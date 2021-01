Contribution de plus de 12,5 M$ du programme AccèsLogis Québec de la SHQ - Le gouvernement du Québec finance la construction de 157 nouveaux logements abordables pour des aînés à Longueuil

LONGUEUIL, QC, le 19 janv. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, et le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux et député de Taillon, M. Lionel Carmant, soulignent le début des travaux de construction de La Seigneurie de Longueuil, un immeuble de 157 logements abordables destinés à des aînés à Longueuil. Ce chantier, une initiative de la Coopérative de solidarité en habitation Montérégie/Rive-Sud soutenue financièrement par la Société d'habitation du Québec (SHQ), représente un investissement totalisant près de 39 M$.

La SHQ, par l'entremise de son programme AccèsLogis Québec, octroie une subvention de plus de 12,5 M$ pour la construction de cet édifice de cinq étages qui sera situé sur le chemin de Chambly. La SHQ garantit également le prêt hypothécaire de plus de 12,8 M$ contracté par la Coopérative de solidarité en habitation Montérégie/Rive-Sud.

La Ville de Longueuil accorde près de 10,5 M$ à ce projet, dont 3,2 M$ proviennent du Fonds du logement social de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).

Cet important chantier s'est amorcé récemment avec les travaux de préparation des chemins d'accès et de déboisement. Les premiers locataires sont attendus à l'automne 2022.

Avec les investissements annoncés aujourd'hui, ce sont près de 24 M$ qui ont été injectés en habitation par la SHQ sur le territoire de la ville de Longueuil depuis 2018.

Citations :

« Je suis fière de souligner la réalisation d'un nouveau projet de construction de logements abordables dans la région. C'est près de 39 M$ que notre gouvernement investit dans ce projet, qui créera 157 nouveaux logements abordables. Voilà un autre exemple concret des efforts déployés par notre gouvernement pour qu'un plus grand nombre de Québécois puissent trouver un milieu de vie de qualité. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Je félicite les responsables de la Coopérative de solidarité en habitation Montérégie/Rive-Sud et leurs partenaires, qui peuvent être fiers du travail accompli. Une fois réalisé, ce projet répondra à des besoins en logements abordables pour des aînés qui pourront continuer de demeurer dans leur communauté, près des personnes qui leur sont chères. Ces importants investissements dans le domaine de l'habitation représentent aussi une excellente nouvelle pour l'ensemble de la circonscription de Taillon. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux et député de Taillon

« Je suis heureux de constater le travail conjoint du gouvernement du Québec et de la Ville de Longueuil qui, avec la collaboration de nombreux partenaires, ont décidé d'aller de l'avant avec la construction de La Seigneurie de Longueuil. Notre gouvernement poursuit ses efforts pour répondre aux besoins des citoyens et pour créer des milieux de vie de qualité, accessibles et durables. Avec ce projet, nous contribuons à faire de la Montérégie une région encore plus accueillante et où il fait bon vivre. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de la Montérégie

« L'accès à un logement abordable est un enjeu prioritaire pour Longueuil et ses citoyens. La Ville de Longueuil se réjouit de cette initiative, qui permettra de soutenir ses aînés et de répondre à un besoin criant. La Ville est fière de contribuer à ce projet en offrant à moindre coût, soit pour 925 000 $, le terrain qui accueillera l'immeuble, dont la valeur réelle est estimée à plus de 5 M$. »

Sylvie Parent, mairesse de Longueuil

« Merci à tous les bénévoles, aux membres du CA et à tous ceux qui ont contribué à la conception et à la réalisation de cet ambitieux projet de 157 logements avec acharnement et ténacité, malgré les difficultés et les embûches qu'on a dû traverser pendant ces 15 dernières années pour le mener à terme. Tout le mérite leur en revient! La Seigneurie de Longueuil permettra à des personnes recherchant un milieu de vie sain, autonome et solidaire, de vivre des valeurs de coopération en harmonie avec leur environnement. »

Gérald Brassard, président de la Coopérative de solidarité en habitation Montérégie/Rive-Sud

Faits saillants :

Les locataires de 125 des 157 logements de La Seigneurie de Longueuil pourront bénéficier du Programme de supplément au loyer de la SHQ, ce qui leur permettra de débourser seulement 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle de plus de 2,1 M$, répartie sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Longueuil . La partie de la Ville est remboursée par la CMM.

. La partie de la Ville est remboursée par la CMM. Depuis 2018, la SHQ a contribué, avec son programme AccèsLogis Québec, à trois autres projets d'habitation qui ont permis d'ajouter 127 logements pour les ménages de la ville de Longueuil. La somme globale investie par les différents partenaires pour permettre ces réalisations est estimée à plus de 28,5 M$.

Outre sa contribution par le programme AccèsLogis Québec, la SHQ a aussi investi depuis deux ans près de 24 M$ sur le territoire de la ville de Longueuil, soit :

11 533 513 $ en subventions aux locataires de HLM;



5 973 726 $ en subventions aux bénéficiaires d'un supplément au loyer;



6 445 804 $ via son programme Allocation-logement.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que chef de file en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. De plus, la SHQ stimule l'établissement de partenariats avec les collectivités, la concertation entre les acteurs du milieu et l'innovation. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

