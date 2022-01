Contrôle du passeport vaccinal dans les SAQ - Le syndicat craint pour la sécurité des salarié-es

MONTRÉAL, le 18 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Pour le Syndicat des employé(e)s de magasins et de bureaux de la SAQ (SEMB-SAQ-CSN), les mesures que la SAQ met en place à compter d'aujourd'hui pour répondre à l'obligation du passeport vaccinal sont insuffisantes pour garantir pleinement la sécurité du personnel des succursales.

Le SEMB-SAQ-CSN réclame notamment la présence d'un gardien de sécurité en tout temps dans les succursales de la SAQ afin d'éviter que des salarié-es se trouvent dans une position inconfortable, voire dangereuse, s'ils doivent eux-mêmes refuser l'accès au magasin à une personne non vaccinée et récalcitrante face à cette nouvelle obligation.

Le syndicat aurait souhaité que la direction de la SAQ travaille davantage avec les salarié-es pour trouver des solutions afin de répondre adéquatement à cette nouvelle obligation. En l'absence de balises cohérentes fixées par la SAQ, ce sont les salarié-es qui doivent improviser actuellement quant aux moyens à mettre en place dans chaque succursale pour organiser concrètement le contrôle de l'accès aux magasins, et ce, en toute sécurité.

« Dès l'annonce faite par le gouvernement, nous avons approché la direction de la SAQ avec des propositions, souligne la présidente du syndicat, Lisa Courtemanche. Notre impression c'est que la SAQ a choisi de gérer les risques, de ne réagir que si des situations intenables surviennent. Nous aurions préféré une approche de prévention visant à éliminer les risques autant que possible pour tout le monde. Nous entendons continuer nos démarches auprès de l'employeur pour obtenir un changement de cap. Pour le moment, comme syndicat nous allons nous efforcer d'être présents partout sur le terrain et nous suivrons la situation de près. »

