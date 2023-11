Conventions collectives entérinées par les employés de la SQDC représentés par le SCFP-5454

MONTRÉAL, le 13 nov. 2023 /CNW/ - La recommandation du conciliateur en chef du ministère du Travail a été entérinée par les employés et employées des 26 succursales représentées par le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP-5454) lors de l'assemblée générale. L'entente conclue est d'une durée de 5 ans.

Ainsi, la SQDC est heureuse de compter sur le professionnalisme et l'engagement de l'ensemble de ses équipes dans ses 98 succursales afin de poursuivre sa mission d'assurer la vente du cannabis dans une perspective de protection de la santé.

La SQDC collaborera avec le SCFP en vue de s'assurer que le retour au travail des équipes ainsi que la reprise progressive des heures d'ouverture normales se déroulent de façon harmonieuse et optimale. Précisons que la reprise normale des heures d'ouverture pourrait s'échelonner sur quelques semaines. Les horaires seront affichés sur le site SQDC.ca.

La SQDC salue le travail précieux des gestionnaires des succursales en grève, qui ont veillé aux opérations de leurs succursales à effectif réduit pendant plusieurs mois. Elle tient également à remercier la clientèle pour sa compréhension durant cette période.

À propos de la Société québécoise du cannabis (SQDC)

La SQDC est une entreprise du gouvernement qui a pour mandat d'assurer la distribution et la vente de cannabis au Québec en priorisant la protection de la santé et la sécurité de sa clientèle. Elle s'engage à proposer des produits de qualité, ainsi qu'à informer et sensibiliser les consommateurs et consommatrices aux impacts du cannabis sur leur santé. L'objectif est de réduire la portée du marché illicite du cannabis au Québec. Tous les profits de la Société sont versés dans le Fonds de lutte contre les dépendances, dont la gestion est assurée par le ministère des Finances du Québec, et sont réinvestis notamment en recherche et en prévention des méfaits liés au cannabis. Pour plus de renseignements, visiter SQDC.ca.

SOURCE Société québécoise du cannabis

Renseignements: Relations médias, [email protected]