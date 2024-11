Les flux de trésorerie en cumul annuel générés par les activités d'exploitation ont augmenté de 97 millions de dollars pour s'établir à 212 millions de dollars, ce qui a permis de poursuivre la réduction de la dette nette1 et d'obtenir un rendement en capital de 61,7 millions de dollars pour les actionnaires1.

La société annonce ainsi l'achèvement de la transition du chef de la direction du groupe et nomme Greg Berard, chef de la direction, au conseil d'administration de l'entreprise.

TORONTO et GATINEAU, QC, le 15 nov. 2024 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSX: CTS) (FSE: 0ZB) (OTCQX: CTSDF) est heureuse de présenter ses résultats financiers pour les périodes de trois mois et de neuf mois closes le 30 septembre 2024. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Faits saillants du troisième trimestre de 2024 (d'une année à l'autre, sauf indication contraire) :

Le chiffre d'affaires brut 1 s'est élevé à 945 millions de dollars, soit une baisse de 91,8 millions de dollars ou 8,9 %;

s'est élevé à 945 millions de dollars, soit une baisse de 91,8 millions de dollars ou 8,9 %; Croissance interne du chiffre d'affaires brut 1 de (8,4 %) et croissance interne de la marge brute de (7,3 %);

de (8,4 %) et croissance interne de la marge brute de (7,3 %); Revenus de 630,7 millions de dollars, soit une baisse de 79,4 millions de dollars ou 11,2 %;

Le bénéfice brut a baissé de 9,1 % pour s'établir à 158,3 millions de dollars, ce qui représente une marge brute de 25,1 %;

Le BAIIA ajusté 1 a baissé de 22,2 % pour s'établir à 32,1 millions de dollars;

a baissé de 22,2 % pour s'établir à 32,1 millions de dollars; Les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation étaient de 48,9 millions de dollars, soit une baisse de 47,1 millions de dollars, comparativement à 95,9 millions de dollars lors de la période comparative de l'exercice précédent;

Rendement en capital de 10 millions de dollars versé aux actionnaires 1 , par rapport à un rendement en capital de 3,1 millions de dollars versé aux actionnaires au troisième trimestre de l'exercice 2023;

, par rapport à un rendement en capital de 3,1 millions de dollars versé aux actionnaires au troisième trimestre de l'exercice 2023; Réduction de la dette nette de 30 millions de dollars par rapport à 157,9 millions de dollars au deuxième trimestre de 2024; maintien d'un ratio de levier inférieur à 1,0 x.

Faits saillants de l'exercice à ce jour de 2024 (d'une année à l'autre, sauf indication contraire) :

Le chiffre d'affaires brut 1 s'est élevé à 3 G$, soit une augmentation de 55,4 millions de dollars ou 1,9 %;

Croissance interne du chiffre d'affaires brut 1 de 2,0 % et croissance interne de la marge brute de (1,0 %);

Revenus de 1,9 G$, soit une baisse de 142,8 millions de dollars;

Le bénéfice brut a baissé de 1,6 % pour s'établir à 512,8 millions de dollars, ce qui représente une marge brute de 26,8 %;

Le BAIIA ajusté 1 a baissé de 3,5 % pour s'établir à 119,4 millions de dollars;

a baissé de 3,5 % pour s'établir à 119,4 millions de dollars; Perte nette de 171,8 millions de dollars, soit une augmentation en perte de 160,6 millions de dollars, en raison de la charge de dépréciation hors trésorerie du secteur allemand de 176,1 millions de dollars;

Rendement en capital de 61,7 millions de dollars versé aux actionnaires par rapport aux 19,4 millions de dollars versés aux actionnaires lors de la période comparative de l'exercice précédent;

Les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation étaient de 212,4 millions de dollars, soit une augmentation de 97,3 millions de dollars, comparativement à 115,1 millions de dollars lors de la période comparative de l'exercice précédent; et

Réduction de la dette nette de 81,9 M$, passant de 209,8 M$ au quatrième trimestre de 2023 à 127,8 M$.

« Bien que des conditions macroéconomiques défavorables aient entraîné des retards dans les dépenses en matériel qui ont eu une incidence sur nos résultats du troisième trimestre, nous avons déjà conclu environ 25 % des contrats, ce qui contribue à notre manque à gagner brut et nous prévoyons conclure le reste au quatrième trimestre et en 2025. « Entre-temps, nous avons continué d'enregistrer une croissance à deux chiffres dans nos domaines d'investissement stratégique - l'infonuagique, l'IA et la cybersécurité, ce qui a stimulé la croissance des revenus tirés des logiciels et des services gérés au troisième trimestre de 2024, a déclaré Greg Berard, chef de la direction. Notre solide production de flux de trésorerie témoigne de notre solidité financière, et nous sommes déterminés à mettre en œuvre une approche de répartition du capital stratégique et rigoureuse pour stimuler la création de valeur à long terme. Cet objectif sera atteint grâce à des investissements ciblés de croissance à fort impact, tout en redonnant une part importante de capital aux actionnaires. »

Sommaire financier

(en milliers de dollars, sauf les

montants par action) 3 mois T3 2024 3 mois T3 2023

9 mois T3 2024 9 mois T3 2023 Chiffre d'affaires brut 1 945 006 1 036 760

3 014 662 2 959 258 Revenus 630 690 710 106

1 911 303 2 054 117 Profit brut 158 257 174 090

512 813 521 351 Profit brut % 25,1 % 24,5 %

26,8 % 25,4 % BAIIA ajusté 1 32 114 41 258

119 430 123 789 BAIIA ajusté en pourcentage du profit brut 1 20,3 % 23,7 %

23,3 % 23,7 % Perte nette (3 309) (3 316)

(171 812) (11 174) Bénéfice net ajusté 1 23 237 20 622

84 703 70 187 BAIIA ajusté 1 0,12 0,10

0,42 0,34

Après la clôture du trimestre

Le 11 novembre 2024, le Conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,015 $ par action ordinaire (payable le 28 décembre 2024) aux actionnaires inscrits à la clôture des marchés le 10 décembre 2024.

Perspectives financières

Converge fournit des prévisions financières pour le trimestre clos le 31 décembre 2024 et l'exercice clos le 31 décembre 2024, comme suit :

(en millions de dollars canadiens)



T4 2023

Résultats réels T4 2024

Résultats prévus Exercices 2023

Résultats réels Exercice 2024

Résultats prévus Revenus 651,1 $ De 600 $ à 646 $ 2 705,2 $ De 2 511 $ à

2 558 $ Profit brut 181,5 $ De 165 $ à 178 $ 702,9 $ De 678 $ à 691 $ BAIIA ajusté 46,5 $ De 36 $ à 47 $ 170,3 $ De 155 $ à 166 $

Remarque : Les résultats réels du quatrième trimestre de 2023 et de l'exercice 2023 comprennent les

résultats de Portage CyberTech Inc. (« Portage »), qui a été déconsolidée le 27 juin 2024.

Achèvement de la transition du chef de la direction du groupe

Converge annonce aujourd'hui que le plan de transition du chef de la direction du Groupe annoncé précédemment a progressé plus tôt que prévu. Par conséquent, le conseil d'administration (le « Conseil ») a accepté la décision de Shaun Maine de démissionner de son poste de chef de la direction du groupe et de membre du Conseil, à compter d'aujourd'hui. Greg Berard, actuellement chef de la direction de Converge, a été nommé membre du conseil d'administration de l'Entreprise.

« Au nom du conseil d'administration, je tiens à remercier Shaun pour son leadership visionnaire et l'impact profond qu'il a eu depuis qu'il a cofondé l'entreprise en 2017, a déclaré Thomas Volk, président du conseil d'administration. Nous sommes heureux d'accueillir Greg Berard comme nouveau membre du conseil d'administration. Le leadership de Greg en tant que chef de la direction de l'exploitation a été un atout formidable pour la Société, et nous sommes impatients de bénéficier des nouvelles perspectives et de la richesse de l'expérience qu'il apportera au Conseil. »

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques axées sur les services qui vise à offrir des solutions de premier plan. L'approche de solution globale de Converge offre des services d'analyse avancée, d'intelligence artificielle (IA), de modernisation des applications, de plateformes infonuagiques, de cybersécurité, d'infrastructure numérique et de milieu de travail numérique à des clients de différents secteurs. Les solutions de la Société s'appuient sur l'expertise en matière de services-conseils, de mise en œuvre et de services gérés de tous les principaux fournisseurs de TI sur le marché. Cette approche à multiples facettes permet à Converge de répondre aux exigences commerciales et technologiques propres à chacun des clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez le site convergetp.com.

Sommaire des états intermédiaires condensés consolidés de la situation financière

(en milliers de dollars canadiens) (non audité)



30 septembre

2024 $ 31 décembre

2023 $ Actifs



Actifs courants





Trésorerie 180 464 170 419

Créances clients et autres débiteurs 775 026 803 652

Stocks 71 753 73 166

Charges payées d'avance et autres actifs 34 111 26 528



1 061 354 1 073 765 Passifs non courants





Investissement dans des entreprises associées 27 909 -

Débiteurs et autres actifs non facturés 202 290 64 158

Immobilisations corporelles et actifs au titre des

droits d'utilisation, montant net 66 621 75 488

Immobilisations incorporelles, montant net 272 646 375 181

Goodwill 385 022 564 770 Total de l'actif 2 015 842 2 153 362







Passifs



Actifs courants





Dettes fournisseurs et autres créditeurs 976 301 853 655

Autres passifs financiers 43 799 54 095

Produits différés et autres passifs 61 872 59 325

Emprunts 25 754 1 664

Impôt sur le résultat exigible - 9 286



1 107 726 978 025 Passifs non courants





Charges à payer et autres créditeurs 180 704 60 339

Autres passifs financiers 41 955 57 668

Emprunts 282 589 378 007

Passifs d'impôts reportés 43 396 67 168 Total du passif 1 656 370 1 541 207







Capitaux propres





Actions ordinaires 557 292 599 434

Surplus d'apport 15 347 10 970

Cumul des autres éléments du résultat global 13 009 3 963

Déficit (226 176) (28 167) Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires

de Converge 359 472 586 200 Participation ne donnant pas le contrôle - 25 955

359 472 612 155 Total du passif et des capitaux propres 2 015 842 2 153 362

Sommaire des états intérimaires condensés et consolidés des résultats et du résultat global

(en milliers de dollars canadiens) (non audité)



Trimestres clos les 30 septembre

Neuf mois terminés le 30 septembre

2024

2023

2024

2023 Revenus













Produit 500 881

559 646

1 503 439

1 607 932 Services 129 809

150 460

407 864

446 185 Total des revenus 630 690

710 106

1 911 303

2 054 117 Coût des ventes 472 433

536 016

1 398 490

1 532 766 Profit brut 158 257

174 090

512 813

521 351 Frais généraux, frais de vente et frais

d'administration 129 042

134 935

400 878

403 667 Résultat avant les éléments suivants 29 215

39 155

111 935

117 684















Amortissement 19 961

29 456

69 382

82 239 Charges financières, montant net 7 126

10 867

22 881

30 870 Acquisition, intégration, restructuration et autres 2 236

2 601

10 692

10 969 Variation de la juste valeur de la contrepartie éventuelle 1 016

-

4 289

9 209 Rémunération fondée sur des actions 2 761

774

4 673

2 738 Autres charges (produits), nets 865

(170)

1 120

(4 230) Perte sur la perte de contrôle de Portage -

-

117

- Perte provenant des investissements dans des

entreprises associées 1 968

-

1 968

- Perte de valeur - Secteur de l'Allemagne -

-

176 124

- Perte avant impôt sur le résultat (6 718)

(4 373)

(179 311)

(14 111) Recouvrement d'impôt (3 409)

(1 057)

(7 499)

(2 937) Perte nette (3 309)

(3 316)

(171 812)

(11 174) Perte nette attribuable aux :













Actionnaires de Converge (3 309)

(1 802)

(168 539)

(7 309) Participation ne donnant pas le contrôle -

(1 514)

(3 273)

(3 865)

(3 309)

(3 316)

(171 812)

(11 174) Autres éléments du résultat global













Élément qui pourrait être reclassé

ultérieurement dans le résultat net

(perte) :













Écarts de conversion des établissements

étrangers (2 988)

2 891

9 046

(10 661) Résultat global (6 297)

(425)

(162 766)

(21 835) Résultat global (perte) attribuable aux :













Actionnaires de Converge (6 297)

1 089

(159 493)

(17 970) Participation ne donnant pas le contrôle -

(1 514)

(3 273)

(3 865)

(6 297)

(425)

(162 766)

(21 835)















BAIIA ajusté 32 114

41 258

119 430

123 789 BAIIA ajusté exprimé en pourcentage du profit

brut 20,3 %

23,7 %

23,3 %

23,7 %

Sommaire des états intérimaires condensés consolidés des flux de trésorerie

(en milliers de dollars canadiens) (non audité)



Pour le trimestre clos le

30 septembre Pour la période de neuf

mois close le

30 septembre

2024

2023

2024

2023















Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation













Perte nette (3 309)

(3 316)

(171 812) (176 781)

(11 174) Ajustements pour rapprocher la perte nette des

flux de trésorerie liés aux activités

d'exploitation













Amortissement 22 860

31 559

76 877

88 344 Perte de change latente (gain) 650

-

880

(2 818) Rémunération fondée sur des actions 2 761

774

4 673

2 738 Charges financières, montant net 7 126

10 867

22 881

30 870 (Perte) Profit sur la vente d'immobilisations

corporelles 4

-

73

(598) Variation de la juste valeur de la contrepartie

éventuelle 1 016

-

4 289

9 209 Perte de valeur - Secteur de l'Allemagne -

-

176 124

- Perte sur la perte de contrôle de Portage -

-

117

- Perte provenant des investissements dans des

entreprises associées 1 968

-

1 968

- Recouvrement d'impôt (3 409)

(1 057)

(7 499)

(2 937)

29 667

38 827

108 571

113 634 Variation des éléments hors trésorerie du fonds

de roulement 22 289

63 102

131 642

18 858

51 956

101 929

240 213

132 492 Impôts sur les bénéfices payés (3 097)

(5 987)

(27 805)

(17 433) Flux de trésorerie liés aux activités

d'exploitation 48 859

95 942

212 408

115 059















Flux de trésorerie liés aux activités

d'investissement













Achat de (produits de) biens immobiliers,

d'équipement et d'actifs incorporels 2 213

(1 593)

(1 648)

(5 041) Paiement d'une contrepartie éventuelle -

(10 899)

(19 328)

(20 834) Paiement d'une contrepartie différée (508)

(14 095)

(12 375)

(43 815) Paiement du passif du NCI -

(973)

-

(30 967) Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement 1 705

(27 560)

(33 351)

(100 657)















Flux de trésorerie liés aux activités

de financement













Transferts des liquidités soumises à restrictions -

(519)

-

2 068 Intérêts payés (5 801)

(10 544)

(18 130)

(25 786) Dividendes versés (2 922)

(2 047)

(7 925)

(4 114) Paiements d'obligations locatives (4 677)

(4 975)

(14 793)

(15 199) Rachat d'actions ordinaires (7 072)

(1 064)

(53 793)

(15 294) Options sur actions exercées -

-

875

- Remboursement de billets à payer -

(39)

(39)

(119) Remboursement net des emprunts (23 874)

(21 977)

(78 346)

(10 593) Flux de trésorerie affectés aux activités de

financement (44 346)

(41 165)

(172 151)

(69 037)















Variation nette de la trésorerie pour la période 6 218

27 217

6 906

(54 635) Incidence du change sur la trésorerie 159

(439)

4 213

(34) Retrait des liquidités en raison de la perte de

contrôle de Portage -

-

(1 074)

- Trésorerie au début de la période 174 087

78 443

170 419

159 890 Trésorerie à la fin de la période 180 464

105 221

180 464

105 221

Mesures financières non conformes aux IFRS

Le présent communiqué de presse fait référence à certains indicateurs de rendement, notamment le BAIIA ajusté, le chiffre d'affaires brut, la croissance interne du chiffre d'affaires brut, la dette nette, le remboursement de capital, le ratio de levier, le bénéfice net ajusté et le résultat ajusté par action qui n'ont pas de définition normalisée selon les IFRS et pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. La direction estime que ces mesures sont utiles à la plupart des actionnaires, des créanciers et des autres parties prenantes pour analyser les résultats d'exploitation de la Société et mettre en lumière les tendances de ses activités de base qui pourraient autrement être plus difficiles à cerner en se fiant uniquement aux mesures financières conformes aux IFRS. De plus, la Société croit que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties intéressées utilisent fréquemment des mesures non conformes aux IFRS pour évaluer les émetteurs.

La direction utilise aussi des mesures non conformes aux IFRS afin de faciliter les comparaisons du rendement entre deux périodes, de préparer le budget d'exploitation annuel et d'évaluer sa capacité de s'acquitter de ses dépenses d'investissement et de satisfaire à ses besoins en fonds de roulement. Ces mesures financières non conformes aux IFRS ne doivent pas être considérées comme un substitut au résultat consolidé ou à toute autre mesure de la performance conforme aux IFRS. Les investisseurs sont encouragés à examiner les états financiers et les informations de la Société dans leur totalité et ne doivent pas se fier outre mesure aux mesures non conformes aux IFRS et doivent les considérer conjointement avec les mesures financières conformes aux IFRS les plus comparables.

Veuillez consulter les rubriques « Mesures financières non conformes aux IFRS et mesures financières supplémentaires » et « Sommaire des résultats financiers consolidés » dans le plus récent rapport de gestion de la Société, qui est disponible dans le profil de la Société sur SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca, pour obtenir de plus amples renseignements sur certaines mesures non conformes aux IFRS, dont les renseignements sont incorporés par renvoi dans le présent document.

BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté représente le bénéfice net ou la perte nette ajusté(e) pour exclure l'amortissement, la dépréciation, les charges financières nettes, les gains et pertes de change, les autres charges et produits, les charges de rémunération fondées sur les actions, les charges ou recouvrements d'impôt, la variation de la juste valeur de la contrepartie éventuelle, la perte de valeur, le profit ou la perte sur la perte de contrôle d'une filiale, le revenu ou la perte provenant des investissements dans des entreprises associées et les charges d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres. Les coûts d'acquisition et de transaction comprennent principalement la rémunération liée à l'acquisition liée à l'emploi continu d'actionnaires préexistants de l'acquéreur qui ne sont pas inclus dans la contrepartie totale de l'achat et les honoraires professionnels. Les coûts d'intégration comprennent principalement les honoraires professionnels liés à l'intégration des acquisitions effectuées. Les coûts de restructuration représentent principalement les coûts de départ des employés en raison des synergies créées par les acquisitions et les changements organisationnels.

Le BAIIA ajusté n'est pas une mesure reconnue, définie, ni normalisée selon les IFRS. La définition du BAIIA ajusté que donne la Société est probablement différente de celle qu'utilisent d'autres sociétés et la comparaison pourrait donc être limitée.

Le BAIIA ajusté ne doit pas être considéré distinctement des mesures préparées conformément aux IFRS ou s'y substituer.

La mesure NIIF la plus directement comparable au BAIIA ajusté présenté dans les états financiers de la Société est le revenu net (perte nette) avant les impôts.

La Société a rapproché le BAIIA ajusté avec la mesure financière IFRS la plus comparable, comme suit :





Pour le trimestre clos

le 30 septembre Pour la période de neuf

mois close le

30 septembre

2024 2023 2024 2023

Résultat avant impôt sur le résultat (6 718) (4 373) (179 311) (14 111)

Amortissement 19 961 29 456 69 382 82 239

Amortissement inclus dans le coût des ventes 2 899 2 103 7 495 6 105

Charges financières, montant net 7 126 10 867 22 881 30 870

Acquisition, intégration, restructuration et autres 2 236 2 601 10 692 10 969

Variation de la juste valeur de la contrepartie

éventuelle 1 016 - 4 289 9 209

Rémunération fondée sur des actions 2 761 774 4 673 2 738

Autres charges (produits), nets 865 (170) 1 120 (4 230)

Perte sur la perte de contrôle de Portage - - 117 -

Perte provenant des investissements dans des

entreprises associées 1 968 - 1 968 -

Perte de valeur - Secteur de l'Allemagne - - 176 124 -

BAIIA ajusté 32 114 41 258 119 430 123 789













BAIIA ajusté exprimé en pourcentage de la marge brute

La Société estime que le BAIIA ajusté exprimé en pourcentage de la marge brute est une mesure utile de l'efficience et de la rentabilité opérationnelles de la Société. Il est calculé en divisant le BAIIA ajusté par la marge brute.

Bénéfice net ajusté et BPA ajusté

Le bénéfice net ajusté représente le bénéfice net ou la perte ajusté pour exclure les charges d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres, la variation de la juste valeur de la contrepartie éventuelle, la perte de valeur, le profit ou la perte sur la perte de contrôle d'une filiale, le revenu ou la perte provenant des investissements dans des entreprises associées, l'amortissement des actifs incorporels acquis, les gains ou pertes de change non réalisés et la rémunération fondée sur les actions. La Société croit que le résultat net ajusté est une mesure plus utile que le résultat net puisqu'il exclut l'incidence d'éléments hors trésorerie ou non récurrents qui ne reflètent pas le rendement des activités sous-jacentes de Converge. Le résultat ajusté par action est calculé en divisant le résultat net ajusté par le nombre moyen pondéré d'actions en circulation, de base et dilué. La mesure IFRS la plus directement comparable au bénéfice net ajusté présenté dans les états financiers de la Société est le bénéfice net (perte) et le bénéfice net (perte) par action.

La Société a fourni un rapprochement de la mesure financière IFRS la plus comparable comme suit :



Pour les trimestres

clos

le 30 septembre

Pour les périodes de neuf

mois

closes le 30 septembre





2024 2023 2024 2023 Perte nette (3 309) (3 316) (171 812) (11 174) Acquisition, intégration, restructuration et

autres 2 236 2 601 10 692 10 969 Variation de la juste valeur de la contrepartie

éventuelle 1 016 - 4 289 9 209 Amortissement des biens incorporels 17 915 21 056 57 772 62 793 Perte (profit) de change 650 (493) 880 (4 348) Rémunération fondée sur des actions 2 761 774 4 673 2 738 Perte sur la perte de contrôle de Portage - - 117 - Perte provenant des investissements dans des

entreprises associées 1 968 - 1 968 - Perte de valeur - Secteur de l'Allemagne - - 176 124 - Bénéfice net ajusté 23 237 20 622 84 703 70 187 BPA ajusté - de base 0,12 0,10 0,42 0,34

Rendement en capital

L'Entreprise calcule le rendement en capital versé aux actionnaires en tant que total des liquidités utilisées pour les paiements de dividendes et les rachats d'actions.

Dette nette

L'Entreprise calcule la dette nette 1 : emprunts courants et non courants moins les liquidités.

Ratio de levier

La Société définit le ratio de levier comme étant la dette nette (emprunts courants et non courants moins les liquidités) divisée par le BAIIA ajusté pour les douze derniers mois.

Chiffre d'affaires brut et chiffre d'affaires brut pour la croissance interne

Le chiffre d'affaires brut, une mesure non conforme aux IFRS, correspond au montant brut facturé aux clients, ajusté pour tenir compte des montants différés ou courus. La Société est d'avis que le chiffre d'affaires brut est une mesure financière de rechange utile aux revenus nets, une mesure conforme aux IFRS, étant donné qu'il reflète mieux les fluctuations de volumes que les revenus nets. Selon les directives applicables de la norme IFRS 15 « principal par rapport à l'agent », le principal enregistre les revenus sur une base brute et l'agent enregistre la commission sur une base nette. Dans les transactions où Converge agit à titre d'agent entre le client et le fournisseur, le revenu net est calculé en réduisant le chiffre d'affaires brut par le montant du coût de vente.

La Société a fourni un rapprochement du chiffre d'affaires brut et du revenu, qui est la mesure financière des IFRS la plus comparable, comme suit :



Pour les trimestres



Pour les périodes de neuf

mois clos le 30 septembre closes le 30 septembre

2024 2023 2024 2023 Produit 668 057 721 871 2 086 201 2 027 198 Services gérés et services

professionnels 119 128 129 382 353 407 384 826 Maintenance, soutien et solutions

infonuagiques 157 821 185 507 575 054 547 234 Chiffre d'affaires brut 945 006 1 036 760 3 014 662 2 959 258 Moins : ajustement au titre de

transactions commerciales

effectuées en tant qu'agent 314 316 326 654 1 103 359 905 141 Revenus 630 690 710 106 1 911 303 2 054 117

Croissance interne

La Société mesure la croissance interne au niveau du chiffre d'affaires brut et du profit brut, et inclut les contributions au titre de la participation de Converge pour la période en cours et les périodes comparatives. Pour calculer la croissance interne, la Société déduit donc le chiffre d'affaires brut et le profit brut générés par toutes les périodes antérieures correspondantes comparables précédant la ou les acquisitions de la ou des périodes de déclaration en cours incluses dans les résultats consolidés.

Les calculs de la croissance interne pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2024 déduisent le chiffre d'affaires brut et le bénéfice brut de Portage pour le trimestre clos le 30 septembre 2023 en raison de la déconsolidation de Portage le 27 juin 2024.

La croissance interne du chiffre d'affaires brut est calculée en déduisant le chiffre d'affaires brut de la période précédente du chiffre d'affaires brut de la période en cours pour le même portefeuille de sociétés. Le pourcentage de croissance interne du chiffre d'affaires brut est calculé en divisant la croissance interne par le chiffre d'affaires brut présenté à la période précédente.



Pour les trimestres



Pour les périodes de neuf

mois clos le 30 septembre closes le 30 septembre

2024 2023 2024 2023 Chiffre d'affaires brut 945 006 1 036 760 3 014 662 2 959 258 Moins : chiffre d'affaires brut des sociétés

non détenues au cours de la période

comparative - 133 891 - 593 758 Chiffre d'affaires brut des sociétés détenues au

cours de la période comparative 945 006 902 869 3 014 662 2 365 500 Moins : chiffre d'affaires brut de la période

précédente(i) 1 031 779 730 571 2 954 277 2 134 178 Croissance interne - en dollars (86 773) 172 298 60 385 231 322 Croissance interne - en pourcentage (8,4 %) 23,6 % 2,0 % 10,8 %

(i) Pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires brut de 4 981 $ de Portage pour la

période précédente est exclu

La croissance interne du profit brut est calculée en déduisant le profit brut de la période précédente du profit brut de la période en cours pour le même portefeuille de sociétés. Le pourcentage de croissance interne de la marge brute est calculé en divisant la croissance interne par la marge brute présentée à la période précédente.



Pour les trimestres



Pour les périodes de neuf

mois



clos le 30 septembre closes le 30 septembre

2024 2023 2024 2023 Profit brut 158 257 174 090 512 813 521 351 Moins : profit brut des sociétés non

détenues au cours de la période

comparative - 20 375 - 104 212 Marge brute des sociétés détenues au

cours de la période comparative 158 257 153 715 512 813 417 139 Moins : Marge brute de la période

précédente(ii) 170 639 139 654 517 900 381 851 Croissance interne - en dollars (12 382) 14 061 (5 087) 35 288 Croissance interne - en pourcentage (7,3 %) 10,1 % (1,0 %) 9,2 %

(i) Pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice brut de 3 451 $ de Portage pour la période

précédente est exclu

__________________________________

Il s'agit d'une mesure non conforme aux IFRS (y compris le ratio non conforme aux IFRS). Ce n'est pas une mesure reconnue, définie ou normalisée en vertu des IFRS. Consultez la section « Mesures financières non conformes aux IFRS » du présent communiqué pour connaître la définition, les utilisations et un rapprochement des mesures financières historiques non conformes aux IFRS et des mesures financières conformes aux IFRS les plus directement comparables.

Renseignements prospectifs

Ce communiqué contient certains « renseignements prospectifs » et « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable à Converge et à ses activités. Tout énoncé qui comporte des discussions sur les prévisions, les attentes, les croyances, les plans, les projections, les objectifs, les hypothèses, les événements ou le rendement futurs se reconnaît souvent, mais pas toujours, à l'emploi d'expressions comme « s'attendre à », « ne pas s'attendre à », « est attendu », « anticiper » ou « ne pas anticiper », « planifier », « budget », « prévoir », « estimer », « croire » ou « avoir l'intention » ou des variantes de ces mots et ces expressions, ou à l'affirmation selon laquelle certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent » ou « pourraient », ou « pourront » se produire ou être atteints. Ces expressions ne constituent pas des énoncés de faits historiques et peuvent être des énoncés prospectifs.

Plus précisément, les déclarations concernant les prévisions de Converge en matière de revenus, de bénéfice brut et de BAIIA ajusté, les attentes en matière de résultats futurs, le rendement, les perspectives, les marchés sur lesquels elle exerce ses activités ou toute intention concernant ses stratégies d'affaires et d'acquisition sont considérés comme des informations prospectives. Ce qui précède démontre les objectifs de Converge, qui ne sont pas des prévisions ou des estimations de sa situation financière, mais qui sont fondés sur la mise en œuvre de ses objectifs stratégiques, de ses perspectives de croissance et de ses initiatives de croissance. Les informations prospectives, y compris les évaluations et les perspectives de la direction concernant le bénéfice brut et le BAIIA ajusté, sont fondées sur les opinions, les estimations et les hypothèses de la direction, notamment, sans toutefois s'y limiter : (i) que les résultats d'exploitation de Converge se poursuivent comme prévu (ii) que la Société continue d'exécuter efficacement ses principales priorités de croissance stratégique (iii) que la Société continue de conserver et d'accroître sa clientèle actuelle et sa part de marché (iv) que la Société soit en mesure de tirer parti des perspectives et des occasions futures, et de réaliser des synergies, y compris en ce qui concerne les acquisitions (v) qu'il n'y ait pas de changements dans les questions législatives ou réglementaires qui pourraient avoir une incidence négative sur les activités de la Société (vi) que les lois fiscales actuelles demeurent en vigueur et ne soient pas modifiées de manière significative (vii) que les conditions économiques demeurent relativement stables tout au long de la période (viii) que les secteurs dans lesquels Converge exerce ses activités continuent de croître conformément à l'expérience passée, et (ix) dans les hypothèses décrites sous la rubrique « À propos des informations prospectives » dans le rapport de gestion de la Société pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2024. Bien que ces opinions, estimations et hypothèses soient considérées par la Société comme étant appropriées et raisonnables dans les circonstances à la date du présent communiqué de presse, elles sont sujettes à des risques, incertitudes, hypothèses et autres facteurs connus et inconnus qui pourraient entraîner des résultats réels, des niveaux d'activité, de rendement ou de réalisations sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par de telles informations prospectives.

Les informations prospectives, y compris la réalisation des objectifs de revenu et de BAIIA ajusté énoncés ci-dessus, sont soumises à des risques importants, notamment, sans toutefois s'y limiter : la possibilité que la Société ne soit pas en mesure d'exécuter efficacement ses principales priorités stratégiques de croissance, y compris en ce qui concerne les acquisitions; la possibilité que la Société ne soit pas en mesure de conserver et d'accroître sa clientèle actuelle et sa part de marché; des risques liés à la situation commerciale et financière de la Société; la possibilité que la Société ne soit pas en mesure de prédire avec précision son taux de croissance et sa rentabilité; des risques liés à l'incertitude économique et politique; des risques liés à l'impôt sur le revenu; et des facteurs de risque examinés plus en détail dans la section « Facteurs de risque » du formulaire d'information annuel le plus récent de la Société et sous la rubrique « Risques et incertitudes », accessible dans le rapport de gestion le plus récent de la Société, tous deux étant disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca. Bon nombre de ces risques sont indépendants de la volonté de la Société.

Si l'un de ces risques ou l'une de ses incertitudes se concrétise, ou si les opinions, les estimations ou les hypothèses qui sous-tendent les informations prospectives s'avèrent inexactes, les résultats réels ou les événements futurs pourraient varier considérablement par rapport à ceux prévus dans les informations prospectives. Bien que la Société ait tenté de cerner d'importants facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les informations prospectives, il peut exister d'autres facteurs de risque dont la Société n'a actuellement pas connaissance, ou que la Société considère comme non significatifs, et qui pourraient également faire en sorte que les résultats réels ou les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans ces informations prospectives.

Bien que la Société fonde ces déclarations prospectives sur des hypothèses qu'elle juge raisonnables lors de leur formulation, la Société avertit les investisseurs que les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de rendement futur et que ses résultats d'exploitation réels, sa situation financière et ses liquidités, ainsi que le développement du secteur dans lequel elle exerce ses activités, peuvent différer sensiblement par rapport aux informations qui sont énoncées ou suggérées dans les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. En outre, même si les résultats d'exploitation, la situation financière et les liquidités de la Société, ainsi que le développement du secteur dans laquelle elle exerce ses activités, sont conformes aux déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué, ces résultats ou développements peuvent ne pas être révélateurs des résultats ou développements ayant lieu au cours de périodes subséquentes.

La Société ne peut garantir que ces énoncés s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient être sensiblement différents de ceux prévus dans les énoncés. Aucun énoncé prospectif ne constitue une garantie de résultats futurs. Par conséquent, vous ne devez pas accorder une confiance excessive aux renseignements prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle ils ont été formulés. Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué représentent les attentes de la Société à la date indiquée aux présentes et sont susceptibles d'être modifiées après cette date. Toutefois, la Société décline toute intention, toute obligation ou tout engagement de mettre à jour ou de réviser toute information prospective ou d'annoncer publiquement les résultats de toute révision de ces déclarations, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres événements, sauf si la législation applicable en matière de valeurs mobilières l'exige. Les comparaisons des résultats pour les périodes actuelles et antérieures ne visent pas à exprimer des tendances futures ou des indications de rendement futur, à moins qu'elles ne soient expressément exprimées comme telles, et ne doivent être considérées que comme des données historiques.

Toutes les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont expressément qualifiées par les mises en garde qui précèdent.

