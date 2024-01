TORONTO, le 5 janv. 2024 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (TSX:CTS) est heureuse d'annoncer les détails de son prochain événement « Coffee and Converge », qui mettra en vedette les services et les solutions de l'entreprise.

Le troisième volet de la série aura lieu au centre-ville de Toronto le mardi 30 janvier à 8 h 30, heure de l'Est. Cet événement sera axé sur la pratique de modernisation des applications de Converge et sur le chemin que ses experts empruntent aux côtés de clients dans le cadre de plus de 100 projets chaque année, améliorant ainsi le rendement de la technologie et l'expérience des utilisateurs tout en automatisant davantage de fonctions et en assurant la viabilité des infrastructures numériques pour gérer les nouvelles charges de travail d'IA.

La discussion sera animée par Greg Berard, président et chef de la direction de Converge Global, et Andrew Tenaglia, vice-président de la Pratique de modernisation des applications de l'entreprise y prendra part. La séance mettra en lumière la profondeur de l'expérience et de l'expertise en matière de modernisation des applications de Converge en s'appuyant sur un ensemble diversifié d'histoires de réussite qui démontrent comment Converge aborde stratégiquement chaque engagement unique.

Une approche infonuagique native offre des applications évolutives, flexibles et résilientes qui peuvent évoluer rapidement pour répondre aux demandes dynamiques des clients. Malgré cette perspective convaincante, les organisations font souvent face à des défis importants pour concilier la promesse d'approches infonuagiques natives et les réalités de leurs environnements existants. En exploitant un écosystème de plus de 50 technologies, Converge adapte ses solutions aux complexités distinctes de chaque client et de l'industrie dans laquelle il exerce ses activités.

Converge est un important fournisseur de services de modernisation des applications en Amérique du Nord. En raison de son envergure, l'entreprise offre un écosystème de partenaires stratégiques de la plus haute qualité, chacun contribuant à l'élaboration de nouvelles offres et solutions Converge qui aident les clients à gérer leurs activités plus efficacement. Avec le temps, Converge se positionne mieux comme un conseiller de confiance pour ses clients et stimule une croissance organique rentable.

Chaque séance « Coffee and Converge » est diffusée en direct. La diffusion Web est ensuite archivée et disponible pour consultation dans la section consacrée aux relations avec les investisseurs du site Web de la Société au https://convergetp.com/investor-relations/ .

Détails de l'événement :

Date : Mardi 30 janvier 2024

Heure : De 8 h 30 à 10 h, heure de l'Est

Où : Canaccord Genuity, Toronto

Lien d'inscription à la webdiffusion en direct :

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_CbhzTO2GTwW7HvanSxUYZA

Inscription à l'événement en personne :

Les investisseurs institutionnels qui souhaitent participer à l'événement en personne recevront des instructions sur la façon de s'inscrire. Pour demander un lien d'inscription à l'événement en personne, veuillez écrire à [email protected].

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques axées sur les services qui vise à offrir des solutions de premier plan. L'approche de solution globale de Converge offre des services d'analyse avancée, de modernisation des applications, de plateformes infonuagiques, de cybersécurité, d'infrastructure numérique et de milieu de travail numérique à des clients de différents secteurs. Les solutions de la Société s'appuient sur l'expertise en matière de services-conseils, de mise en œuvre et de services gérés de tous les principaux fournisseurs de TI sur le marché. Cette approche à multiples facettes permet à Converge de répondre aux exigences commerciales et technologiques propres à chacun des clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez convergetp.com.

