentes actuelles de la direction à l'égard de certains aspects du rendement financier de Converge. L'information présentée dans le présent document peut ne pas convenir à d'autres fins. Veuillez consulter la rubrique ci-dessous intitulée « Renseignements prospectifs ».

La Société fournira d'autres analyses concernant ses résultats du quatrième trimestre lorsqu'elle présentera ses résultats financiers complets pour le quatrième trimestre de 2024 et l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Détails relatifs à la conférence téléphonique :

Date : Jeudi 6 mars 2025

Heure : 8 h, heure normale de l'Est

Lien vers la webdiffusion pour les participants :

Lien vers la webdiffusion - https://app.webinar.net/5dw46kbzGAR

Détails sur les numéros à composer par les participants, avec l'aide de l'opérateur :

Numéro d'identification de la conférence : 07389

Toronto : 1 416 945-7677

Numéro sans frais en Amérique du Nord : 1 888 699-1199

Numéros sans frais internationaux :

Allemagne : 498005889782

Irlande : 35315251826

Espagne : 34917918582

Suisse : 41432107274

Royaume-Uni : 448002797040

Vous pouvez vous inscrire et entrer votre numéro de téléphone pour recevoir un appel automatisé instantané au https://emportal.ink/3WRn7js

Écoute de l'enregistrement :

Lien vers la webdiffusion - https://app.webinar.net/5dw46kbzGAR

Toronto : 1 289 819-1450

Numéro sans frais en Amérique du Nord : 1 888 660-6345

Code de relecture : 07389 #

Date d'expiration : 13 mars 2024

Veuillez vous connecter au moins 15 minutes avant le début de la conférence téléphonique afin de disposer de suffisamment de temps pour tout téléchargement de logiciel pouvant être nécessaire pour accéder à la webdiffusion. La webdiffusion en direct ainsi que les diapositives accompagnant la présentation et l'archive de la conférence téléphonique et de la webdiffusion seront accessibles sur le site Web de la société à l'adresse https://convergetp.com/investor-relations/ .

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. réinvente la façon dont les entreprises abordent l'informatique - une vision portée par les personnes et pour les personnes. Depuis 2017, nous nous concentrons sur la prestation de solutions guidées par les résultats pour relever les défis axés sur l'humain. En tant que fournisseur de solutions informatiques et infonuagiques axées sur les services et les logiciels, nous combinons une expertise approfondie, des connexions locales et des ressources mondiales pour offrir des solutions de pointe.

Grâce à l'analytique avancée, à l'intelligence artificielle (IA), aux plateformes infonuagiques, à la cybersécurité, à l'infrastructure numérique et à la transformation des milieux de travail, nous permettons aux entreprises de tous les secteurs d'innover, de simplifier leurs opérations et d'obtenir des résultats significatifs. Notre méthodologie AIM (pour Adivse, Implement, Manage - Conseiller, Mettre en œuvre, Gérer) garantit que les solutions sont adaptées aux besoins spécifiques de notre clientèle, en s'alignant sur les systèmes existants pour favoriser la réussite sans complexité.

Découvrez l'informatique réinventée avec Converge, où l'innovation rencontre les gens. Pour en savoir plus, consultez convergetp.com.

Mesures financières non conformes aux IFRS

Le présent communiqué de presse fait référence à certains indicateurs de rendement, notamment le BAIIA ajusté et les ventes brutes, qui n'ont pas de signification normalisée en vertu des IFRS et qui pourraient ne pas être comparables à des mesures semblables présentées par d'autres sociétés. La direction estime que ces mesures sont utiles à la plupart des actionnaires, des créanciers et des autres parties prenantes pour analyser les résultats d'exploitation de la Société et mettre en lumière les tendances de ses activités de base qui pourraient autrement être plus difficiles à cerner en se fiant uniquement aux mesures financières conformes aux IFRS. De plus, la Société croit que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties intéressées utilisent fréquemment des mesures non conformes aux IFRS pour évaluer les émetteurs.

La direction utilise aussi des mesures non conformes aux IFRS afin de faciliter les comparaisons du rendement entre deux périodes, de préparer le budget d'exploitation annuel et d'évaluer sa capacité de s'acquitter de ses dépenses d'investissement et de satisfaire à ses besoins en fonds de roulement. Ces mesures financières non conformes aux IFRS ne doivent pas être considérées comme un substitut au résultat consolidé ou à toute autre mesure de la performance conforme aux IFRS. Les investisseurs sont encouragés à examiner les états financiers et les informations de la Société dans leur totalité et ne doivent pas se fier outre mesure aux mesures non conformes aux IFRS et doivent les considérer conjointement avec les mesures financières conformes aux IFRS les plus comparables.

Veuillez consulter les rubriques « Mesures financières non conformes aux IFRS et mesures financières supplémentaires » et « Sommaire des résultats financiers consolidés » dans le plus récent rapport de gestion de la Société, qui est disponible dans le profil de la Société sur SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca, pour obtenir de plus amples renseignements sur certaines mesures non conformes aux IFRS, dont les renseignements sont incorporés par renvoi dans le présent document.

BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté représente le bénéfice net ou la perte nette ajusté(e) pour exclure l'amortissement, la dépréciation, les charges financières nettes, les gains et pertes de change, les autres charges et produits, les charges de rémunération fondées sur les actions, les charges ou recouvrements d'impôt, la variation de la juste valeur de la contrepartie éventuelle, la perte de valeur, le profit ou la perte sur la perte de contrôle d'une filiale, le revenu ou la perte provenant des investissements dans des entreprises associées et les charges d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres. Les coûts d'acquisition et de transaction comprennent principalement la rémunération liée à l'acquisition liée à l'emploi continu d'actionnaires préexistants de l'acquéreur qui ne sont pas inclus dans la contrepartie totale de l'achat et les honoraires professionnels. Les coûts d'intégration comprennent principalement les honoraires professionnels liés à l'intégration des acquisitions effectuées. Les coûts de restructuration représentent principalement les coûts de départ des employés en raison des synergies créées par les acquisitions et les changements organisationnels. Le BAIIA ajusté n'est pas une mesure reconnue, définie, ni normalisée selon les IFRS. La définition du BAIIA ajusté que donne la Société est probablement différente de celle qu'utilisent d'autres sociétés et la comparaison pourrait donc être limitée.

Le BAIIA ajusté n'est pas une mesure reconnue, définie, ni normalisée selon les IFRS. La définition du BAIIA ajusté que donne la Société est probablement différente de celle qu'utilisent d'autres sociétés et la comparaison pourrait donc être limitée.

Le BAIIA ajusté ne doit pas être considéré distinctement des mesures préparées conformément aux IFRS ou s'y substituer.

La mesure NIIF la plus directement comparable au BAIIA ajusté présenté dans les états financiers de la Société est le revenu net (perte nette) avant les impôts.

La Société a rapproché le BAIIA ajusté avec la mesure financière IFRS la plus comparable, comme suit :

(en milliers de dollars canadiens) T4 2023 $ Exercice 2023 $ Bénéfice (perte) avant impôt (4 454) (18 565) Amortissement 29 212 111 451 Amortissement inclus dans le coût des ventes 2 427 8 532 Charges financières, montant net 10 355 41 225 Acquisition, intégration, restructuration et autres 2 679 13 648 Variation de la juste valeur de la contrepartie éventuelle 54 64 14 673 Rémunération fondée sur des actions 954 3 692 Autres charges (produits), montant net (132) (4 362) BAIIA ajusté 46 505 170 294

Chiffre d'affaires brut

Le chiffre d'affaires brut, une mesure non conforme aux IFRS, correspond au montant brut facturé aux clients, ajusté pour tenir compte des montants différés ou courus. La Société est d'avis que le chiffre d'affaires brut est une mesure financière de rechange utile aux revenus nets, une mesure conforme aux IFRS, étant donné qu'il reflète mieux les fluctuations de volumes que les revenus nets. Selon les directives applicables de la norme IFRS 15 « principal par rapport à l'agent », le principal enregistre les revenus sur une base brute et l'agent enregistre la commission sur une base nette. Dans les transactions où Converge agit à titre d'agent entre le client et le fournisseur, le revenu net est calculé en réduisant le chiffre d'affaires brut par le montant du coût de vente.

La Société a rapproché le chiffre d'affaires brut des mesures financières conformes aux IFRS les plus comparables comme suit :

(en milliers de dollars canadiens) T4 2023 $ Exercice 2023 $ Chiffre d'affaires brut 1 078 663 4 037 921 Moins : ajustement au titre de transactions commerciales effectuées en tant qu'agent 427 573 1 332 714 Revenus 651 090 2 705 207

Renseignements prospectifs

Ce communiqué contient certains « renseignements prospectifs » et « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable à Converge et à ses activités. Tout énoncé qui comporte des discussions sur les prévisions, les attentes, les croyances, les plans, les projections, les objectifs, les hypothèses, les événements ou le rendement futurs se reconnaît souvent, mais pas toujours, à l'emploi d'expressions comme « s'attendre à », « ne pas s'attendre à », « est attendu », « anticiper » ou « ne pas anticiper », « planifier », « budget », « prévoir », « estimer », « croire » ou « avoir l'intention » ou des variantes de ces mots et ces expressions, ou à l'affirmation selon laquelle certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent » ou « pourraient », ou « pourront » se produire ou être atteints. Ces expressions ne constituent pas des énoncés de faits historiques et peuvent être des énoncés prospectifs. Plus précisément, les énoncés concernant les estimations des revenus, du bénéfice brut, du chiffre d'affaires brut, du BAIIA ajusté, des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation et de la perte avant impôt sont considérés comme des énoncés prospectifs. Les renseignements prospectifs, y compris les évaluations et les perspectives de la direction concernant les revenus, le bénéfice brut, le chiffre d'affaires brut, le BAIIA ajusté, les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation et la perte avant impôt, sont fondés sur les opinions, les estimations et les hypothèses de la direction, notamment, sans toutefois s'y limiter : (i) que les résultats d'exploitation de Converge se poursuivent comme prévu (ii) que la Société continue d'exécuter efficacement ses principales priorités de croissance stratégique (iii) que la Société continue de conserver et d'accroître sa clientèle actuelle et sa part de marché (iv) que la Société soit en mesure de tirer parti des perspectives et des occasions futures, et de réaliser des synergies, y compris en ce qui concerne les acquisitions (v) qu'il n'y ait pas de changements dans les questions législatives ou réglementaires qui pourraient avoir une incidence négative sur les activités de la Société (vi) que les lois fiscales actuelles demeurent en vigueur et ne soient pas modifiées de manière significative (vii) que les conditions économiques demeurent relativement stables tout au long de la période (viii) que les secteurs dans lesquels Converge exerce ses activités continuent de croître conformément à l'expérience passée, et (ix) dans les hypothèses décrites sous la rubrique « À propos des informations prospectives » dans le rapport de gestion de la Société pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2024. Bien que ces opinions, estimations et hypothèses soient considérées par la Société comme étant appropriées et raisonnables dans les circonstances à la date du présent communiqué de presse, elles sont sujettes à des risques, incertitudes, hypothèses et autres facteurs connus et inconnus qui pourraient entraîner des résultats réels, des niveaux d'activité, de rendement ou de réalisations sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par de telles informations prospectives.

Les informations prospectives, y compris la réalisation des estimations de revenus, du bénéfice brut, du chiffre d'affaires brut, du BAIIA ajusté, des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation et de la perte avant impôt énoncées ci-dessus, sont soumises à des risques importants, notamment, sans toutefois s'y limiter : la possibilité que la Société ne soit pas en mesure d'exécuter efficacement ses principales priorités stratégiques de croissance; la possibilité que la Société ne soit pas en mesure de conserver et d'accroître sa clientèle actuelle et sa part de marché; des risques liés à la situation commerciale et financière de la Société; la possibilité que la Société ne soit pas en mesure de prédire avec précision son taux de croissance et sa rentabilité; des risques liés à l'incertitude économique et politique; des risques liés à l'impôt sur le revenu; et des facteurs de risque examinés plus en détail dans la section « Facteurs de risque » du formulaire d'information annuel le plus récent de la Société et sous la rubrique « Risques et incertitudes », accessible dans le rapport de gestion le plus récent de la Société, tous deux étant disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca. Bon nombre de ces risques sont indépendants de la volonté de la Société.

Si l'un de ces risques ou l'une de ses incertitudes se concrétise, ou si les opinions, les estimations ou les hypothèses qui sous-tendent les informations prospectives s'avèrent inexactes, les résultats réels ou les événements futurs pourraient varier considérablement par rapport à ceux prévus dans les informations prospectives. Bien que la Société ait tenté de cerner d'importants facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les informations prospectives, il peut exister d'autres facteurs de risque dont la Société n'a actuellement pas connaissance, ou que la Société considère comme non significatifs, et qui pourraient également faire en sorte que les résultats réels ou les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans ces informations prospectives.

Bien que la Société fonde ces déclarations prospectives sur des hypothèses qu'elle juge raisonnables lors de leur formulation, la Société avertit les investisseurs que les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de rendement futur et que ses résultats d'exploitation réels, sa situation financière et ses liquidités peuvent différer sensiblement par rapport aux informations qui sont énoncées ou suggérées dans les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. En outre, même si les résultats d'exploitation, la situation financière et les liquidités de la Société sont conformes aux déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué, ces résultats ou développements peuvent ne pas être révélateurs des résultats ayant lieu au cours de périodes subséquentes.

La Société ne peut garantir que ces énoncés s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient être sensiblement différents de ceux prévus dans les énoncés. Aucun énoncé prospectif ne constitue une garantie de résultats futurs. Par conséquent, vous ne devez pas accorder une confiance excessive aux renseignements prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle ils ont été formulés. Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué représentent les attentes de la Société à la date indiquée aux présentes et sont susceptibles d'être modifiées après cette date. Toutefois, la Société décline toute intention, toute obligation ou tout engagement de mettre à jour ou de réviser toute information prospective ou d'annoncer publiquement les résultats de toute révision de ces déclarations, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres événements, sauf si la législation applicable en matière de valeurs mobilières l'exige. Les comparaisons des résultats pour les périodes actuelles et antérieures ne visent pas à exprimer des tendances futures ou des indications de rendement futur, à moins qu'elles ne soient expressément exprimées comme telles, et ne doivent être considérées que comme des données historiques.

Toutes les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont expressément qualifiées par les mises en garde qui précèdent.

