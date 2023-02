TORONTO et GATINEAU, QC, le 9 févr. 2023 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSX: CTS) (FSE: 0ZB) (OTCQX: CTSDF), un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques axées sur les services, est heureuse d'annoncer qu'elle a porté sa facilité de crédit renouvelable mondiale (la « facilité de crédit mondiale ») de 500 à 600 millions de dollars dans le cadre de la clause accordéon de ses conditions de crédit. J.P. Morgan et la Banque canadienne impériale de commerce sont des coarrangeurs principaux, avec la participation de la Banque de Nouvelle-Écosse, de la Banque Toronto-Dominion et de la Banque de Montréal au groupe des prêteurs.

Cette hausse permettra à Converge d'emprunter davantage dans le cadre de sa facilité multidevises pour financer l'expansion continue de la Société à l'échelle mondiale. En général, pour les emprunts en $ US dans le cadre de la facilité de crédit, le taux d'intérêt applicable se base sur le taux SOFR, plus une marge de 1,25 % à 2,25 %.

« Nous sommes heureux de bénéficier du soutien de nos banques, qui renforce notre situation de liquidité à des conditions attrayantes et soutient notre stratégie d'acquisition rigoureuse en Amérique du Nord et en Europe », s'est réjoui Shaun Maine, chef de la direction de Converge. « Nous sommes bien placés pour continuer à créer de la valeur pour nos actionnaires grâce à la croissance intérieure et extérieure, et au déploiement de capitaux stratégique. »

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques axées sur les services, spécialisé dans la prestation de solutions et de services de pointe. L'approche de solution globale de Converge offre des services d'analyse avancée, de modernisation des applications, de plateformes infonuagiques, de cybersécurité, d'infrastructure numérique et de milieu de travail numérique à des clients de différents secteurs. La Société fournit ces solutions informatiques grâce à des services de consultation, de mise en œuvre et de gestion couvrant tous les principaux fournisseurs de technologies de l'information sur le marché. Cette approche multidimensionnelle permet à Converge de répondre aux exigences commerciales et technologiques uniques de tous ses clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez convergetp.com.

Pour obtenir une description détaillée des risques et des incertitudes auxquels la Société est confrontée, ainsi que de ses activités et de ses affaires, les lecteurs sont invités à consulter les documents déposés par la Société sur SEDAR sous le profil de la Société à l'adresse www.sedar.com

Renseignements: Converge Technology Solutions Corp., Courriel : [email protected], Téléphone : 416 360-1495