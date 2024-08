TORONTO, le 9 août 2024 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou la « Société ») (TSX : CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF) annonce que la Bourse de Toronto (la « TSX ») a approuvé l'Avis d'intention de la Société de faire une offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l'« OPRA »). Conformément à l'OPRA, Converge peut acheter pour annulation jusqu'à concurrence de 18 408 927 actions ordinaires (les « actions ordinaires ») représentant environ 10 % du fonds public d'actions ordinaires de Converge au 31 juillet 2024. L'OPRA a commencé le 13 août 2024 et se termine le 12 août 2025, ou plus tôt si le nombre maximal d'actions ordinaires dans le cadre de l'OPRA a été racheté ou si l'OPRA est résiliée à la discrétion de la Société.

La Société et son Conseil d'administration croient que, de temps à autre, les cours du marché des actions ordinaires peuvent ne pas refléter pleinement la valeur sous-jacente des activités de la Société et de ses perspectives commerciales futures et, en conséquence, l'OPRA est dans l'intérêt supérieur de la Société et constitue une utilisation souhaitable de ses fonds.

Les achats d'actions ordinaires en vertu de l'OPRA se feront sur le marché libre par l'entremise de la TSX ou par d'autres systèmes de négociation canadiens autorisés. Le prix payé pour les actions ordinaires sera au cours du marché en vigueur conformément aux règles et aux politiques applicables de la TSX et des lois sur les valeurs mobilières applicables. Toutes les actions ordinaires acquises par la Société dans le cadre de l'OPRA seront annulées.

De plus, la Société a l'intention de conclure un régime d'achat automatique d'actions (le « RAAA ») avec Canaccord Genuity Corp. (« Canaccord » ou « le courtier ») afin de faciliter le rachat d'actions ordinaires. Conformément au RAAA, Canaccord peut acheter des actions ordinaires en vertu de l'OPRA à des moments où la Société ne serait habituellement pas active sur le marché en raison de ses propres périodes d'interdiction de négociation internes, de ses propres règles sur les délits d'initiés ou autres. Les limites de négociation et les autres paramètres pour les achats automatiques d'actions ordinaires en vertu du RAAA seront déterminés entre la Société et le courtier conformément aux règles et aux politiques de la TSX, aux lois sur les valeurs mobilières applicables et aux modalités du RAAA. En dehors de ces périodes d'interdiction, la Société peut acheter des actions ordinaires à sa discrétion en vertu de l'OPRA.

En vertu de l'OPRA, à l'exception des achats effectués en vertu d'une exemption d'achat de bloc conformément aux règles et aux politiques de la TSX, Converge ne peut acheter plus de 113 438 actions ordinaires émises et en circulation de la TSX pendant tout jour de bourse, ce qui représente environ 25 % du volume de négociation quotidien moyen des 453 752 actions ordinaires de la Société pour les six derniers mois civils précédant le 31 juillet 2024. Au 31 juillet 2024, on comptait 195 205 384 actions ordinaires de la Société émises et en circulation.

Dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités précédente approuvée par la TSX le 9 août 2023, le nombre d'actions ordinaires qui pouvaient être rachetées aux fins d'annulation était de 19 427 276 actions ordinaires. Converge a effectué l'achat aux fins d'annulation par l'entremise de la TSX et des autres systèmes de négociation, de 10 027 500 actions ordinaires à un prix moyen pondéré de 5,059 5 $ l'action ordinaire.

À propos de Converge

Renseignements prospectifs

