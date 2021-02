Converge fait partie du palmarès Croissance 50 de la Bourse de croissance TSX pour la deuxième année consécutive.

TORONTO et GATINEAU, QC, le 24 févr. 2021 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSX: CTS) (FSE: 0ZB) (OTCQX: CTSDF), une plateforme nationale de fournisseurs de solutions hybrides liées à la technologie de l'information (TI) misant sur une approche régionale axée sur les États-Unis et le Canada, a le plaisir d'annoncer qu'elle s'est classée au cinquième rang parmi les entreprises technologiques les plus performantes cotées à la Bourse de croissance TSX tout au long de 2020, selon le palmarès Croissance 50 de 2021 de la Bourse de croissance TSX.

Le palmarès Croissance 50 de 2021 présente les 10 principales sociétés cotées à la Bourse de croissance TSX, dans chacun des cinq grands secteurs de l'industrie - les mines, le pétrole et le gaz, les technologies et les sciences de la vie, les industries diversifiées et les technologies propres - en se fondant sur trois critères également pondérés : la croissance de la capitalisation boursière, l'appréciation du cours de l'action et le volume de négociation. Tout au long de 2020, Converge a augmenté sa capitalisation boursière de 525 % et le cours de son action de 255 %, comparativement à une augmentation de 173 % et de 155 % en 2019, respectivement.

« C'est un honneur d'être reconnu comme la cinquième entreprise de technologie en importance au sein du palmarès Croissance 50, en plus d'être la sixième entreprise en importance au palmarès des 50 meilleures entreprises du marché OTCQX en 2021 », a déclaré Shaun Maine, président-directeur général de Converge. La Bourse de croissance TSX a été une plateforme précieuse pour Converge au cours des dernières années, depuis que la société s'est inscrite en bourse à la fin de 2018. Elle a été un formidable tremplin vers notre récente entrée au TSX. Nous avons hâte de poursuivre notre plan de croissance en 2021 et au-delà au nom de nos actionnaires. »

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur nord-américain de solutions informatiques hybrides compatibles avec les logiciels, qui a pour priorité d'offrir des services et des solutions de premier plan. Les entreprises régionales de ventes et de services de Converge proposent des solutions avancées en analyse, en infonuagique, en cybersécurité et en gestion de services à des clients de divers secteurs. L'entreprise supporte ces solutions informatiques avec un personnel d'experts et des infrastructures digitales couvrant tous les principaux vendeurs d'outils informatique sur le marché. Cette approche multidimensionnelle permet à Converge de répondre aux besoins commerciaux et technologiques uniques de tous les clients des secteurs public et privé. Pour plus d'information, visitez convergetp.com.

