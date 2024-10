TORONTO et GATINEAU, QC, le 24 oct. 2024 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF) a annoncé aujourd'hui certains résultats financiers préliminaires et non audités pour le trimestre clos le 30 septembre 2024 (« T3 2024 »). Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Résultats préliminaires du T3 2024

Les revenus devraient se situer entre 630,0 millions de dollars et 631,0 millions de dollars, comparativement à (i) une fourchette guidée de 636 millions de dollars à 658 millions de dollars, et (ii) des revenus de 710,1 millions de dollars au troisième trimestre de 2023 (« T3 2023 »).

»). La marge brute devrait se situer entre 158,0 millions de dollars et 158,5 millions de dollars, comparativement à (i) une fourchette guidée de 172 millions de dollars à 178 millions de dollars et (ii) une marge brute de 174,1 millions de dollars au T3 2023.

Le BAIIA ajusté 1 devrait se situer entre 31,8 millions de dollars et 32,3 millions de dollars, comparativement à (i) une fourchette guidée de 43 millions de dollars à 47 millions de dollars, et (ii) 41,3 millions de dollars en BAIIA ajusté 1 au T3 2023.

[1] Il s'agit d'une mesure non conforme aux IFRS (y compris le ratio non conforme aux IFRS) et non d'une mesure reconnue, définie ou normalisée en vertu des IFRS. Consultez la section « Mesures financières non conformes aux IFRS » du présent communiqué pour connaître les définitions, les utilisations et un rapprochement des mesures financières historiques non conformes aux IFRS et des mesures financières conformes aux IFRS les plus directement comparables.

Commentaires sur le T3 2024

Les revenus du T3 2024 ont été touchés par des conditions macroéconomiques défavorables, certains clients ayant reporté les dépenses du projet au quatrième trimestre de 2024 ou potentiellement au prochain exercice. Comparativement au T3 2023, les revenus du T3 2024 ont diminué en raison de la baisse de la demande en Amérique du Nord pour des solutions de centres de données, de réseautage et de stockage, tandis que le T3 2023 comprenait une période de traitement du carnet de commandes anormalement solide. Historiquement, le troisième trimestre clos le 30 septembre est le trimestre le plus faible du point de vue saisonnier. De plus, les activités de rafraîchissement sur les appareils des utilisateurs finaux continuent d'être repoussées à 2025, car certains clients interrompent le cycle d'achat en prévision d'une plus grande disponibilité des ordinateurs dotés de l'IA. Cela a entraîné une réduction des revenus liés au matériel, ainsi qu'à l'entretien et au soutien qui y sont liés. Les revenus tirés de l'infonuagique et des logiciels ont continué d'augmenter d'une année à l'autre.

Après le T3 2024, la Société a terminé avec succès la migration vers son nouveau système de planification des ressources de l'entreprise (« PRE »). Le nouveau système de PRE devrait permettre des améliorations continues des principaux systèmes et processus, ce qui entraînera une plus grande efficacité opérationnelle.

« Bien que les entreprises soient restées prudentes dans leurs dépenses en immobilisations, en particulier dans le domaine du matériel, nous avons continué de voir une croissance à deux chiffres dans nos domaines d'investissement stratégique liés à l'infonuagique, à la cybersécurité, aux logiciels et aux services gérés au troisième trimestre de 2024 », a déclaré Greg Berard, chef de la direction de Converge. « Nous demeurons déterminés à tirer parti de notre solide pipeline jusqu'au quatrième trimestre de 2024 et, grâce à la mise en œuvre réussie de notre nouveau système de planification des ressources de l'entreprise, nous chercherons à accroître l'efficacité pour contribuer à stimuler le rendement des flux de trésorerie de notre entreprise. »

Les résultats financiers complets du T3 2024 ainsi que les perspectives financières mises à jour pour l'exercice clos le 31 décembre 2024 seront publiés avant l'ouverture des marchés à la Bourse de Toronto le mardi 12 novembre 2024. De plus amples renseignements, une webdiffusion par conférence téléphonique et les numéros à composer sont disponibles sur le site Web des Relations avec les investisseurs de la Société.

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques axées sur les services qui vise à offrir des solutions de premier plan. L'approche de solution globale de Converge offre des services d'analyse avancée, d'intelligence artificielle (IA), de modernisation des applications, de plateformes infonuagiques, de cybersécurité, d'infrastructure numérique et de milieu de travail numérique à des clients de différents secteurs. L'entreprise soutient ces solutions grâce à son expertise en matière de conseils, de mise en œuvre et de services gérés auprès de tous les principaux fournisseurs de TI du marché. Cette approche multidimensionnelle permet à Converge de répondre aux besoins opérationnels et technologiques uniques de tous les clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez convergetp.com.

Mesures non conformes aux IFRS

Le présent communiqué de presse fait référence à certains indicateurs de rendement, notamment le BAIIA ajusté et la conversion en espèces, qui n'ont pas de signification normalisée en vertu des IFRS et qui pourraient ne pas être comparables à des mesures semblables présentées par d'autres sociétés. La direction estime que ces mesures sont utiles à la plupart des actionnaires, des créanciers et des autres parties prenantes pour analyser les résultats d'exploitation de la Société et mettre en lumière les tendances de ses activités de base qui pourraient autrement être plus difficiles à cerner en se fiant uniquement aux mesures financières conformes aux IFRS. De plus, la Société croit que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties intéressées utilisent fréquemment des mesures non conformes aux IFRS pour évaluer les émetteurs.

La direction utilise aussi des mesures non conformes aux IFRS afin de faciliter les comparaisons du rendement entre deux périodes, de préparer le budget d'exploitation annuel et d'évaluer sa capacité de s'acquitter de ses dépenses d'investissement et de satisfaire à ses besoins en fonds de roulement. Ces mesures financières non conformes aux IFRS ne doivent pas être considérées comme un substitut au résultat consolidé ou à toute autre mesure de la performance conforme aux IFRS. Les investisseurs sont encouragés à examiner les états financiers et les informations de la Société dans leur totalité et ne doivent pas se fier outre mesure aux mesures non conformes aux IFRS et doivent les considérer conjointement avec les mesures financières conformes aux IFRS les plus comparables.

Le BAIIA ajusté représente le bénéfice net ajusté pour exclure l'amortissement, la dépréciation, la charge d'intérêts et les charges financières, les profits et pertes de change, la charge de rémunération fondée sur des actions, la charge d'impôt et les charges spéciales. Les charges spéciales sont essentiellement des charges de restructuration liées à la cessation d'emploi de salariés, à la résiliation de contrats de location et aux restructurations de sociétés acquises, ainsi qu'à certains honoraires juridiques ou provisions relatifs aux sociétés acquises. De temps à autre, elles peuvent également inclure des ajustements de la juste valeur de la contrepartie éventuelle et d'autres ajustements, comme les coûts non récurrents liés aux restructurations, financements et acquisitions. La mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable au BAIIA ajusté présenté dans les états financiers de la Société est le bénéfice net (perte nette).

La Société a rapproché le BAIIA ajusté avec la mesure financière la plus comparable, comme suit :

Pour les trimestres

clos le 30 septembre

2023 2022 Bénéfice (perte) net avant impôt sur les bénéfices (4 373) $ 15 726 $ Charges financières, montant net 10 867 5 886 Charge de rémunération fondée sur des actions 774 1 275 Amortissement 29 456 23 094 Amortissement inclus dans le coût des ventes 2 103 1 008 Autres (produits) charges (170) (24 233) Variation de la juste valeur de la contrepartie éventuelle - - Acquisition, intégration, restructuration et autres 2 601 8 211 BAIIA ajusté 41 258 $ 30 967 $

La conversion en espèces est calculée en divisant les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation par le BAIIA ajusté. La Société estime qu'il s'agit d'une mesure utile de son rendement en matière de production de flux de trésorerie.

Veuillez consulter les rubriques « Mesures financières non conformes aux IFRS et mesures financières supplémentaires » et « Sommaire des résultats financiers consolidés » dans le plus récent rapport de gestion de la Société, qui est disponible dans le profil de la Société sur SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca, pour obtenir de plus amples renseignements sur certaines mesures non conformes aux IFRS, dont les renseignements sont incorporés par renvoi dans le présent document.

Renseignements prospectifs

Ce communiqué contient certains « renseignements prospectifs » et « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable à Converge et à ses activités. Tout énoncé qui comporte des discussions sur les prévisions, les attentes, les croyances, les plans, les projections, les objectifs, les hypothèses, les événements ou le rendement futurs se reconnaît souvent, mais pas toujours, à l'emploi d'expressions comme « s'attendre à », « ne pas s'attendre à », « est attendu », « anticiper » ou « ne pas anticiper », « planifier », « budget », « prévoir », « estimer », « croire » ou « avoir l'intention » ou des variantes de ces mots et ces expressions, ou à l'affirmation selon laquelle certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient » ou « pourront » se produire ou être atteints. Ces expressions ne constituent pas des énoncés de faits historiques et peuvent être des énoncés prospectifs.

Plus précisément, les déclarations concernant les prévisions de Converge en matière de revenus, de bénéfice brut, de BAIIA ajusté, de flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation et de conversion en espèces, les attentes en matière de résultats futurs, le rendement, les perspectives, les marchés sur lesquels elle exerce ses activités ou toute intention concernant ses stratégies d'affaires et d'acquisition sont considérés comme des informations prospectives. Ce qui précède démontre les objectifs de Converge, qui ne sont pas des prévisions ou des estimations de sa situation financière, mais qui sont fondés sur la mise en œuvre de ses objectifs stratégiques, de ses perspectives de croissance et de ses initiatives de croissance. Les informations prospectives, y compris les évaluations et les perspectives de la direction concernant les revenus, le bénéfice brut, le BAIIA ajusté, les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation et la conversion en espèces, sont fondées sur les opinions, les estimations et les hypothèses de la direction, notamment, sans toutefois s'y limiter : (i) que les résultats d'exploitation de Converge se poursuivent comme prévu (ii) que la Société continue d'exécuter efficacement ses principales priorités de croissance stratégique (iii) que la Société continue de conserver et d'accroître sa clientèle actuelle et sa part de marché (iv) que la Société soit en mesure de tirer parti des perspectives et des occasions futures, et de réaliser des synergies, y compris en ce qui concerne les acquisitions (v) qu'il n'y ait pas de changements dans les questions législatives ou réglementaires qui pourraient avoir une incidence négative sur les activités de la Société (vi) que les lois fiscales actuelles demeurent en vigueur et ne soient pas modifiées de manière significative (vii) que les conditions économiques demeurent relativement stables tout au long de la période (viii) que les secteurs dans lesquels Converge exerce ses activités continuent de croître conformément à l'expérience passée, et (ix) dans les hypothèses décrites sous la rubrique « À propos des informations prospectives » dans le rapport de gestion de la Société pour les six mois clos le 30 juin 2024. Bien que ces opinions, estimations et hypothèses soient considérées par la Société comme étant appropriées et raisonnables dans les circonstances à la date du présent communiqué de presse, elles sont sujettes à des risques, incertitudes, hypothèses et autres facteurs connus et inconnus qui pourraient entraîner des résultats réels, des niveaux d'activité, de rendement ou de réalisations sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par de telles informations prospectives.

Les informations prospectives, y compris la réalisation des objectifs de revenu, de bénéfice brut, de BAIIA ajusté, de flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation et de conversion en espèces énoncés ci-dessus, sont soumises à des risques importants, notamment, sans toutefois s'y limiter : la possibilité que la Société ne soit pas en mesure d'exécuter efficacement ses principales priorités stratégiques de croissance, y compris en ce qui concerne les acquisitions; la possibilité que la Société ne soit pas en mesure de conserver et d'accroître sa clientèle actuelle et sa part de marché; des risques liés à la situation commerciale et financière de la Société; la possibilité que la Société ne soit pas en mesure de prédire avec précision son taux de croissance et sa rentabilité; des risques liés à l'incertitude économique et politique; des risques liés à l'impôt sur le revenu; et des facteurs de risque examinés plus en détail dans la section « Facteurs de risque » du formulaire d'information annuel le plus récent de la Société et sous la rubrique « Risques et incertitudes », accessible dans le rapport de gestion le plus récent de la Société, tous deux étant disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca. Bon nombre de ces risques sont indépendants de la volonté de la Société.

Si l'un de ces risques ou l'une de ses incertitudes se concrétise, ou si les opinions, les estimations ou les hypothèses qui sous-tendent les informations prospectives s'avèrent inexactes, les résultats réels ou les événements futurs pourraient varier considérablement par rapport à ceux prévus dans les informations prospectives. Bien que la Société ait tenté de cerner d'importants facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les informations prospectives, il peut exister d'autres facteurs de risque dont la Société n'a actuellement pas connaissance, ou que la Société considère comme non significatifs, et qui pourraient également faire en sorte que les résultats réels ou les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans ces informations prospectives.

Bien que la Société fonde ces déclarations prospectives sur des hypothèses qu'elle juge raisonnables lors de leur formulation, la Société avertit les investisseurs que les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de rendement futur et que ses résultats d'exploitation réels, sa situation financière et ses liquidités, ainsi que le développement du secteur dans lequel elle exerce ses activités, peuvent différer sensiblement par rapport aux informations qui sont énoncées ou suggérées dans les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. En outre, même si les résultats d'exploitation, la situation financière et les liquidités de la Société, ainsi que le développement du secteur dans laquelle elle exerce ses activités, sont conformes aux déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué, ces résultats ou développements peuvent ne pas être révélateurs des résultats ou développements ayant lieu au cours de périodes subséquentes.

La Société ne peut garantir que ces énoncés s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient être sensiblement différents de ceux prévus dans les énoncés. Aucun énoncé prospectif ne constitue une garantie de résultats futurs. Par conséquent, vous ne devez pas accorder une confiance excessive aux renseignements prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle ils ont été formulés. Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué représentent les attentes de la Société à la date indiquée aux présentes et sont susceptibles d'être modifiées après cette date. Toutefois, la Société décline toute intention, toute obligation ou tout engagement de mettre à jour ou de réviser toute information prospective ou d'annoncer publiquement les résultats de toute révision de ces déclarations, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres événements, sauf si la législation applicable en matière de valeurs mobilières l'exige. Les comparaisons des résultats pour les périodes actuelles et antérieures ne visent pas à exprimer des tendances futures ou des indications de rendement futur, à moins qu'elles ne soient expressément exprimées comme telles, et ne doivent être considérées que comme des données historiques.

Toutes les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont expressément qualifiées par les mises en garde qui précèdent.

