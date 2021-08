Contribution de près de 3,9 M$ du gouvernement du Québec - 19 nouveaux logements en chantier à Malartic pour des personnes ayant des problèmes de santé mentale

MALARTIC, QC, le 23 août 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, et le député d'Abitibi-Est, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour, unissent leurs voix afin de souligner l'avancement des travaux de construction des Habitations Tournesols au Soleil, un immeuble de 19 logements sociaux destinés à des personnes ayant des problèmes de santé mentale à Malartic.

Ce chantier, une initiative de l'organisme Groupe Soleil de Malartic soutenue financièrement par la Société d'habitation du Québec (SHQ), représente un investissement totalisant près de 5,9 M$.

La SHQ, par l'entremise de son programme AccèsLogis Québec, confirmait récemment l'octroi d'une subvention de près de 2,2 M$ pour la construction de cet édifice situé sur la rue Pépito. La SHQ garantit également le prêt hypothécaire de près de 1,5 M$ contracté par l'organisme Groupe Soleil de Malartic. La Municipalité de Malartic consacre pour sa part près de 860 000 $ à la réalisation de ce projet.

Le chantier s'est mis en branle au début du mois de mai. Les travaux vont bon train et les premiers locataires sont attendus au printemps prochain.

Citations :

« Nos investissements dans la création de logements abordables touchent toutes les régions du Québec et toutes les clientèles qui ont des besoins particuliers. Je suis heureuse de souligner l'avancement des travaux de ces 19 nouveaux logements sociaux! Ce nouveau projet permettra à des personnes ayant des problèmes de santé mentale de bénéficier d'un logement et de ressources qui les aideront à améliorer leur condition de vie. Voilà un autre exemple concret des efforts déployés par notre gouvernement pour qu'un plus grand nombre de Québécois puissent trouver un milieu de vie de qualité. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Je félicite l'organisme Groupe Soleil de Malartic pour cette belle initiative qui permettra à des personnes qui ont des besoins particuliers de bénéficier d'un environnement sécuritaire et adapté à leur condition. Cet investissement démontre bien notre intention d'améliorer la qualité de vie de la communauté de la circonscription d'Abitibi-Est et de l'ensemble de la région. »

Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Je tiens à remercier très chaleureusement les administrateurs et bénévoles de l'organisme Groupe Soleil de Malartic qui se sont impliqués dans ce projet, qui confirme la vocation en santé mentale de la Ville de Malartic pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue. La concrétisation de ce projet contribuera certainement à améliorer la qualité de vie des personnes plus vulnérables dans notre communauté. »

Martin Ferron, maire de Malartic

« Au nom du Groupe Soleil, je désire remercier très sincèrement tous nos partenaires financiers qui ont fait de ce rêve une réalité : l'accessibilité à des logements convenables à prix abordable pour nos membres. Merci du fond du cœur ! »

Carole Duchainy, chargée de projet au sein de l'organisme Groupe Soleil

Faits saillants :

Tous les locataires des Habitations Tournesols au Soleil pourront bénéficier du Programme de supplément au loyer de la SHQ, ce qui leur permettra de débourser seulement 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle de près de 327 000 $, répartie sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Municipalité de Malartic.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que chef de file en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. De plus, la SHQ stimule l'établissement de partenariats avec les collectivités, la concertation entre les acteurs du milieu et l'innovation. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

